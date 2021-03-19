Фоменко: «Заболотный сильнее Дзюбы и Соболева»

Помощник главного тренера «Сочи» Владимира Федотова Олег Фоменко рассказал о физическом состоянии нападающего команды .

Антон набрал хорошую форму, и в матче с «Локомотивом» его потеря была ощутимой, ведь он наш «центр». Думаю, что если бы Заболотный мог выйти на поле, игра была бы другой.

Кто сильнее из них: Дзюба, Соболев или Заболотный? Естественно, я назову Антона, потому что с ним работаю. Для меня он всегда лучший. Заболотный, Дзюба, потом Соболев — вот так бы я их расставил.