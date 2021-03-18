Бохинен: «Уже чувствую себя частью ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал свой дебют за «армейцев» в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Когда ты выходишь в таком матче, когда ты уже проигрываешь, у тебя нет одного игрока, это очень тяжело. Тяжело входить в такую игру, но когда счёт стал 3:1, то уже нечего было терять. Мы пошли всеми силами вперёд. Повезло с пенальти, удалось сократить отставание в счёте, но, к сожалению, не хватило времени, чтобы отыграться.

Я надеюсь, что после паузы на игры национальных сборных я буду в полных кондициях. С «Зенитом» было тяжеловато, так как без одного игрока вся нагрузка легла на центр поля, мы много бегали. Но, надеюсь, я наберу форму уже в ближайшее время.

Я счастлив быть в этой команде, уже считаю себя частью её. Я адаптировался и в основном общаюсь с иностранцами — с Влашичем, с исландцами, с Чиди. С ним встречались ещё в Норвегии. В целом все ко мне относятся хорошо, мне очень комфортно.

Конечно, когда ты на скамейке и следишь за матчем со стороны, ты видишь эту поддержку и то, как трибуны гонят нас вперёд. Когда ты на поле, то больше сосредоточен на игре, но в подсознании ты чувствуешь поддержку. Особенно когда мы забили второй гол, все болельщики погнали нас. Это очень чувствовалось, поддержка был просто фантастической.