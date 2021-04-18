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В Европе хотят организовать Суперлигу. Названы заинтересованные клубы

18 апреля 2021, 20:45

Названы клубы, согласившиеся на создание европейской Суперлиги и отказавшиеся от участия в турнире.

На участие согласились:

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан».

Отказались:

«Бавария», дортмундская «Боруссия» и ПСЖ. Отказ парижан мотивирован тем, что один из директоров клуба уже приобрёл права на трансляцию Лиги чемпионов для своей катарской телекомпании.

Проект нового турнира подразумевает под собой создание лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы (2 группы по 10 команд). По 4 выйдут в плей-офф. Каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит примерно по 350 млн евро.

Топ-клубы не хотят отказываться от матчей в национальных турнирах, а поединки Суперлиги планируют проводить среди недели. Впрочем, игры могут проходить по выходным, если УЕФА наложит санкции на данную лигу.

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Хиромант
Хиромант
19 апреля в 20:51
Опять Англичане воду мутят су.и! От них 6 клубов - а немцам и итальянцам - по 3!

Не зря английские клубы отстраняли от участия в еврокубках... Только тогда фаны гнали пургу, а теперь руководство.
dzvinka
dzvinka ответ Мessi 10 (раскрыть)
19 апреля в 20:28
это кредитные бабки, которые потом надо будет вернуть.
Это гиганский развод на бабло, бабки владельцам клубов сейчас, а возврат их типа отработает рынок этой лиги и т.д.
Жирные п***сы решили срубить легкого бабла.
sash71
sash71
19 апреля в 10:34
Похоже на то, что ЛЧ скоро умрёт либо превратится во второсортный турнир
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
19 апреля в 10:27
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    19 апреля в 08:46
    а Арсенал и Тотенхем что делают в этом списке? и почему Зенит не согласился принять участие?
    plusnindimon
    plusnindimon ответ pioner1987 (раскрыть)
    19 апреля в 08:30
    Ты лучше спроси где твой супермогучий спартак был.
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответ creamboy (раскрыть)
    19 апреля в 08:10
      bashnat013
      bashnat013
      19 апреля в 06:00
      Без волгоградского Ротора в этом проекте успехов не видать
      srcf3hrzb94u
      srcf3hrzb94u
      19 апреля в 05:00
      Да пусть будет эта Суперлига. Ну а Лигу чемпионов продажные чинуши из УЕФА превратили в проходной двор, неимоверно расширив число участников.. Сколько там теперь клубов- шляпников пасётся, дескредитировали блестящий ранее турнир.
      vastudio
      vastudio
      19 апреля в 00:38
      Арсенал и ТТХ что там забыли?)) Середняки АПЛ) Лестер и то достойней)
      vastudio
      vastudio
      19 апреля в 00:34
      Без немцев и французов?)))
      Gelious
      Gelious
      18 апреля в 23:35
      Нужно шантажировать эти ФИФА и УЕФА. Грязные организации, стратегия которых убивает футбол
      Agamaga........
      Agamaga........
      18 апреля в 23:31
      Борьба интересов и больших денег!
      Большие клубы всегда за большие деньги.
      Я "ЗА" суперлигу. Было бы интересно посмотреть!
      Dauletbek
      Dauletbek ответ Ozabot (раскрыть)
      18 апреля в 22:53
      Тогда вообще не нужно играть в национальном чемпионате, если они вторичными будут
      Ozabot
      Ozabot ответ Мessi 10 (раскрыть)
      18 апреля в 22:49
      Просто футбол стал более инстаграмным, чем спортивным. Люди хотят видеть своих кумиров, а не их команды. На трофеи им плевать. Короче, миллениалы хотят превратить футбол в НБА.
      Ozabot
      Ozabot ответ Dauletbek (раскрыть)
      18 апреля в 22:48
      350 миллионов на дороге не валяются. Думаю, клубы будут просто играть дублем в национальных кубках и делать ставки на эту лигу. Да и в ЛЧ не все попадают.
      Скорее всего, национальные кубки и ЛЕ станут вторичными для многих.
      УЕСКА
      УЕСКА
      18 апреля в 22:35
      Респект ПСЖ, Баварии и Боруссии а клубам которые на это согласились позор. Они убивают футбол.
      Dauletbek
      Dauletbek
      18 апреля в 22:33
      Команд 20 не собралось, значит и супер лиги не будет. Да и какой смысл, когда есть ЛЧ. Не думаю, что футболисты так часто хотят играть. У АПЛ и так много игр со своими кубками, куда прут англичане.
      Ozabot
      Ozabot ответ Мessi 10 (раскрыть)
      18 апреля в 22:19
      За вступление платят клубам, чтобы использовать их имена в продажах. Позовешь условный «Кротоне» и у тебя не будет просмотров и продаж трансляций. За победу, скорее всего, будет давать чуть больше, чем в ЛЧ, ибо конкуренция.
      Думаю, это какие-то американцы мутят. У них и денег дофига, и публика любое шоу с потрохами проглотит.
      Европейцы более консервативны и не любят менять устоявшиеся традиции.
      Мessi 10
      Мessi 10
      18 апреля в 22:17
      В чем прикол смотреть каждый год как условный Реал Мадрид встречается со всеми топами поочередно? Каждый год одно и то же и никакой интриги.
      ЛЧ тем и интересна, что каждый год пары могут меняться, всегда есть фактор неожиданности, интрига, ожидание. У команд есть мотивация попробовать свои силы с разными соперниками. Клубы-новички и «темные лошадки» зачастую преподносят всем нам сюрпризы, оказывая сильное сопротивление топ-клубам.
      А Суперлига - это грубо говоря обычный чемпионат, только вместо условных Хетафе и Райо Вальекано топы будут встречаться с топами. Это очень быстро приестся.
      Поправьте если это не так.
      pioner1987
      pioner1987
      18 апреля в 22:12
      А где ЦСКА с Зенитом? Самые пердомагучие
      cska1948
      cska1948
      18 апреля в 22:11
      Помнится, в Канаде и США в пику НХЛ была создана ещё одна профессиональная лига ВХА. Только век этой Всемирной Хоккейной Лиги оказался не долог. А НХЛ и по сей день процветает! Скорее всего, эту футбольную Суперлигу постигнет участь ВХА.
      bayern-cobra
      bayern-cobra
      18 апреля в 22:10
      Хернёй страдают просто какая суперлига.Тем более если небудет Баварии в этой лиге это будет уже не суперлига
      burlone
      burlone
      18 апреля в 22:06
      Мы на пороге великих перемен. Надеюсь к лучшему.
      Мessi 10
      Мessi 10
      18 апреля в 22:00
      За чей счёт банкет? Каждому по 350 млн за ВСТУПЛЕНИЕ...
      Сколько же тогда получит победитель?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      18 апреля в 21:58
      Спартак тоже против.
      sv_1969
      sv_1969
      18 апреля в 21:58, ред.
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao
        18 апреля в 21:53
        Бавария и дортмунд могут согласиться чуть позже. Надо создать чемпионат и кубок суперлиги. Тогда остальные проекты уефа никому неинтересны. А фифа ничего не сделает, так как на чемпионате мира и Европы без суперзвезд неинтересен.
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        18 апреля в 21:50
        Новый формат ЛЧ - бред , продажные чиновники уефа - пережиток прошлого .
        История творится на наших глазах , все институты футбола будут изменены , ведь слишком большие силы выступили против !
        berda2003
        berda2003
        18 апреля в 21:42
        ЛЧ тоже создали не за один день... пробный шар бросили - подождут, пока челядь погундит, потом появится чемпионат ЕС 16...20 команд, потом тихонько купят чиновников УЕФА и получат свободу играть во всех мероприятиях УЕФА и ФИФА.
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