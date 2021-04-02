Гаджиев: «Я всегда был за возрождение „Амкара“»

Бывший главный тренер «Амкара» прокомментировал возрождение пермского клуба.

Я всегда был за возрождение «Амкара». Для меня это в первую очередь рабочий, чистоплотный клуб. Он функционировал правильно, ориентируясь не только на помощь Пермского края, но и пытаясь зарабатывать сам. У него была история. Из этого клуба в свое время вышел, например, Зырянов — будущий игрок сборной России. За него играл Георгий Джикия — сейчас основной футболист национальной команды. У нас огромная страна — надо, чтобы в регионах развивался футбол. «Амкар» после выхода в Премьер-Лигу в 2004 году никогда из нее после этого не вылетал на протяжении 14 лет. Это говорило о грамотном подходе в клубе: при отсутствии больших денег люди умели правильно работать. Часто доставляли массу хлопот лидерам РПЛ .