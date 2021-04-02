Уремович: «Надеюсь, что „Рубин“ попадёт в зону еврокубков»

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович порассуждал о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».
Съездил в сборную, мы выиграли две игры, одну проиграли. Задача была выиграть все три игры, не получилось, но мы пока первые в группе. Я не выходил в этих матчах, но, думаю, у меня будет шанс, и тренер доверит мне игровое время.
За это время «Рубин» очень хорошо поработал, думаю, продуктивно готовились к игре с «Сочи». Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» — опытная команда, в этом сезоне очень хорошо играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть.
Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна. Думаю, борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, что мы попадем в зону еврокубков.
Ранее о предстоящем матче с «Сочи» высказался главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.
Любит Леонид работать и с молодыми игроками , пример Хвичи перед глазами ! Да и помогает раскрываться более зрелым игрокам. Макаров при нем раскрылся во всей красе! Удачи Рубину и Слуцкому!
Любит Леонид работать и с молодыми игроками , пример Хвичи перед глазами ! Да и помогает раскрываться более зрелым игрокам. Макаров при нем раскрылся во всей красе! Удачи Рубину и Слуцкому!