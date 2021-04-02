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Уремович: «Надеюсь, что „Рубин“ попадёт в зону еврокубков»

сегодня, 11:36
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 16:30 Не начался

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович порассуждал о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».

Съездил в сборную, мы выиграли две игры, одну проиграли. Задача была выиграть все три игры, не получилось, но мы пока первые в группе. Я не выходил в этих матчах, но, думаю, у меня будет шанс, и тренер доверит мне игровое время.

За это время «Рубин» очень хорошо поработал, думаю, продуктивно готовились к игре с «Сочи». Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» — опытная команда, в этом сезоне очень хорошо играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть.

Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна. Думаю, борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, что мы попадем в зону еврокубков.

Ранее о предстоящем матче с «Сочи» высказался главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:28
В ребяты сначала научитесь у Химок выигрывать,а потом уж и про Еврокубки говорите...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:07
Очень бы хотелось посмотреть на Рубин в еврокубках. Про Рубин можно сказать что тренерская команда . Видно что Слуцкий сделал игру более заточенной на атаку , но и не забывают про оборону! Слуцкий требует постоянного движения в атаке и это делает футбол Рубина более атакующим! А вот в обороне он требует гнать фланговых игроков в центр , где их будет встречать опорник , а не пускать его во фланг как многие тренеры требуют!
Любит Леонид работать и с молодыми игроками , пример Хвичи перед глазами ! Да и помогает раскрываться более зрелым игрокам. Макаров при нем раскрылся во всей красе! Удачи Рубину и Слуцкому!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:05
Вчера, анонсируя матч Рубин-Сочи, Артур Юсупов тоже самое говорил, с той лишь разницей, что ждёт победы в этом матче и успешного завершения чемпионата в целом от своего клуба. Любая команда из верхней восьмёрки ТТ рассчитывает попасть в Еврокубки, но мест в два раза меньше. Кто окажется более удачливым и мастеровитым покажет время.
beefs
beefs
сегодня в 11:37
надейся и жди...
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