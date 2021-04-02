Уремович: «Надеюсь, что „Рубин“ попадёт в зону еврокубков»

Хорватский защитник «Рубина» порассуждал о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».

Съездил в сборную, мы выиграли две игры, одну проиграли. Задача была выиграть все три игры, не получилось, но мы пока первые в группе. Я не выходил в этих матчах, но, думаю, у меня будет шанс, и тренер доверит мне игровое время.

За это время «Рубин» очень хорошо поработал, думаю, продуктивно готовились к игре с «Сочи». Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» — опытная команда, в этом сезоне очень хорошо играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть.

Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна. Думаю, борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, что мы попадем в зону еврокубков.