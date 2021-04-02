«Я бы никогда не встал на колено». Широков о поддержке Левниковым акции BLM

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал поступок арбитра Кирилла Левникова, вставшего на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter на матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).
Может, Левников подыграть хочет иностранцам. Мы какое отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встает из-за этого.
Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают – это нормально?
Ранее на эту же тему высказался арбитр Игорь Федотов.
- Нас здесь только пятеро негров.
- Откуда шёл "Вальдек"?
- Из Мельбурна.
- Значит, вы не рабы?
- Нет, сэр, - живо ответил негр, выпрямившись во весь рост. - Мы жители штата Пенсильвания, граждане свободной Америки.
...
1878 год. Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан.
Рабство было как уже несколько десятилетий отменено даже Португалией, до последнего торговавшей рабами в своих провинциях в Анголе.
Словом "негр" называли себя сами темнокожие и не плакали, а были счастливы, что они теперь свободные люди.
- Нас здесь только пятеро негров.
- Откуда шёл "Вальдек"?
- Из Мельбурна.
- Значит, вы не рабы?
- Нет, сэр, - живо ответил негр, выпрямившись во весь рост. - Мы жители штата Пенсильвания, граждане свободной Америки.
...
1878 год. Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан.
Рабство было как уже несколько десятилетий отменено даже Португалией, до последнего торговавшей рабами в своих провинциях в Анголе.
Словом "негр" называли себя сами темнокожие и не плакали, а были счастливы, что они теперь свободные люди.