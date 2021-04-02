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Шварц: «Завтра ожидаем интенсивный матч с „Уфой“»

сегодня, 12:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфаЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ с «Уфой».

Завтра ожидаем интенсивный матч. «Уфа» компактно играет по схеме 3-5-2. Понимаем, насколько этот матч важен, мы видели, как «Уфа» сыграла с «Локомотивом». Я слышал уже о том, что «Динамо» испытывало проблемы с командами из нижней части таблицы. Для нас завтра принципиально важно владеть мячом и быстро с ним обращаться. Я считаю, что мы достаточно хорошо играем с такими командами. Думаю, что завтра мы справимся с ролью фаворита. Для нас завтра будет важно успешно сыграть интенсивно. Ребята делали хорошую беговую работу в этом сезоне.

Я смотрел все матчи молодежки. Вчера пообщались с ребятами на восстановительной тренировке. Завтра Фомин не примет участие в матче, но он будет в заявке на Кубок с «Крыльями». Сегодня проведем тренировку, посмотрим, в каком состоянии находятся игроки.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:48
На первый взгляд У Динамо сейчас не самый сложный календарь. Но ведь игры с аутсайдерами в конце чемпионата ни чем не легче, чем с конкурентами за место в верху ТТ. Никому из "подвала" не хочется вылетать в РПЛ, поэтому Уфа, Урал и Ротор будут с удвоенной силой биться за каждое турнирное очко. Естественно, тягаться башкирским футболистам в открытом футболе с быстрыми, молодыми динамовцами бесполезно, наверняка займут круговую оборону своих ворот, где и так играет очень сильный, надёжный вратарь и будут ждать своего шанса на контр атаку. А динамовцам надо постараться не транжиря моменты, распечатать ворота соперника в первом тайме, не откладывая на второй тайм и тем более на концовку матча.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:27
Динамо надо побеждать если хотят в европу
1bear
1bear
сегодня в 12:26
удачи Динамо!
думаю,что будет нелёгкая игра,но победа Динамо!
beefs
beefs
сегодня в 12:24
будет завтра, будет пища...
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