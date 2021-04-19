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12 грандов создали Суперлигу. Лиге чемпионов конец, УЕФА обещает всех дисквалифицировать

вчера, 09:14
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В футболе официально началась первая мировая война.

Что вообще произошло?

Перес, Аньелли и Глейзер знают, что большие клубы в долгах, как в шелках, и огласили о создании Суперлиги. Ком нарастал, пандемия добивает. В конфликте нет хороших, кроме невинных фанатов и футболистов, здесь не война прекрасных чиновников против плохих руководителей. Обе воюющие стороны так себе.

12 грандов с большими оборотами де-факто признали, что их руководители привели клубы к финансовому краху и убыткам. Чтобы жить, как привыкли, нужно одолжить много денег. Перес и Аньелли пошли в «JPMorgan Chase» — американский финансовый холдинг дает в кредит 5.3 миллиарда евро, из которых 3.5 миллиарда сразу пойдут 20 клубам Суперлиги.

От АПЛ там МЮ, «Ливерпуль», МС, «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Из Испании в раскольники подались «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Из Италии — «Ювентус», «Милан» и «Интер». Солидная компания, но не все завсегдатаи ЛЧ, и многих не хватает. Постоянных участников турнира, который с августа планируют проводить посреди недели, будет 20.

Поделят клубы на две группы, играть будут в два круга, потом по 3 победителя из каждой десятки выйдут в плей-офф, а 4 и 5 места разыграют еще две путевки в четвертьфиналы. Всего будет 15 постоянных участников – приглашали также «Баварию», «Боруссию» Д и ПСЖ, а еще 5 клубов отберут по результатам предыдущего сезона.

Возможно, допустят чемпионов топ-5, если ими станут не участники самой закрытой Суперлиги, или побалуют «Порту», «Аякс» и «Зенит». Все детали пока не раскрыли. Но Суперлигу огласили официально. Большая война уже началась.

Какова реакция УЕФА?

Официальная реакция жесткая и ожидаемая, собираются топить закрытую Суперлигу по букве закона:

Мы — УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, Королевская Испанская футбольная федерация, Итальянская федерация футбола, Премьер-лига, Ла Лига и Серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА, не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его создание. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе. Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы.

Они не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные. Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте.

Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел.

На словах все четко, на деле 12 клубов Суперлиги наймут тех же адвокатов, что были у «Манчестер Сити» после дисквалификации из еврокубков. В суде юристы докажут, что отстранение игрока от сборной на основании решения его клуба нарушает права человека на труд, на защиту отечества, и еще много, много пунктов различных конвенций.

УЕФА обещает иск на 50-60 миллиардов евро к каждому участнику Суперлиги и дисквалификации всем. Но есть проблема. Если убрать звезд названных клубов их составов на Евро-2020, то будет ли турнир без половины сборных Франции, Бельгии, Португалии, Испании и Англии интересным публике? Сможет ли УЕФА зарабатывать без ключевых актеров?

Похоже ли это на шантаж?

Поначалу казалось, что наивного Чеферина разводят. Аньелли пригласил его стать крестным отцом дочери, покатал на «Феррари», одалживал личный самолет. Босс «Ювентуса» подленько собрал личную информацию об Александере, их жены близкие подруги, а теперь выкатит все как компромат.

Клубы подадут УЕФА как коррумпированную структуру, которой нельзя доверить ваши деньги. А напомним, их средства, так или иначе, от фанатов, просто разными путями. На шейхов работают целые страны, как и на олигархов. Телевизионные права оплачиваются прямо или косвенно всеми фанатами. Атрибутика и билеты — аналогичный процесс.

Перес и Аньелли просто хотят в руки все те миллиарды, что есть в распоряжении УЕФА, но при этом гарантию, что даже если «Ювентус» будет шестым в Серии А, то останется в Суперлиге. Это война за полный контроль. Сейчас Аньелли возглавляет Ассоциацию европейских клубов, где 246 команд, но при этом выделил 20 и работает на них.

Решение похоже на попытку запугать футбольных чиновников в национальных лигах и в УЕФА. Имитация переворота может быть выгодной тому же Инфантино. Президент ФИФА планирует запустить летний турнир вместо Клубного ЧМ. Официально он будет против Суперлиги, но распри в Европе ему на руку.

Чеферин неслучайно пошел на существенную реформу ЛЧ, а теперь получил нож в спину. Не сказать, что решение Переса шокирует, ведь Арсен Венгер еще в 2009 году сказал, что большие клубы в итоге захотят забрать себе все премиальные. Растут расходы, а доходы за ними не успевают. Мсье Венгер – магистр экономических наук, и не ошибся.

Но если сами слухи о Суперлиге были похожи на шантаж, то официальное ее создание и заявление, что президент Перес планирует начать турнир в августе – заявка на то, что УЕФА хотят уничтожить, Серию А, АПЛ и Ла Лигу поставить на колени, а решения теперь будут принимать сепаратисты и заговорщики. У кого наглость – того и власть.

Что вы об этом думаете?

В принципе, все понятно. Менеджеры 12 клубов совершили невероятное количество ошибок. Агенты обвели их вокруг пальца. За игроков с 2003 года переплачивают – тут и Перес виноват, и Абрамович. Например, трансфер Шевченко с учетом инфляции и «ценности денег» до сих пор самый дорогой в истории АПЛ.

Дикости было много, но теперь спешат, решения за кулисами, без осуждения. Но у раскольников не было иного выбора. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» или «Ювентус» могут пролететь мимо Лиги чемпионов по спортивным результатам. Это история о личных реакциях, поэтому пишите свои мысли в комментариях.

Тут нет правильной или неправильной оценки. Смешно читать, как цинично насмехаются над теми, кому идея не понравилась. Кто сказал, что ЛЧ в новом формате принесет меньше денег? Американский фонд мог выдать кредит под гарантии УЕФА, АПЛ, Серии А и Ла Лиги.

Разговор не о спасении футбола, а о гарантированной прибыли для тех, кто не может обыграть «Аякс», «Лион» и «Порту». Миллиардеры предпочитают грабить незаметно, но тут гоп-стоп. А сама идея ничего нового не дает футболу.

Если сейчас изредка можно увидеть Холанда в Санкт-Петербурге, а Роналду – в Москве, то в новом футбольном порядке будет лига для избранных. Остальным прикажут смотреть ее по телевизору, как китайские и американские фанаты, ради денег которых все и затевается.

Грандам подавай только центральные матчи. Будут ли этот турнир смотреть? Конечно, большинство смирится. Расчет, что Суперлига привлечет молодежь, ее будут активно рекламировать в «Тик-Ток» и «Инстаграм». Подумают о создании собственного канала, чтобы турнир смотрели с каждого утюга.

Но история не строго о жадности. История еще и о диктатуре. Бартомеу заранее подписал документы вместо всей «Барселоны». ПСЖ, «Боруссию» Д и «Баварию» ставят перед сложным выбором. Или будут среди грандов, или придется играть в кастрированной ЛЧ, где Мбаппе никогда не встретит Месси и Роналду.

А вот если Килиан уйдет в «Реал» — получит дисквалификацию. Подрывают мировой футбольный порядок, причем в стиле террористов и диктаторов. Не путем представления бизнес-плана, эволюционных идей и аргументов. Если бы Перес и Аньелли вышли с презентацией, то их бы с радостью выслушали.

Могли объяснить суть Суперлиги, придумать второй дивизион для клубов из России или Голландии, сохранить национальные чемпионаты. Но закрытость и спешка – результат долгов. Владелец «Арсенала» Кронке вряд ли знает все правила футбола, но ему важно, чтобы «Лестер» не попал в Суперлигу, а «канониры» не могли ее покинуть.

Вместо процента доходов от ЛЧ хотят забрать все деньги. И для начала потратить 3.5 миллиарда от банкиров, которые прекрасно понимают, что если Перес, Глейзер и Аньелли просчитаются, то американцы просто заберут «Реал», МЮ и «Ювентус» за долги, как уже делали не раз с другими компаниями.

Надо было открыто договариваться, но выбрали шантаж и войну. Не суть смущает – футбол должен быть доходным, а методы. Не хотят компромисса и игры по общим правилам, нужна полная власть. Экстремально циничный подход, и вряд ли сработает во благо футбола.

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Yan Lys
Yan Lys
сегодня в 08:19
Интересно что станет с такими играми как Fifa и PES
Павел Якунин
Павел Якунин ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 02:22, ред.
В ЛЧ команды проходят по спортивному принципу, а это будет закрытый клуб для богатых команд, независимо от их текущей спортивной формы и силы.
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:28
Я принципиально не буду смотреть этот цирк 🤬
Сергей Суханов
Сергей Суханов
вчера в 18:58
Чет Селюк С Червиченко молчат. А если серьезно поражает лицемерие чинуш из УЕФА. Не вмешайся ковид Апл лет через 5 превратилась бы в такой же проект. С их ффп, об отмене которого заговорили только после слухов о Суперлиги, клуб , поднявшийся из Чемпионшипа, получал денег больше, чем победитель Лч. Про нац. сборные вообще бред, попахивающий то ли маразмом то ли истерикой. В комментах многие пишут, что через пару лет уровень игроков упадет и тд. Т.е. тренировки с сильнейшими футболистами идут на пользу, а официальные матчи будут во вред? Вы вообще серьезно , народ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:31
Какие громкие и не обоснованные слова . А если смерть не на станет что тогда ?
Брулин
Брулин
вчера в 18:08
Супирлига - смерть большого европейского футбола, предательство всех традиций, спорта и самого духа игры ради того, чтобы скосить побольше бабла с умственно отсталых малолеток-глоров, которым "скучно смотреть проходные матчи". Подожду официального старта (слабо надеюсь, что он всё же не состоится)
Nazi
Nazi
вчера в 18:07
Суперлига в принципе очень интересный вариант, смотреть такие шикарные матчи каждую неделю это прекрасно.

Но, пихать туда какие то несчастные клубы типа арсенала с Тоттенхемом да и Милан при всем уважении это глупо. Я лично не хочу смотреть на них в суперлиге, они ее не заслужили, да еще и выпасть оттуда не могут. Это же куйня несусветная :)

Ведь можно было договорится с УЕФА и сделать ту же СуперЛигу основанную на спортивных достижениях, занял первое место в национальном чемпе, проходишь на след год в Суперлигу. Вышел на последние там 5 мест в СуперЛиге, иди на куй обратно в нацлигу и старайся стать чемпионом...

Все то на скорую руку намалявил, но есть же умные люди, могли придумать по человечески, а не создавать компот из одних и тех же команд... В этой непродуманной суперлиге середняки и аутсайдеры даже выкладываться не будут, на кой, все равно покинуть ее нельзя :))))))))))))))))))))))))))
kachan63
kachan63
вчера в 17:58
"...американцы просто заберут «Реал», МЮ и «Ювентус» за долги, как уже делали не раз с другими компаниями."...
..."Не хотят компромисса и игры по общим правилам, нужна полная власть."...


Амеры уже владеют Европой политически, хотят ещё и по спортивной части подмять её полностью. Вот и создают турнир наподобие НХЛ/НБА. Но долго ли этот турнир протянет при таком противодействии от УЕФА и ФИФА, неизвестно.
LIVEALIFE
LIVEALIFE ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:35
Да нет, будут смотреть Лигу Чемпионов и Европы и без этих команд. А с кем эти топовые команды будут играть? Только с собой в Супер Лиге и у себя во дворе по выходным. И через год деградируют. А в лиге чемпионов вырастут новые клубы и игроки.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 17:23
а что собственно может не нравится? что УЕФА проект, что Суперлига тоже проект, оба денежные. Просто к ЛЧ уже все привыкли, и другое новое кажется диким. А так по сути тоже самое все.
da da da
da da da ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:03
ЛИШИТЬ РЕАЛ И ЮВЕНТСУ ВСЕХ Кубков ЛЧ/КЕЧ,как минимум будет правильно,давить так давить.
da da da
da da da
вчера в 17:02
футбол умер.
лидсы,хихоны,пармы через 2-3 года обанкротятся,и таких будут сотни.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:12, ред.
Реакция УЕФА и ФИФА говорит о том, что у них там не то что паника, у них пожар! Они понимают, что их самые страшные сны начали воплощаться в реальность. А самое страшное, что их агония уже их не спасёт, и от них уже ничего не зависит. А что они могут теперь сделать? Да ничего. Если они поисключают все эти клубы из европейских турниров, кто тогда будет смотреть эти турниры? Понравится ли нормальному болельщику смотреть ЛЧ с условными Славиями и Загребами? С исключением футболистов из сборных то же самое, кто захочет смотреть ЧМ и ЧЕ, сборные в которых будут играть вторыми составами. Упадет рейтинг, упадет прибыль, упадут премиальные в этих турнирах, клубам и сборным не будет никакой финансовой выгоды платить взносы за участия в этих турнирах. Деньги сейчас решают всё! УЕФА и ФИФА долго жили этими принципами, а теперь их принципы обернулись против них самих же.
Oliver S
Oliver S
вчера в 16:05
С одной стороны масса довольно интересных матчей, с другой - быстро надоест. Да и был/есть же какой-то турнир, проводящийся в межсезонье по похожему принципу, в штатах проводился помнится. Играли бы его и дальше, зачем воду мутить.
Ozabot
Ozabot
вчера в 15:40
По мне, так лучше пусть клубы зарабатывают, нежели продажные толстосумы из УЕФА. Серьезно, контора, которая сама не знает, как работает фейрплей, а потом закрывает глаза на трансферы ПСЖ, будет говорить о том, что кто-то гонится за деньгами?
Ничего плохого в том, чтобы расширить аудиторию и выжимать деньги из американцев в пользу доходов клубов, не вижу. И китайцев тоже можно выжимать.
Монополия на национальные и международные чемпионаты это плохо. Должна быть конкуренция, тогда и условия будут лучше.
Camellot
Camellot ответ fantazior (раскрыть)
вчера в 15:02
Согласен, не пойму че бабки кудахтают.
Лично я смотрю лч если там играет мой любимый клуб и со стадии 1/4. Мне обсалютно не интересно смотреть на Славии партизаны цервены звёзды шахтеры зениты итд. Я хочу вывески я хочу шоу с топ футболистами. Супер лига это формат лч без группового турнира, где 72 команд играют 20.
Национальные чемпионаты, да фиг с ним, кто смотрит матч Интер специя кроме болелов Интера? Да не кто! В супер лиге бабки будут только с вывеске, не каких ферплеях, и нахлебников уефа
neukomm
neukomm
вчера в 15:02
Ладно там гранты признанные, но Тотэнхэм? Рукалицо просто. Себя элитой что-ли почувствовали? 🤣
fantazior
fantazior
вчера в 14:57
ИМХО, УЕФА и ФИФА не за спорт борется, а за рекламные контракты. Им глубоко все-равно на проблемы игроков, клубов или национальных лиг. А вот, если все топы сейчас соберутся в одном месте и будут катать мяч без УЕФА и ФИФА, то эта горстка прихлебателей, которые существуют за чужие успехи останется без денег, а следовательно без возможности вести свою деятельность. Я считаю что нужен прецедент, чтобы одни начали работать, а не просто расширять число участников.
mat73
mat73
вчера в 14:54
Футбол раньше всегда был игрой миллионов и для миллионов людей.
Сейчас это игры миллионеров для миллионеров.
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1 ответ scarp (раскрыть)
вчера в 14:50
Совершенно с вами солидарен. А из воспитанников топ не собрать)))))
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1
вчера в 14:47, ред.
Эта супер лига загнётся года через два. Зачем она? ЛЧ и есть супер лига. С историей. Просто нужно ввести строгие ограничения по зарплатам, по отступным, а агенты должны получать фиксированно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:38, ред.
Думаю, что создание суперлиги это неизбежность. Реал, Барса, Юве и МЮ с МС давно переросли внутренние чемпионаты. А здесь еще и финансовый вопрос актуален.
faneng
faneng
вчера в 14:29, ред.
С другой стороны, пусть бы и правда богатые клубы ушли в Суперлигу. Они реально давят своими деньгами остальной европейский футбол. Скучаю по 1980-90-м годам, когда в Европе трофеи могли завоевывать Аякс, ПСВ Эйндховен, Порту, Бенфика, Вердер, Монако, Глазго Рейнджерс, Андерлехт, Депортиво, Лидс, Гётеборг.
А сейчас - вот скажите, кому радость от того, что Бавария в 10-й раз выиграет Бундеслигу? Кому хорошо от того, что Бавария постоянно выкачивает лучшие кадры из остальных немецких команд?
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:17
Футбол умер в 21 веке. Все это уже бизнес и только бизнес.
scarp
scarp
вчера в 13:59
Вот интересный момент.
Если УЕФА, как обещает, действительно пожизненно дисквалифицирует всех футболистов, которые будут играть в Суперлиге, и национальдные лиги поддержат решение, то футболисты трижды подумают, прежде чем перейти в клуб из Суперлиги.

Контракт ведь однажды закончится, и если ты не подошел другим клубам-Суперлиговцакм, то остается только вешать бутсы на гвоздь.

Особенно это касается средних игроков, а топовых на все суперклубы не хватит.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:52
Коррупция в ФИФА, о...евшие запросы агентов, заплывшие жирком футболисты с их чрезмерными запросами в плане зп. А всё это не окупается корона подкосила этот рынок, вот-вот и мыльный пузырь лопнет. ФК это не завод зарабатывать не умеет
sash71
sash71 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 12:51
УЕФА погрязла с низу до верху в коррупции. Владельцы клубов по заявлениям говорят, что их цель не заменить ЛЧ, а создать конкуренцию на этом рынке где монополистом является по сути та же УЕФА. Еще раз повторюсь.....это проблема УЕФА и их бездарного, безумного и "жадного" расширения участников ЛЧ которая завела формат в тупик. Я как футбольный человек прекрасно понимаю владельцев клубов и прекрасно их понимаю как им было трудно отстаивать интересы клубов.
Rattlehead
Rattlehead ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 12:32
Поменять в интересах ведущих клубов? На лицо вновь дискредитация спортивной составляющей по тому же самому принципу.
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:14
Подлый и грязный Перес со своими подручными все никак не уймется со своим баблом, уже лигу сколотил дабы набить карманы. И кубки покупал и золотые мячи и тут уже в президенты себя поставил и все маааааалооооооо..... Дичь а не турнир, даже смотреть не буду это 77
ᅠ
вчера в 11:56
Когда-то сами УЕФА и ФИФА создавались с такими же целями - объединить финансовые потоки в одном месте. Разница лишь в том, что они созданы на пустом месте, у них не было конкурентов. Объединились клубы, создали регламент, написали турниры - всё это нынче кажется привычным и обыденным.
Теперь ушлые менеджеры захотели испечь свой пирог в обход существующей пекарни, и понятное дело, что той такое положение вещей не нравится.
УЕФА и ФИФА достаточно сильны, к ним привыкли - все знают, что раз в четыре года проводится чемпионат мира, как и чемпионат Европы. За нынешнюю футбольную модель будут многие. С другой стороны, сообщество шейхов с самыми богатыми и успешными клубами могут создать альтернативный и чемпионат мира или что-то ему подобное, если суд выиграют ФИФА с УЕФА. У этих двух организаций много денег, но вряд ли они смогут потягаться с шейхами. Тем более, что при такой войне нынешние чиновники станут заложниками своих же решений - резко упадут финансовые поступление, если на ЧМ, ЧЕ, ЛЧ и ЛЕ не будет самых топовых игроков и клубов.
Запасаемся попкорном, нас ждёт увлекательная битва в чиновничьих кабинетах, в которых победа, скорее всего, достанется новому проекту.
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