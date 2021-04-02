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Семак рассказал о состоянии Малкома и Дриусси

сегодня, 12:50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Себастьяна Дриусси и Малкома накануне матча 24-го тура РПЛ против «Химок».

Они работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:37
Семак наверно после вопроса журналиста минуты 4 вспоминал кто такие Малком и Дриусси...и почему его, Семака, о них спрашивают....
Пока журналист фото не показал....

Страшной силы игроки...голевые машины...
В августе будет годовщина...их последних голов в РПЛ....
Карнавал и салют будут неделю...
viv
viv
сегодня в 14:07
Сорока миллионный хрусталь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:18
Будут готовы а толку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:01
Здоровья игрокам Зенита...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:55
Малколм второй Саня))
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