Семак рассказал о состоянии Малкома и Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Себастьяна Дриусси и Малкома накануне матча 24-го тура РПЛ против «Химок».
Они работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.
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