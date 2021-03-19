ГлавнаяНовости

Червиченко: «Восторг от Промеса? Зомбированные люди»

19 марта 2021, 12:03

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру нападающего Квинси Промеса.

Восторг от Промеса? Зомбированные люди. Я ничего не увидел в Квинси. Да, один раз разобрался с очень посредственным защитником [в матче с «Уралом»], который дал себя два раза убрать вправо, развернуть влево. Конечно, потом Промес забил, но странно было бы, если бы форвард, которого продали за 20 млн евро, потом купили за 10, с шести метров не попал в ворота.

Согласитесь, при зарплате, в три раза превышающей зарплату Ларссона, Промес точно не сделал и половины того, что сделал Джордан. Отсюда и вывод. Может, Квинси и неплохой игрок, но точно не за те деньги, которые на него были потрачены. А болельщикам рассказали, что это золотой кирпич золотого чемпионства. Но я хорошо их знаю, сегодня они радуются, а завтра Промес два раза ошибётся, и испепелят его как куклу, которую сжигают на Масленицу.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alex za spartak
alex za spartak
19 марта в 17:28
Вы Червиченко вообще не спрашивайте, какой то странный тип , всякую хрень говорит, хотя и был владельцем Спартака, ни одного позитивного коммента от него не слышал
agidel2012
agidel2012
19 марта в 17:25
Чревоточенко будет ругать Промеса в любом случае, как бы он не играл.
poodle
poodle ответ makkie (раскрыть)
19 марта в 17:01
ну у тебя тоже так себе аргументы,откуда ты знаешь что он не знает...все из этой категории,а может он знает лучше нас с вами,какая там зп и за сколько купили,инсайд не для всех доступен!
makkie
makkie
19 марта в 14:46
...потом купили за 10
...при зарплате, в три раза превышающей зарплату Ларссона
...а завтра Промес два раза ошибётся
____________________

Три факта, которые прекрасно показывают нутро Червя.

Во-первых, официальная сумма трансфера по словам Мележикова и Попова - 8,5 млн евро.
Во-вторых, откуда не вхожему в Спартак человеку знать о з/п Промеса и Ларссона? Червь бухгалтер что ли или ему инфу сливают? Сильно сомневаюсь!
В-третьих, кб никогда до этого не ругали Промеса, даже при его неудачных матчах. С чего бы сейчас это делать?

Одним словом, Червиченко - обычный тролль, завистник и поклонник двойных стандартов!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
19 марта в 14:35
Если червякченко влез с помоями, значит Спартак на верном пути.
NbKA555
NbKA555
19 марта в 14:34
Все в деньги...Дай Бог тебе крепкого здоровья и выйти из уныния ,злобы и обиды!
LOpp
LOpp
19 марта в 14:34
какой же он противный этот червяк
Супервайзер
Супервайзер ответ quinn-se (раскрыть)
19 марта в 13:47
Промес придал Спартаку новый импульс. Он чувствует себя любимым и востребованным.
В Голландии его задачей было отдать ассист очередной "звезде на продажу", чтобы Аякс мог больше за эту звезду выручить денег. В Спартаке он предоставлен самому себе- играет, где хочет и как хочет, и у него здорово получается! Требовательность к себе каждого члена команды повысилась, все равняются на самоотдачу Квинси, а она у него запредельная.
Червям этого не понять.
311
311
19 марта в 13:33
Спартачам надо в кого-то верить, вот и верят!)
quinn-se
quinn-se ответ Ironigor (раскрыть)
19 марта в 13:23, ред.
Кокорину сегодня стукнуло 30 лет, наши пламенные поздравления и ему, и "фиалкам"))

Зарплата Промеса примерно равна зарплате Кокорина в Спартаке. Кто из них принёс команде больше пользы? И за какой период? Думаю, вопрос риторический)

112910415
112910415
19 марта в 12:46
пусть каждый наслаждается своей точкой зрения, и будет всем счастье !
Ironigor
Ironigor
19 марта в 12:35
Если сравнивать цену за которую купили и ещё зарплатой потраченную на Промеса , то в его словах есть доля правды, но есть но , Промес ещё только начинает играть и вписываться в схемы Спартака. Для этого нужно время. А для начала он довольно неплохо входит в игру. Так что очень рановато Червиченко даёт оценку, правильно или неправильно сделали эту покупку руководство Спартака. Время всех рассудит!!! А так желаю чтобы Промес заиграл как в свои лучшие годы. Это только добавит красок в игры Спартака и РПЛ !!! Всем добра!!!
старина
старина
19 марта в 12:34
Во....Думаю,кто то молчал долго.....Червя то и позабыли)
за
за ответ Супервайзер (раскрыть)
19 марта в 12:29, ред.
Николай, оказывается, у этого пациента есть своя колонка на Чемпионате!
Кому он там чего занес? ))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
19 марта в 12:26
да когда у нас при пиджаке было все хреново, он говорил как мне нравится спартак
это тварь еще та
stavr74
stavr74
19 марта в 12:25
зомбированный жирный червяк
Супервайзер
Супервайзер ответ за (раскрыть)
19 марта в 12:24
Может быть лучше к психиатору? Хотя, патологическая дурость в наше время считается чуть ли не тождественной любви к родине. Так что, Червяк еще долго будет издавать непотребные запахи. Можно сказать, Соловьев от футбола)).
ДАША Д
ДАША Д
19 марта в 12:20
Червю всегда всё в Спартаке не нравится.
за
за
19 марта в 12:10
ЧервИченко пора к офтальмологу. ИМХО, он сам - зомби! Зомби по отношению ко всему, что связано со Спартаком.
Этот персонаж элементарно ловит хайп на красно-белой теме. Уважаемым спортивным изданиям надо перестать брать интервью у этого озабоченного типа.
Djebrael
Djebrael
19 марта в 12:09
Не прав Черв...он не прав ....игру не портит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 12:09
у него зарплата заоблачная,конечно он должен играть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100