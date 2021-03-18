Созин: «На месте Черчесова не брал бы Ахметова в сборную»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вызов хавбека ЦСКА в сборную России на матчи отбора ЧМ -2022.

Ахметова вызвали в сборную. Что он делает? При равной игре вытворяет глупость в центре поля. Он это назло сделал, чтобы его приглашение обратно забрали? ЦСКА тут же остановился. На месте Черчесова я бы после такой глупости его не брал: не хочешь играть – не играй.

У Ахметова это не первое удаление. А в первом тайме из четырёх его передач три были назад. И это без скорости, на глазах тренера сборной. А его хамское поведение с Кузяевым… Футболисты себя так не ведут. Надо играть, а не срывать злость, чтобы потом говорить: ой, простите, я маленький и глупенький.