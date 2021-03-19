Мостовой: «Мы все попытались как можно быстрее забыть матч с Сербией»

Полузащитник сборной России рассказал о подготовке команды к матчам отбора ЧМ -2022.

Всегда приятно возвращаться в сборную, тут прекрасная атмосфера, мне кажется, каждый игрок об этом говорит. Настроение отличное, сейчас подъезжают ребята, начинаем готовиться. По сравнению с Питером погода — сказка. Соскучился по Сочи, приятные воспоминания. Тренерский штаб вызвал меня, благодарен за это, буду на 200 процентов выкладываться в играх и на тренировках.

Мы все попытались как можно быстрее забыть матч с Сербией (0:5), неприятная была ситуация. Все отошли, забыли. Пока не разбирали сборную Мальты.