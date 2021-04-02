Семак рассказал о состоянии Малкома и Дриусси

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии и Малкома накануне матча 24-го тура РПЛ против «Химок».

Они работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.