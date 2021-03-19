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Мостовой: «Мы все попытались как можно быстрее забыть матч с Сербией»

19 марта 2021, 12:54

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал о подготовке команды к матчам отбора ЧМ-2022.

Всегда приятно возвращаться в сборную, тут прекрасная атмосфера, мне кажется, каждый игрок об этом говорит. Настроение отличное, сейчас подъезжают ребята, начинаем готовиться. По сравнению с Питером погода — сказка. Соскучился по Сочи, приятные воспоминания. Тренерский штаб вызвал меня, благодарен за это, буду на 200 процентов выкладываться в играх и на тренировках.

Мы все попытались как можно быстрее забыть матч с Сербией (0:5), неприятная была ситуация. Все отошли, забыли. Пока не разбирали сборную Мальты.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
19 марта в 14:32
Зато болельщики помнят и пока ещё не простили!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 14:13
Такое не забывается!
Caniggia
Caniggia
19 марта в 14:02
Да-да! Главное, очень серьёзно разобрать мощную Мальту, а то ведь как начнут, окаянные, быстро бегать и бить сильно мячиком по нашим воротам и не предупредят даже!
mihaluch
mihaluch
19 марта в 13:42
Матч с Сербией там было всё оправдано.
minai
minai
19 марта в 13:32
Как бы Мальта не напомнила.
shur
shur
19 марта в 13:31
...у тебя ещё таких ситуаций впереди, мама не горюй!!! Лучше голами, да победами
удивляли, мастера, блин!!! Кормят, поют, одевают, машины, квартиры, не сборы, а
курорт!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 12:58
Так и нужно сделать..
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