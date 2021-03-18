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Созин: «На месте Черчесова не брал бы Ахметова в сборную»

18 марта 2021, 12:59

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вызов хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

Ахметова вызвали в сборную. Что он делает? При равной игре вытворяет глупость в центре поля. Он это назло сделал, чтобы его приглашение обратно забрали? ЦСКА тут же остановился. На месте Черчесова я бы после такой глупости его не брал: не хочешь играть – не играй.

У Ахметова это не первое удаление. А в первом тайме из четырёх его передач три были назад. И это без скорости, на глазах тренера сборной. А его хамское поведение с Кузяевым… Футболисты себя так не ведут. Надо играть, а не срывать злость, чтобы потом говорить: ой, простите, я маленький и глупенький.

А теперь у ЦСКА очень слабые перспективы на еврокубки. Отрыв большой, конкуренты: «Спартак», «Локо», «Динамо» – на ходу.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 марта в 14:16, ред.
Пургу несет этот Созин. Как будто Ахметов нарочно Кузяеву шипами в ногу пнул. Ясно что в пылу борьбы случайно заехал. А про пасы назад тоже. Если ты играешь на позиции опорника и нет адресатов передач вперед, что лучше - пойти в дриблинг и сделать обрез, пнуть абы куда лишь бы вперед или сохранить мяч, отдав защитнику? Первый гол ЦСКА забил после того, как Ахметов перевел атаку на другой фланг, отдав на ход Зайнутдинову. Если не считать удаления, Ахметов хорошо отрабатывал на своей позиции. Опорный полузащитник не обязан бежать вперед, забивать голы. Потерь мяча у него практически не было и играл он, не передерживая мяч, почти всегда "в касание". Обляков, к примеру, так не может. И отборы мяча он делал не раз. И в пропущенных голах нет его вины. А креативить в атаке по позиции обязан был Влашич, а вот с этим есть проблема
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 марта в 13:56
Кроме Ахметова в сборную не надо брать (не за что) Жиркова, Мостового , Нойштетера, Джанаева, Ионова. А ведь берет же.
ДСА
ДСА
18 марта в 13:49
А лучше игроков просто нету.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 13:36
Во всяком случае, на данный момент он точно никакой !!!
STVA 1
STVA 1
18 марта в 13:31
Блин а я бы убрал Созина из комитета по этике РФС)
Дык не получится!
LAISMEN
LAISMEN
18 марта в 13:25
Игрок относительно среднего уровня , а другой категории у нас в РПЛ и нет.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 13:17
Созин, у тебя своя работа есть...
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 13:09
Черчесову видней.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 13:07
Абсолютно верно все сказано. Слабо играет Ильзат, причем давно.
Caniggia
Caniggia
18 марта в 13:03
Даже не из-за грязной игры против Кузяева, а из-за его сегодняшней формы, его и близко подпускать к сборной нельзя! Он то сейчас и в основу ЦСКА непонятно почему проходит.
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