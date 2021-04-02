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Каряка: «Возвращение „Амкара“ — хорошая новость»

сегодня, 12:17

Бывший старший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал новость о возрождении пермского клуба.

Возвращение «Амкара» — хорошая новость. Посмотрим, как это будет. Уверен, что у клуба остались болельщики, команда в таком городе должна быть. «Амкар» начал свое существование в 1994 году и добивался неплохих результатов.

Для меня «Амкар» связан с началом тренерского пути, от работы остались хорошие впечатления. Использование средств региона? Надеюсь, это будет происходить с умом, а «Амкар» будет жить по средствам.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:57
"Использование средств региона? Надеюсь, это будет происходить с умом," Однозначно...
galem72
galem72
сегодня в 13:20
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:09
    Главное расчитать свои силы!😜
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 12:29
    Удачи им в возрождении)
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:23
    Это очень хорошо
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