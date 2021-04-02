ГлавнаяНовости

Гаджиев: «Я всегда был за возрождение „Амкара“»

сегодня, 13:32

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возрождение пермского клуба.

Я всегда был за возрождение «Амкара». Для меня это в первую очередь рабочий, чистоплотный клуб. Он функционировал правильно, ориентируясь не только на помощь Пермского края, но и пытаясь зарабатывать сам. У него была история. Из этого клуба в свое время вышел, например, Зырянов — будущий игрок сборной России. За него играл Георгий Джикия — сейчас основной футболист национальной команды. У нас огромная страна — надо, чтобы в регионах развивался футбол. «Амкар» после выхода в Премьер-Лигу в 2004 году никогда из нее после этого не вылетал на протяжении 14 лет. Это говорило о грамотном подходе в клубе: при отсутствии больших денег люди умели правильно работать. Часто доставляли массу хлопот лидерам РПЛ.

Все новости
Бывший капитан «Амкара» Попов отреагировал на возрождение клуба
Сегодня, 15:55 Комментарии3
Отстранённого игрока «Тамбова» Еркина опросили в РФС
Сегодня, 15:39 Комментарии4
Сёмин: «Я теневой руководитель „Ротора“? Это всё домыслы журналистов»
Сегодня, 14:43 Комментарии5
Гаджиев: «Надеюсь, мы сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу»
Сегодня, 14:21 Комментарии4
Прохин: «В „Сочи“ меня приняли очень тепло»
Сегодня, 13:59 Комментарии4
Семак рассказал о состоянии Малкома и Дриусси
Сегодня, 12:50 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:24
"Это говорило о грамотном подходе в клубе: при отсутствии больших денег люди умели правильно работать."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1249361/gadzhiev-gadzhi-amkar
И такой "грамотный подход" привел к финансовому краху, а бывший тренер Оборин вроде как сидит?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:09
Да все хотят чтоб Амкар вернулся!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:35
Да бог чтоб получилось !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100