Семак: «Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч с „Химками“»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ с «Химками».

Я думаю, минусов в паузе на матчи сборных больше. Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа, наоборот, провела очень много матчей. Поэтому сейчас нам очень важно определить, кто в каком состоянии находится, чтобы сделать правильный выбор и максимально ответственно подготовиться к предстоящему матчу.

Результаты «Химок» говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, что они не зря набрали столько очков. Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч.