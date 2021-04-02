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«Я бы никогда не встал на колено». Широков о поддержке Левниковым акции BLM

сегодня, 11:25

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал поступок арбитра Кирилла Левникова, вставшего на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter на матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).

Может, Левников подыграть хочет иностранцам. Мы какое отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встает из-за этого.

Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают – это нормально?

Ранее на эту же тему высказался арбитр Игорь Федотов.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 15:13
Интересно, а слабо Широкову судей в мантиях так бить и обсуждать? или жым-жым?
memphis
memphis
сегодня в 15:11
Широков лучше бы с вертушки всёк судьям перед матчем и угнетенных назвал МойДоДырами!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:50
"Может, Левников подыграть хочет иностранцам."
альсато
альсато
сегодня в 13:50
Вставать на колено. ложиться или стоять ГОРДО-дело (сугубо личное) каждого!..По мне..(живущему там. где не было ни только работорговли, ну и крепостничества), Роман-прав!...Хрен вам на рыло!, чтоб Дальневосточник-кому то поклонился, а тем более вставал на колени!...кю...тесь пыль глотать!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:33
Карасеву тоже было что терять!Да и нашему гонщику Даниилу Квяту тоже!
mortid
mortid
сегодня в 12:20
Он не подыграть хотел иностранцам, а подлизать. Позорит Россию, русские встают на колено только перед Богом. Сказали не встанешь, не будешь судить? Пошли на детородный орган, развернулся и ушёл. А так поступил как политическая проститутка. И вообще по такому принципу, пусть каждый немец становится перед нами на колено и целует тапки.
Медив
Медив
сегодня в 12:20
Широков снова недоволен судьей? На месте Левникова я бы напрягся
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 12:02, ред.
...
- Нас здесь только пятеро негров.
- Откуда шёл "Вальдек"?
- Из Мельбурна.
- Значит, вы не рабы?
- Нет, сэр, - живо ответил негр, выпрямившись во весь рост. - Мы жители штата Пенсильвания, граждане свободной Америки.
...

1878 год. Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан.

Рабство было как уже несколько десятилетий отменено даже Португалией, до последнего торговавшей рабами в своих провинциях в Анголе.
Словом "негр" называли себя сами темнокожие и не плакали, а были счастливы, что они теперь свободные люди.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:50, ред.
Придумали какую-то фигню. Чтобы поддержать униженных негров нужно самому унизиться. И почему именно на одно колено, сделали бы сразу коленно-локтевую позу. Афроамериканцам было бы приятно. Полностью поддерживаю Романа. Хотя не ему бы сейчас выступать...
sv_1969
sv_1969 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 11:49
И что? Он много та судит?
Как мой знакомый сказал...Скоро поставят негра посреди поля со спущенными штанами а остальные будут подходить и целовать ему зад!
Там сейчас творится геноцид белых а не черных!
dalex83
dalex83
сегодня в 11:46, ред.
Левников встал на колено и открыл рот и закрыл глаза 😂😂😂
LOpp
LOpp
сегодня в 11:38
Широков любит воспитывать судей
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:32
Судью предупредили: не встанешь на колено - судить больше не будешь.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:28
Вот тут Широкова поддержу. Русский становится на колени перед Богом, Знаменем и Мамой.Всё
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