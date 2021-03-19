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Фоменко: «Заболотный сильнее Дзюбы и Соболева»

19 марта 2021, 12:30

Помощник главного тренера «Сочи» Владимира Федотова Олег Фоменко рассказал о физическом состоянии нападающего команды Антона Заболотного.

Антон набрал хорошую форму, и в матче с «Локомотивом» его потеря была ощутимой, ведь он наш «центр». Думаю, что если бы Заболотный мог выйти на поле, игра была бы другой.

Кто сильнее из них: Дзюба, Соболев или Заболотный? Естественно, я назову Антона, потому что с ним работаю. Для меня он всегда лучший. Заболотный, Дзюба, потом Соболев — вот так бы я их расставил.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
19 марта в 18:08
В перетягивании каната Заболотный сильнее. Без вариантов.
DXTK
DXTK
19 марта в 15:23
ну что касается деревянности, то да, он и Дзюбу и Соболева сделает))))))))))
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
19 марта в 14:27
Этот бред даже комментировать не хочется.
Аксинья
Аксинья
19 марта в 13:58, ред.
Чабан сам разберется какому барану первым на заклание идти))
Давно Мясной
Давно Мясной
19 марта в 13:41
смешно, в сочи что то курят))))
Baggio R.
Baggio R. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 марта в 13:28
    oFANATo
    oFANATo
    19 марта в 13:14
    Рукоблуд вообще лишний в этом списке.
    Caniggia
    Caniggia
    19 марта в 12:53
    Ну сильнее Дзюбы сейчас даже дедушка Погребняк.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 марта в 12:50, ред.
    С чувством юмора у Олежика полный порядок.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 марта в 12:50
    Фоменко: Заболотный лучше Дзюбы и Соболева, по аналогии : Семак: Дзюба лучше Соболева и Заболотного вместе взятых, Тедеско : Соболев на порядок лучше Дзюбы и Заболотного. А все это в сумме называется просто : Каждый кулик свое болото хвалит, не более того.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    19 марта в 12:46
    Это просто мнение
    sihafazatron
    sihafazatron
    19 марта в 12:43
    Дзюба железная рука
    Соболев ныряет лучше
    Заболотный Антон
    mihaluch
    mihaluch
    19 марта в 12:42
    А я бы расставил в обратном порядке.
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 марта в 12:40
    Минуточку, минуточку... А кто такой Заболотный?))
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    19 марта в 12:39
    Как говорилось в "Служебном романе", статистика-наука точная. А Заболотного в списке 10 бомбардиров нет.
    STVA 1
    STVA 1
    19 марта в 12:31
    Каждый кулик свое болото хвалит
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