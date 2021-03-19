Волонтерам Евро-2020 в Петербурге предложат вакцинироваться

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19 марта 2021, 12:40

Волонтерам Евро-2020, которые будут работать в Санкт-Петербурге, предложат пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров Eвро-2020 Дмитрий Антонов.

В связи с тем, что чемпионат перенесся, мы делали дополнительный отбор. Насчет коронавируса сейчас мы в тесном контакте с Роспотребнадзором, они нам выносят некоторые рекомендации по тому, какие требования дополнительно мы можем устанавливать к отсмотру добровольцев, предложить вакцинироваться — мы уже начинаем этим заниматься. Ребятам в ближайшее время это будет предложено, именно тем, кто прошел отбор. А тот, кто пройдет отбор, они узнают через две недели.

Ранее стало известно, что почти 11 тыс. человек подали заявки на волонтерство Евро-2020 в Петербурге.