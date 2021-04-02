Семак: «Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч с „Химками“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ с «Химками».
Я думаю, минусов в паузе на матчи сборных больше. Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа, наоборот, провела очень много матчей. Поэтому сейчас нам очень важно определить, кто в каком состоянии находится, чтобы сделать правильный выбор и максимально ответственно подготовиться к предстоящему матчу.
Результаты «Химок» говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, что они не зря набрали столько очков. Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч.
Думаю будет найден правильный баланс уставших и отдохнувших игроков.
Удачи Зениту в этом матче...
Думаю будет найден правильный баланс уставших и отдохнувших игроков.
Удачи Зениту в этом матче...
Всегда не может быть праздник, хоть и Газпром, где мечты сбываются. Или это Серёга хочет подстелить соломинку ,при конфузе который может его ожидать в матче с Химками. Ну ты тогда стратег . Я думаю вас по любому ждёт очень не простой матч. И уж Химки точно вас покусают , выиграют или нет ,никто не знает. Но то что будет тяжёлый матч, я думаю это вам предоставить смогут Химки. Ждём боевой матч !!! И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!
Всегда не может быть праздник, хоть и Газпром, где мечты сбываются. Или это Серёга хочет подстелить соломинку ,при конфузе который может его ожидать в матче с Химками. Ну ты тогда стратег . Я думаю вас по любому ждёт очень не простой матч. И уж Химки точно вас покусают , выиграют или нет ,никто не знает. Но то что будет тяжёлый матч, я думаю это вам предоставить смогут Химки. Ждём боевой матч !!! И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!