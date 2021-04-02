Бывший старший тренер «Амкара» прокомментировал новость о возрождении пермского клуба.

Возвращение «Амкара» — хорошая новость. Посмотрим, как это будет. Уверен, что у клуба остались болельщики, команда в таком городе должна быть. «Амкар» начал свое существование в 1994 году и добивался неплохих результатов.

Для меня «Амкар» связан с началом тренерского пути, от работы остались хорошие впечатления. Использование средств региона? Надеюсь, это будет происходить с умом, а «Амкар» будет жить по средствам.