В Европе хотят организовать Суперлигу. Названы заинтересованные клубы

Названы клубы, согласившиеся на создание европейской Суперлиги и отказавшиеся от участия в турнире.
На участие согласились:
«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан».
Отказались:
«Бавария», дортмундская «Боруссия» и ПСЖ. Отказ парижан мотивирован тем, что один из директоров клуба уже приобрёл права на трансляцию Лиги чемпионов для своей катарской телекомпании.
Проект нового турнира подразумевает под собой создание лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы (2 группы по 10 команд). По 4 выйдут в плей-офф. Каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит примерно по 350 млн евро.
Топ-клубы не хотят отказываться от матчей в национальных турнирах, а поединки Суперлиги планируют проводить среди недели. Впрочем, игры могут проходить по выходным, если УЕФА наложит санкции на данную лигу.
Не зря английские клубы отстраняли от участия в еврокубках... Только тогда фаны гнали пургу, а теперь руководство.
Не зря английские клубы отстраняли от участия в еврокубках... Только тогда фаны гнали пургу, а теперь руководство.
Это гиганский развод на бабло, бабки владельцам клубов сейчас, а возврат их типа отработает рынок этой лиги и т.д.
Жирные п***сы решили срубить легкого бабла.
Это гиганский развод на бабло, бабки владельцам клубов сейчас, а возврат их типа отработает рынок этой лиги и т.д.
Жирные п***сы решили срубить легкого бабла.
мю и всякий прочий шлак также кинулись, а то надоело огребать от лестера
а дурачки без истории, но с баблом типа челсей и мансити подтянулись типа "уиии нас пригласили в илиту уря нас признали"
мю и всякий прочий шлак также кинулись, а то надоело огребать от лестера
а дурачки без истории, но с баблом типа челсей и мансити подтянулись типа "уиии нас пригласили в илиту уря нас признали"
Большие клубы всегда за большие деньги.
Я "ЗА" суперлигу. Было бы интересно посмотреть!
Большие клубы всегда за большие деньги.
Я "ЗА" суперлигу. Было бы интересно посмотреть!
Скорее всего, национальные кубки и ЛЕ станут вторичными для многих.
Скорее всего, национальные кубки и ЛЕ станут вторичными для многих.
Думаю, это какие-то американцы мутят. У них и денег дофига, и публика любое шоу с потрохами проглотит.
Европейцы более консервативны и не любят менять устоявшиеся традиции.
Думаю, это какие-то американцы мутят. У них и денег дофига, и публика любое шоу с потрохами проглотит.
Европейцы более консервативны и не любят менять устоявшиеся традиции.
ЛЧ тем и интересна, что каждый год пары могут меняться, всегда есть фактор неожиданности, интрига, ожидание. У команд есть мотивация попробовать свои силы с разными соперниками. Клубы-новички и «темные лошадки» зачастую преподносят всем нам сюрпризы, оказывая сильное сопротивление топ-клубам.
А Суперлига - это грубо говоря обычный чемпионат, только вместо условных Хетафе и Райо Вальекано топы будут встречаться с топами. Это очень быстро приестся.
Поправьте если это не так.
ЛЧ тем и интересна, что каждый год пары могут меняться, всегда есть фактор неожиданности, интрига, ожидание. У команд есть мотивация попробовать свои силы с разными соперниками. Клубы-новички и «темные лошадки» зачастую преподносят всем нам сюрпризы, оказывая сильное сопротивление топ-клубам.
А Суперлига - это грубо говоря обычный чемпионат, только вместо условных Хетафе и Райо Вальекано топы будут встречаться с топами. Это очень быстро приестся.
Поправьте если это не так.
Сколько же тогда получит победитель?
Сколько же тогда получит победитель?
История творится на наших глазах , все институты футбола будут изменены , ведь слишком большие силы выступили против !
История творится на наших глазах , все институты футбола будут изменены , ведь слишком большие силы выступили против !