В Европе хотят организовать Суперлигу. Названы заинтересованные клубы

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18 апреля 2021, 20:45

Названы клубы, согласившиеся на создание европейской Суперлиги и отказавшиеся от участия в турнире.

На участие согласились:

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан».

Отказались:

«Бавария», дортмундская «Боруссия» и ПСЖ . Отказ парижан мотивирован тем, что один из директоров клуба уже приобрёл права на трансляцию Лиги чемпионов для своей катарской телекомпании.

Проект нового турнира подразумевает под собой создание лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы (2 группы по 10 команд). По 4 выйдут в плей-офф. Каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит примерно по 350 млн евро.