Мостовой: «Не ожидал такой крупной победы „Спартака“ над „Уралом“»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ .

Ожидал ли такой крупной победы? Такой крупной, учитывая, что «Урал» всегда приносил проблемы «Спартаку», конечно, нет. До игры я предположил, что красно-белые выиграют 3:1. Но 5:1 — это и несколько пенальти, и несколько ошибок. Не знаю, что с составом «Урала» было: двое-трое точно сразу выпали. Поэтому, конечно, «Спартак» этим быстро воспользовался. И в принципе он всегда этим пользуется.



Я говорил, что «Спартак» выиграет у «Динамо». Все удивлялись, мол, как это так? Они выиграли. Потому что молодость футболистов играет порой свою роль. Поэтому сейчас, когда у соперника выпали несколько игроков, «Спартак» за счет физической готовности переиграл его. Хотя тот же Ларссон у «Спартака» еще молод, но он хорошо готов, у него хороший класс, и это уже довольно опытный игрок. В составе же гостей к опытному Бикфалви нужно было кого-то еще одного-двух поопытнее. В защиту, наверное, главным образом: защитники там так ошибались!