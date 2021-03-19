Игнатьев: «Надо отдать должное Сандро Шварцу, он доверяет молодым»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ (3:2).

Обе команды практически сразу начали играть в быстрый динамичный футбол. В принципе и построения у соперников были одинаковые. На 11-й минуте краснодарцы успешно провели быструю, в своем стиле, атаку и забили гол. А дальше у хозяев все пошло наперекосяк. Кайо за 18 минут матча получил две карточки и оставил «Краснодар» в меньшинстве. Потом вполне прогнозируемо оборона дала трещину. Как бы ни старались хозяева вынести эту тяжелую ношу, ничего у них не получилось. Потому что «Динамо» на этот раз выглядело очень мобилизованной и мотивированной командой. Надо отдать должное Сандро Шварцу, он доверяет молодым, и они откликаются на тренерское доверие хорошей игрой.

Я сожалею о «Краснодаре». Надо сказать, что он действительно показывает очень интересный созидательный футбол. Я бы отметил и характер команды. Тем не менее справиться со своей обороной краснодарцы, увы, пока не могут.