Шварц: «Завтра ожидаем интенсивный матч с „Уфой“»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ с «Уфой».

Завтра ожидаем интенсивный матч. «Уфа» компактно играет по схеме 3-5-2. Понимаем, насколько этот матч важен, мы видели, как «Уфа» сыграла с «Локомотивом». Я слышал уже о том, что «Динамо» испытывало проблемы с командами из нижней части таблицы. Для нас завтра принципиально важно владеть мячом и быстро с ним обращаться. Я считаю, что мы достаточно хорошо играем с такими командами. Думаю, что завтра мы справимся с ролью фаворита. Для нас завтра будет важно успешно сыграть интенсивно. Ребята делали хорошую беговую работу в этом сезоне.

Я смотрел все матчи молодежки. Вчера пообщались с ребятами на восстановительной тренировке. Завтра Фомин не примет участие в матче, но он будет в заявке на Кубок с «Крыльями». Сегодня проведем тренировку, посмотрим, в каком состоянии находятся игроки.