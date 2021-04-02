ГлавнаяНовости

Семак: «Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч с „Химками“»

сегодня, 12:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки05.04.2021 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ с «Химками».

Я думаю, минусов в паузе на матчи сборных больше. Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа, наоборот, провела очень много матчей. Поэтому сейчас нам очень важно определить, кто в каком состоянии находится, чтобы сделать правильный выбор и максимально ответственно подготовиться к предстоящему матчу.

Результаты «Химок» говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, что они не зря набрали столько очков. Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч.

Все новости
Бывший капитан «Амкара» Попов отреагировал на возрождение клуба
Сегодня, 15:55 Комментарии3
Отстранённого игрока «Тамбова» Еркина опросили в РФС
Сегодня, 15:39 Комментарии4
Сёмин: «Я теневой руководитель „Ротора“? Это всё домыслы журналистов»
Сегодня, 14:43 Комментарии5
Гаджиев: «Надеюсь, мы сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу»
Сегодня, 14:21 Комментарии4
Прохин: «В „Сочи“ меня приняли очень тепло»
Сегодня, 13:59 Комментарии4
Гаджиев: «Я всегда был за возрождение „Амкара“»
Сегодня, 13:32 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:45
Ну наконец то...
Богданыч анонсирует....

Завтра мы будем играть с Брюгге....
Матч будет лёгкий и несерьёзный...

А завтра мы играем с Химками...
Матч будет сложный и серьёзный...

Теперь хоть ясно будет...когда смотреть...а когда нет....
viv
viv
сегодня в 13:58
Все футбольные команды без исключения проходят через кризис. Надо понимать, что это нормальная и неизбежная часть эволюции любой системы, и футбольный клуб, команда - не исключение.
Кризис Семака = кризис Зенита?
Налицо факт, что постепенно этот самый кризис подбирается и к Зениту. Последние "успехи" команды в еврокубках яркое тому подтверждение. Но причина этого кризиса кроется не в отсутствии качественных игроков (они-то как раз есть, а если будет нужно, купят сколько потребуется), не в отсутствии финансирования или хаоса в руководстве. Речь в выстроенной системе, в которой под удар первым попадёт, вероятнее всего, тренер.
За последние годы, когда в команде трудились Луческу, Манчини и Семак, Зенит стагнировал от большого клуба с европейскими амбициями до эдакого местечкового "царька", который в своем болоте творит все, что ему вздумается, но за его пределами обречён на фиаско. Как говорят многие из мира спортивных СМИ, Зенит стал командой "для внутреннего пользования". Сейчас с этим сложно не согласиться. Из перечисленной выше троицы Семак поработал наиболее успешно, заполучил все внутренние трофеи. Но что дальше?
Грядущий кризис в Зените связан, в числе прочего, с кризисом самого Сергея Богдановича, а точнее, отсутствием у него новых идей как у тренера в принципе. Существует две модели игры, которых упорно придерживается семаковский Зенит. В РПЛ все просто: забросить мяч вперёд, а Дзюба с Азмуном разберутся. В еврокубках модель ещё проще: 1) выйти на поле; 2) трусливо стоять весь матч ( преимущественно на своей половине поля); 3) проиграть.
И ничего нового Семак за время работы в питерском клубе так и не придумал.
И в этой связи возникает ряд проблем. Во-первых, на Азмуна есть спрос и, скорее всего, летом он команду покинет. Дзюба уже не молод, да к тому же перенес коронавирус. Как минимум лучше чем сейчас он уже вряд ли заиграет, а вероятнее всего, будет все слабее. Отсюда вытекает вывод: привычная, так любимая Семаком схема, которая приносит ему победы в РПЛ, совсем скоро рухнет.
Идём далее. Боссы Зенита уже наверняка пресытились победами во внутреннем слабом чемпионате. Да, они им, безусловно, рады и будут с пеной у рта рассказывать вам о том, что Зенит - самый крутой и любимый болельщиками клуб России. Но по факту, внутренние заслуги Зенита спонсоров и руководство питерской команды уже не так то и возбуждают. А в Европе, кроме тотального слива Петербург уже давно ничего не видит.
Расходы, которые несёт патрон Зенита, никак не коррелируют с его показателями в Европе. А в России Газпрому пиар в роде как и ни к чему. Уже не редко проскальзывали в публичное поле инсайды о том, что Газпром всерьез задумался над своими тратами на Зенит.
Получается, что в скором времени преимущество Зенита в РПЛ не будет выглядеть таким неоспоримым (более того, оно таковым не выглядит уже сейчас), а в еврокубках Семак просто не способен ничего показывать.
Все это подводит к тому, что Семака из команды совсем скоро могут убрать, не взирая на его заслуги внутри России.

P.S. Кстати, после каждого оглушительного провала Зенита руководство клуба выражает поддержку и доверие Семаку. Как показывает практика, когда в клубах начинают говорить о доверии тренеру, следует ожидать его отставки)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:00
Дружище Серёга, ну не всегда же коту - масленица !!!
Всегда не может быть праздник, хоть и Газпром, где мечты сбываются. Или это Серёга хочет подстелить соломинку ,при конфузе который может его ожидать в матче с Химками. Ну ты тогда стратег . Я думаю вас по любому ждёт очень не простой матч. И уж Химки точно вас покусают , выиграют или нет ,никто не знает. Но то что будет тяжёлый матч, я думаю это вам предоставить смогут Химки. Ждём боевой матч !!! И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:57
Полностью согласен. Слабых соперников не бывает настраиваться нужно на всех. Отрыв Не такой уж и большой, терять очки никак нельзя.
Думаю будет найден правильный баланс уставших и отдохнувших игроков.
Удачи Зениту в этом матче...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:54
Химкам победы но хлопотно это!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100