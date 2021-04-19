«Лидс» осудил создание Суперлиги. Болельщики освистали игроков «Ливерпуля»

Игроки «Лидса» вышли на разминку накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» в футболках, на которых было написано: «Заслужите. Футбол — для болельщиков».
На майках также был размещен логотип Лиги чемпионов.
Что касается игроков «Ливерпуля», то их освистали собравшиеся у территории стадиона болельщики «Лидса», которые также скандировали оскорбления в адрес команды. Данные поступки связаны с тем, что «Ливерпуль» стал одним из клубов-основателей Суперлиги.
Boos and chants of ‘scum’ as the #LFC team coach arrives at Elland Road pic.twitter.com/3O4txDdCVy— James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021
"Толпа и так не бедных клубов организовывают клуб по интересам, с большой денежкой в перспективе"
ты видел их затраты? или ты только на доходы смотришь?
уефа никак не помогает, так зачем им играть в убыточном турнире, где УЕФА заработает больше чем клуб?
"Толпа и так не бедных клубов организовывают клуб по интересам, с большой денежкой в перспективе"
ты видел их затраты? или ты только на доходы смотришь?
уефа никак не помогает, так зачем им играть в убыточном турнире, где УЕФА заработает больше чем клуб?
не понятно мне еще, что эти маленькие клубы ноют про ЛЧ, Лидс ну явно в ближайшее будущее не выйдет в ЛЧ (это я так смягчил - никогда), что они то хотят, них нет таких трат как у топ клубов
странно, это странно
не понятно мне еще, что эти маленькие клубы ноют про ЛЧ, Лидс ну явно в ближайшее будущее не выйдет в ЛЧ (это я так смягчил - никогда), что они то хотят, них нет таких трат как у топ клубов
странно, это странно