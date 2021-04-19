12 грандов создали Суперлигу. Лиге чемпионов конец, УЕФА обещает всех дисквалифицировать

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вчера, 09:14

В футболе официально началась первая мировая война.

Что вообще произошло?

Перес, Аньелли и Глейзер знают, что большие клубы в долгах, как в шелках, и огласили о создании Суперлиги. Ком нарастал, пандемия добивает. В конфликте нет хороших, кроме невинных фанатов и футболистов, здесь не война прекрасных чиновников против плохих руководителей. Обе воюющие стороны так себе.

12 грандов с большими оборотами де-факто признали, что их руководители привели клубы к финансовому краху и убыткам. Чтобы жить, как привыкли, нужно одолжить много денег. Перес и Аньелли пошли в «JPMorgan Chase» — американский финансовый холдинг дает в кредит 5.3 миллиарда евро, из которых 3.5 миллиарда сразу пойдут 20 клубам Суперлиги.

От АПЛ там МЮ , «Ливерпуль», МС , «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Из Испании в раскольники подались «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Из Италии — «Ювентус», «Милан» и «Интер». Солидная компания, но не все завсегдатаи ЛЧ , и многих не хватает. Постоянных участников турнира, который с августа планируют проводить посреди недели, будет 20.

Поделят клубы на две группы, играть будут в два круга, потом по 3 победителя из каждой десятки выйдут в плей-офф, а 4 и 5 места разыграют еще две путевки в четвертьфиналы. Всего будет 15 постоянных участников – приглашали также «Баварию», «Боруссию» Д и ПСЖ , а еще 5 клубов отберут по результатам предыдущего сезона.

Возможно, допустят чемпионов топ-5, если ими станут не участники самой закрытой Суперлиги, или побалуют «Порту», «Аякс» и «Зенит». Все детали пока не раскрыли. Но Суперлигу огласили официально. Большая война уже началась.

Какова реакция УЕФА ?

Официальная реакция жесткая и ожидаемая, собираются топить закрытую Суперлигу по букве закона:

Мы — УЕФА , Футбольная ассоциация Англии, Королевская Испанская футбольная федерация, Итальянская федерация футбола, Премьер-лига, Ла Лига и Серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА , не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его создание. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе. Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы. Они не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные. Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел.

На словах все четко, на деле 12 клубов Суперлиги наймут тех же адвокатов, что были у «Манчестер Сити» после дисквалификации из еврокубков. В суде юристы докажут, что отстранение игрока от сборной на основании решения его клуба нарушает права человека на труд, на защиту отечества, и еще много, много пунктов различных конвенций.

УЕФА обещает иск на 50-60 миллиардов евро к каждому участнику Суперлиги и дисквалификации всем. Но есть проблема. Если убрать звезд названных клубов их составов на Евро-2020, то будет ли турнир без половины сборных Франции, Бельгии, Португалии, Испании и Англии интересным публике? Сможет ли УЕФА зарабатывать без ключевых актеров?

Похоже ли это на шантаж?

Поначалу казалось, что наивного Чеферина разводят. Аньелли пригласил его стать крестным отцом дочери, покатал на «Феррари», одалживал личный самолет. Босс «Ювентуса» подленько собрал личную информацию об Александере, их жены близкие подруги, а теперь выкатит все как компромат.

Клубы подадут УЕФА как коррумпированную структуру, которой нельзя доверить ваши деньги. А напомним, их средства, так или иначе, от фанатов, просто разными путями. На шейхов работают целые страны, как и на олигархов. Телевизионные права оплачиваются прямо или косвенно всеми фанатами. Атрибутика и билеты — аналогичный процесс.

Перес и Аньелли просто хотят в руки все те миллиарды, что есть в распоряжении УЕФА , но при этом гарантию, что даже если «Ювентус» будет шестым в Серии А, то останется в Суперлиге. Это война за полный контроль. Сейчас Аньелли возглавляет Ассоциацию европейских клубов, где 246 команд, но при этом выделил 20 и работает на них.

Решение похоже на попытку запугать футбольных чиновников в национальных лигах и в УЕФА . Имитация переворота может быть выгодной тому же Инфантино. Президент ФИФА планирует запустить летний турнир вместо Клубного ЧМ . Официально он будет против Суперлиги, но распри в Европе ему на руку.

Чеферин неслучайно пошел на существенную реформу ЛЧ , а теперь получил нож в спину. Не сказать, что решение Переса шокирует, ведь Арсен Венгер еще в 2009 году сказал, что большие клубы в итоге захотят забрать себе все премиальные. Растут расходы, а доходы за ними не успевают. Мсье Венгер – магистр экономических наук, и не ошибся.

Но если сами слухи о Суперлиге были похожи на шантаж, то официальное ее создание и заявление, что президент Перес планирует начать турнир в августе – заявка на то, что УЕФА хотят уничтожить, Серию А, АПЛ и Ла Лигу поставить на колени, а решения теперь будут принимать сепаратисты и заговорщики. У кого наглость – того и власть.

Что вы об этом думаете?

В принципе, все понятно. Менеджеры 12 клубов совершили невероятное количество ошибок. Агенты обвели их вокруг пальца. За игроков с 2003 года переплачивают – тут и Перес виноват, и Абрамович. Например, трансфер Шевченко с учетом инфляции и «ценности денег» до сих пор самый дорогой в истории АПЛ .

Дикости было много, но теперь спешат, решения за кулисами, без осуждения. Но у раскольников не было иного выбора. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» или «Ювентус» могут пролететь мимо Лиги чемпионов по спортивным результатам. Это история о личных реакциях, поэтому пишите свои мысли в комментариях.

Тут нет правильной или неправильной оценки. Смешно читать, как цинично насмехаются над теми, кому идея не понравилась. Кто сказал, что ЛЧ в новом формате принесет меньше денег? Американский фонд мог выдать кредит под гарантии УЕФА , АПЛ , Серии А и Ла Лиги.

Разговор не о спасении футбола, а о гарантированной прибыли для тех, кто не может обыграть «Аякс», «Лион» и «Порту». Миллиардеры предпочитают грабить незаметно, но тут гоп-стоп. А сама идея ничего нового не дает футболу.

Если сейчас изредка можно увидеть Холанда в Санкт-Петербурге, а Роналду – в Москве, то в новом футбольном порядке будет лига для избранных. Остальным прикажут смотреть ее по телевизору, как китайские и американские фанаты, ради денег которых все и затевается.

Грандам подавай только центральные матчи. Будут ли этот турнир смотреть? Конечно, большинство смирится. Расчет, что Суперлига привлечет молодежь, ее будут активно рекламировать в «Тик-Ток» и «Инстаграм». Подумают о создании собственного канала, чтобы турнир смотрели с каждого утюга.

Но история не строго о жадности. История еще и о диктатуре. Бартомеу заранее подписал документы вместо всей «Барселоны». ПСЖ , «Боруссию» Д и «Баварию» ставят перед сложным выбором. Или будут среди грандов, или придется играть в кастрированной ЛЧ , где Мбаппе никогда не встретит Месси и Роналду.

А вот если Килиан уйдет в «Реал» — получит дисквалификацию. Подрывают мировой футбольный порядок, причем в стиле террористов и диктаторов. Не путем представления бизнес-плана, эволюционных идей и аргументов. Если бы Перес и Аньелли вышли с презентацией, то их бы с радостью выслушали.

Могли объяснить суть Суперлиги, придумать второй дивизион для клубов из России или Голландии, сохранить национальные чемпионаты. Но закрытость и спешка – результат долгов. Владелец «Арсенала» Кронке вряд ли знает все правила футбола, но ему важно, чтобы «Лестер» не попал в Суперлигу, а «канониры» не могли ее покинуть.

Вместо процента доходов от ЛЧ хотят забрать все деньги. И для начала потратить 3.5 миллиарда от банкиров, которые прекрасно понимают, что если Перес, Глейзер и Аньелли просчитаются, то американцы просто заберут «Реал», МЮ и «Ювентус» за долги, как уже делали не раз с другими компаниями.

Надо было открыто договариваться, но выбрали шантаж и войну. Не суть смущает – футбол должен быть доходным, а методы. Не хотят компромисса и игры по общим правилам, нужна полная власть. Экстремально циничный подход, и вряд ли сработает во благо футбола.