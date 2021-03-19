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Мостовой: «Не ожидал такой крупной победы „Спартака“ над „Уралом“»

19 марта 2021, 09:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ.

Ожидал ли такой крупной победы? Такой крупной, учитывая, что «Урал» всегда приносил проблемы «Спартаку», конечно, нет. До игры я предположил, что красно-белые выиграют 3:1. Но 5:1 — это и несколько пенальти, и несколько ошибок. Не знаю, что с составом «Урала» было: двое-трое точно сразу выпали. Поэтому, конечно, «Спартак» этим быстро воспользовался. И в принципе он всегда этим пользуется.

Я говорил, что «Спартак» выиграет у «Динамо». Все удивлялись, мол, как это так? Они выиграли. Потому что молодость футболистов играет порой свою роль. Поэтому сейчас, когда у соперника выпали несколько игроков, «Спартак» за счет физической готовности переиграл его. Хотя тот же Ларссон у «Спартака» еще молод, но он хорошо готов, у него хороший класс, и это уже довольно опытный игрок. В составе же гостей к опытному Бикфалви нужно было кого-то еще одного-двух поопытнее. В защиту, наверное, главным образом: защитники там так ошибались!

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
21 марта в 13:46
Победа крупная...но,по второму тайму и игре в обороне очень много вопросов.Самый больной вопрос:что происходит с Бакаевым?Ведь то,как он выглядел в ,,Арсенале,,,потом в ,,Спартаке,, после перехода и сейчас,это день и ночь.И,пожелания Айртону...сынок,если у тебя нет навыков обводки,необходимой скорости для рывка,не создавай трудности партнёрам по обороне.Ведь каждый раз при потере мяча,ты не успеваешь возвращаться и начинается кошмар вблизи ворот.
112910415
112910415
19 марта в 12:10
сложнее стало скептику !
старина
старина
19 марта в 11:03
Мост давно ,как бабка базарная
quinn-se
quinn-se
19 марта в 10:56
У Мостового скоро инфаркт будет от успехов команды Тедеско, которого он терпеть не может)
SHMEL
SHMEL
19 марта в 10:28
Никто не предполагал, это был сюрприз.
Супервайзер
Супервайзер
19 марта в 10:23
Тедеско наконец сделал команду, которая по праву может претендовать на чемпионство.
Прибытие Промеса в Спартак также сильно повысило комбиниционность и результативность игры КБ.
Так что, мостовые, дрожите!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
19 марта в 10:11
когда команда играет полностью 2 тайма вот и результат
stavr74
stavr74
19 марта в 09:58
а ты только ожидаешь проигрыша Спартака,
что бы на костях танцевать
Futurista
Futurista
19 марта в 09:21
После грубой игры Урала у Спартака "выпали" двое-трое...Мостовой не тот матч смотрел...
STVA 1
STVA 1
19 марта в 09:17
Саня в шоке))
izrafel
izrafel
19 марта в 09:09
Поймали кураж, да и Урал что то не сыграл в свою игру...
asraeil
asraeil
19 марта в 09:08
Да никто не ожидал, но так случайно получилось...:))))
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