«Лидс» осудил создание Суперлиги. Болельщики освистали игроков «Ливерпуля»

Игроки «Лидса» вышли на разминку накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» в футболках, на которых было написано: «Заслужите. Футбол — для болельщиков».

На майках также был размещен логотип Лиги чемпионов.

Что касается игроков «Ливерпуля», то их освистали собравшиеся у территории стадиона болельщики «Лидса», которые также скандировали оскорбления в адрес команды. Данные поступки связаны с тем, что «Ливерпуль» стал одним из клубов-основателей Суперлиги.