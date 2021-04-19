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«Лидс» осудил создание Суперлиги. Болельщики освистали игроков «Ливерпуля»

19 апреля 2021, 21:55
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Игроки «Лидса» вышли на разминку накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» в футболках, на которых было написано: «Заслужите. Футбол — для болельщиков».

На майках также был размещен логотип Лиги чемпионов.

«Лидс» осудил создание Суперлиги. Болельщики освистали игроков «Ливерпуля»

Что касается игроков «Ливерпуля», то их освистали собравшиеся у территории стадиона болельщики «Лидса», которые также скандировали оскорбления в адрес команды. Данные поступки связаны с тем, что «Ливерпуль» стал одним из клубов-основателей Суперлиги.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 12:10
я про нынешнюю ситуацию, когда пандемия и у многих клубов большие проблемы с финансами, и вместо того что бы УЕФА ну хоть, что то сделало, как-нибудь помогло, они ничего не делали (до того как упростили правила ФФП, и он тоже случился не сразу) и все равно забирали больше, я это имел в виду
galem72
galem72
20 апреля в 11:10
По лицам на первой фоте не особо видна радость таким майкам. Думаю, им было бы не прочь побегать в Суперлиге. ))
NileCroco
NileCroco
20 апреля в 08:47
Самих не берут, вот и бесятся.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 05:57
Тупая акция. Футболисты то тут причём?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 05:22
Клопп утверждает, что ни он и не его игроки ни сном ни духом о суперлиге.
Igo0rek second acc
Igo0rek second acc
19 апреля в 23:34
А игроки то тут причем?
cska1948
cska1948 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
19 апреля в 22:42
А где вы видели, чтобы работник зарабатывал БОЛЬШЕ хозяина?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
19 апреля в 22:32
В твитере была информация, что Лидс Ютд предлагал игрокам Ливерпуля надеть такие же футболки, но Клопп и игроки отказались, так как они не участвуют в этих играх ФСГ.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 22:24
если что, суперлига, будет аналогом ЛЧ
"Толпа и так не бедных клубов организовывают клуб по интересам, с большой денежкой в перспективе"
ты видел их затраты? или ты только на доходы смотришь?
уефа никак не помогает, так зачем им играть в убыточном турнире, где УЕФА заработает больше чем клуб?
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
19 апреля в 22:20
ахахах божеее мой, а когда УЕФА банит маленькие команды и не разрешает им играть в ЛЧ из - за ФФП и никак не помогает, да что там маленькие, вспомнить Челси, котором дали бан на трансферы, а Сити не дали, даже на трансферы, УЕФА это помойка, которая ни в чем не помогает, если клуб тонет, они скорее помогут ему утонуть, нежели помочь
не понятно мне еще, что эти маленькие клубы ноют про ЛЧ, Лидс ну явно в ближайшее будущее не выйдет в ЛЧ (это я так смягчил - никогда), что они то хотят, них нет таких трат как у топ клубов
странно, это странно
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 22:19
Все верно сделали, хотя футболисты и не виноваты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 22:05
Правильно и сделали. Толпа и так не бедных клубов организовывают клуб по интересам, с большой денежкой в перспективе. И пофик им на первенство страны, они будут в суперлиге среди супермешков.супербабло рубить. Красиво жить не запретишь...
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 22:00
    da da da
    da da da
    19 апреля в 21:59
    все по делу)
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    19 апреля в 21:57
    То ли ещё будет...
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