«Я бы никогда не встал на колено». Широков о поддержке Левниковым акции BLM

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал поступок арбитра Кирилла Левникова, вставшего на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter на матче квалификации ЧМ -2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).

Может, Левников подыграть хочет иностранцам. Мы какое отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встает из-за этого.

Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают – это нормально?