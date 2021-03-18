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Бохинен: «Уже чувствую себя частью ЦСКА»

18 марта 2021, 14:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал свой дебют за «армейцев» в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Когда ты выходишь в таком матче, когда ты уже проигрываешь, у тебя нет одного игрока, это очень тяжело. Тяжело входить в такую игру, но когда счёт стал 3:1, то уже нечего было терять. Мы пошли всеми силами вперёд. Повезло с пенальти, удалось сократить отставание в счёте, но, к сожалению, не хватило времени, чтобы отыграться.

Я надеюсь, что после паузы на игры национальных сборных я буду в полных кондициях. С «Зенитом» было тяжеловато, так как без одного игрока вся нагрузка легла на центр поля, мы много бегали. Но, надеюсь, я наберу форму уже в ближайшее время.

Я счастлив быть в этой команде, уже считаю себя частью её. Я адаптировался и в основном общаюсь с иностранцами — с Влашичем, с исландцами, с Чиди. С ним встречались ещё в Норвегии. В целом все ко мне относятся хорошо, мне очень комфортно.

Конечно, когда ты на скамейке и следишь за матчем со стороны, ты видишь эту поддержку и то, как трибуны гонят нас вперёд. Когда ты на поле, то больше сосредоточен на игре, но в подсознании ты чувствуешь поддержку. Особенно когда мы забили второй гол, все болельщики погнали нас. Это очень чувствовалось, поддержка был просто фантастической.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 16:02, ред.
Несмотря на небольшой отведенный ему отрезок времени , Эмиль успел показать себя вполне приличным игроком. Хорошая техника, резок, быстр, с пасом все в порядке. Надеюсь кого то из наших "звездных" мальчиков он выдавит из состава, а то "звездочки" наши совсем закисли. Надеюсь , Эмиль приживется в ЦСКА и поможет команде стать сильнее.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
18 марта в 15:32
Есть надежда, что приобрели хорошего игрока. Вчера игры не портил, как некоторые.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 14:24
Удачи тебе в ЦСКА !!!
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