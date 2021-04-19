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«Это война против футбола». Реакция мира на Суперлигу: бойкот, угрозы и новый формат ЛЧ

вчера, 21:08
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Делаем важные выводы после старта переворота Переса-Аньелли.

Причина заговора на поверхности — долги

Решение Переса и двух кланов – Аньелли и Глейзеров, подняло на уши мир футбола. Гранды подгадали с объявлением Суперлиги, ведь Чеферин сегодня планировал и предложил новый формат ЛЧ – 36 клубов, швейцарская система, по 10 матчей каждому до плей-офф.

Точно будет больше центральных игр с высоким рейтингом. УЕФА предлагает сохранить 1/8 финала (8 клубов из 36 выйдут в плей-офф сразу, еще 8 повоюют в стыках). Но в ЛЧ реформу ждут к 2024 году, а не с августа. А вот отчеты об убытках создателей Суперлиги выглядят красноречиво:

«Это война против футбола». Реакция мира на Суперлигу: бойкот, угрозы и новый формат ЛЧ

«Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан» в сильном минусе. «Ливерпуль» не опубликовал результаты финансового года, но Клопп сто раз повторял – денег нет. Общие долги у команд, которые заявили, что якобы не хотят «кормить всю финансовую пирамиду», выглядят вот так:

«Это война против футбола». Реакция мира на Суперлигу: бойкот, угрозы и новый формат ЛЧ

«Тоттенхэм» и «Барселона» идут хуже всех, но и «Ювентус» был должен 752 млн фунтов. У «Интера» мало вариантов, клуб не удалось продать. Годами команды жили не по средствам, но не реагировали на предупреждения экономистов.

Теперь нашли «выход» – закрытая Суперлига. На нее даст денег банк из США, что подтверждено официально. Вот только цель ставят невменяемую – якобы турнир сразу принесет 10 миллиардов евро. А если нет? Оценим потенциальные последствия авантюры.

Неизбежность судов

Клубы Суперлиги подали в суд на УЕФА, но ответные иски не за горами. Что решит спортивный арбитраж? УЕФА и ФИФА – официальные футбольные власти, как и АПЛ, Ла Лига или Серия А. На основании чего суд может встать на сторону заговорщиков? Юридически их позиции слабые.

Суперлига – нечто новое и непонятное. В футбол играют профессиональные футболисты, у тренеров есть лицензии. Наконец, существуют профсоюзы игроков в разных странах. Если в Англии увидят, что ради заработков 6 клубов надо похоронить 30 команд – будут локальные судебные иски.

Бойкоты ультрас

Не так давно футбольные фанаты приняли участие в протестах в Великобритании. Местные власти с подачи полиции планировали принять поправку в закон, что ограничит право на мирный протест. Парни разбили окна в отделении полиции и сожгли авто правоохранителей.

Не станут толкать машину, что повезет их в отделение. В Англии и Италии готовятся к фанатской войне против Суперлиги. У людей и так забрали старый распорядок жизни из-за пандемии, а теперь еще и привычных турниров лишат? Бойкоты неизбежны, а их последствия сложно предугадать.

Дисквалификации

Уже в пути. Чеферин заявил, что футболисты из Суперлиги не сыграют на чемпионатах Европы и мира. Вряд ли Инфантино пойдет против, допустив Роналду или Месси к отбору ЧМ-2022. Будут торги, ведь УЕФА и ФИФА тоже нужны звезды, но острый конфликт приведет к отстранениям.

Начнут оспаривать их в судах, но представьте, что 17 клубов Серии А проголосуют за исключение «Ювентуса», «Интера» и «Милана». Не подумайте, что это невозможно, туринцы уже играли в низшей лиге. Аналогично могут поступить 14 клубов АПЛ, отказавшись от топ-6. Невилл предлагает выбросить МЮ и «Ливерпуль» в Чемпионшип.

Судейский кризис

Руководство клубов и футболисты – богатые перцы. Но есть арбитры, что не могут работать без лицензий УЕФА. А если набрать рефери из других континентов, то Инфантино отстранит их от работы за две секунды. А судьи-ветераны не успеют за игрой уровня Суперлиги.

Рефери пробегает много километров, нужно хорошее зрение, активная практика, чтобы была правильная реакция на сложные эпизоды. Старые рефери не умеют работать с повторами. Если война продолжится, то УЕФА и ФИФА заберет у Суперлиги арбитров. Будут судить Вилков и Эвребе?

Давление политиков

Не верьте Макрону или Джонсону, что они на стороне «маленького фаната». Их популистские гневные заявления одобрены политическими консультантами. Видят, что пошла волна недовольства от поклонников игры – поддержали ее, чтобы примазаться к протесту.

Но у властей есть реальные рычаги влияния на футбол. Достаточно проверить бухгалтерию более тщательно, чем раньше. Политики на местах зависят от мнения электората. Если в Китае или Индии Суперлигу одобрят, то это не помешает британцам запретить грандам АПЛ трансферы тех же иностранцев.

Гнев футболистов

Фердинанд, Невилл и Каррагер высказывают мнение отставных игроков. Но если ФИФА дисквалифицирует Роналду, то он не побьет мировой рекорд по голам за сборные. А у Криштиану каждый матч на счету, ведь времени на поле осталось мало.

Бруну Фернандеш мягко высказался против Суперлиги – с помощью лайка чужого поста. Игроки зажаты, ведь деньги им платят те же, что создали Суперлигу, но внутренние конфликты будут. Например, Холанду закрыт путь в «Реал» или «Барселону», ведь сразу последует дисквалификация.

Ассист американцам

Решение о Суперлиге заставит ветеранов быстрее уехать в США? А если распри уничтожат и ослабят европейский футбол, то надо искать, кому выгодно? Возможно, отсутствие единства и падение условных акций клубов зоны УЕФА на руку тоже американцам.

Они и так владеют многими ведущими командами, но поскольку китайцы отступают с этого рынка – бизнесмены из США скупят остальных, будут править на пепелище. Разговоры о прибыли как приманка, а 5.3 миллиарда — кредит, а не прямая инвестиция. Как бы старика Переса и хитреца Аньелли не обвели вокруг пальца дяди Сэмы.

Анализ ситуации можно свести к нескольким заключениям:

- учитывая суммарный долг 12 участников Суперлиги в размере 8.6 миллиардов евро, решение Аньелли и Переса о резкой атаке больше похоже на жест отчаянья и призыв к переговорам, нежели на спланированную победоносную войну. Поставили на кон репутацию, понимая, что могут проиграть;

- если дойдет до исключений клубов из национальных лиг и игроков из сборных, то молодым звездам придется уйти в «Севилью», «Вест Хэм» или «Лацио». А там их уже будут ждать новые акционеры с миллиардами. «Ювентус» уже хотят выбросить из Серии А из-за поведения Аньелли;

- в мире кризис власти, доверия к ней и уважения к институциям, ведь многие запятнали репутацию, как ФИФА или УЕФА. И не только в футболе. Безумные диктаторы творят, что хотят, а им ничего никто не может сделать. Перес и Аньелли решили, что они годятся на роли генералиссимусов;

- в УЕФА допустили нынешний кризис, ведь отдали значительную часть пирога в одни руки. Нет рычагов сдерживания. Закрывали глаза за махинации с финансированием, позволяли взвинчивать зарплаты без привязки к росту доходов. Не было, например, комиссии по трансферам, что зарубала бы сделки с переплатой в 15 раз;

- Суперлига на бумаге выглядит интересно для глорихантеров. Но не исключено, что финансово не будет такой успешной, как предполагают. А вот если будет, то это вечный отрыв 15 клубов. В АПЛ могут выставлять юниоров, ведь между четвертым и десятым местом для «Арсенала» не будет разницы;

- ломают базовый принцип европейского футбола: зарабатывают все, а победители – больше. Спортивная составляющая теряется, если «Ювентус», который проиграл «Беневенто», «Порту» и «Аталанте», идет в Суперлигу, а команда Гасперини – нет. Наплевав на вековой принцип футбола, не предложили новый;

- прямо сейчас во власти УЕФА выпилить МЮ и «Арсенал» из полуфиналов ЛЕ и дать путевки тем, кого они обыграли не из Суперлиги. Аналогично с ЛЧ. Возможно, «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» на днях дисквалифицируют. Вместо них сыграют «Боруссия» Д, «Бавария» и «Порту» против ПСЖ;

- в чем футбольное отличие Суперлиги из 20 команд, где 15 не вылетают, от ЛЧ из 36, где 20 из года в год одни и те же? Второй формат это 4 условных группы по 8, гранды в первых двух и реже встречаются с аутсайдерами, чем между собой. Чеферин даже прописал автоматические путевки для клубов с историей.

Можно было понять выход клубов к людям со словами: «Да, мы крупно ошиблись. У нас миллиардные долги. Надо срочно что-то делать с трансферными суммами, зарплатами, агентами. Предлагаем взять кредит у банкиров». Вместо этого решили, что 250 клубов – пустое место, а спасение 12 якобы все изменит.

Ничего не изменит. Вместо умного урезания расходов и единых правил для всех собираются утопить друг друга в кредитных деньгах. Но ведь предыдущие 15 лет такой политики привели к убыткам. Что изменится? Инициаторы Суперлиги это так и не объяснили. Именно они не сумели грамотно распорядиться сотнями миллионов евро.

Теперь одолжили миллиарды и предлагают поверить, что без изменения трансферных законов, без потолка зарплат или аудитов расходов футбол магически исцелится? Это как продавать гомеопатию, будучи врачом доказательной медицины – стыдно и не поможет. Не нужно высокопарных слов о традициях, достаточно расчета.

УЕФА предложил формат ЛЧ, где гранды чаще будут играть между собой. Нет смысла жадничать, лучше решать реальные проблемы, ведь 12 клубов с долгами в 8.6 миллиардов евро – это беда. Проблема футбола не в том, что якобы мало зарабатывают, а в том, как потратили миллиарды и в Англии, и в России. И пока нет понимания источников кризиса, война не спасет.

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Все комментарии
UnnoPeso
UnnoPeso ответ ATG (раскрыть)
сегодня в 11:30
Ахахахах. Дядя, Марадона забивший рукой в финале ЧМ, Анри подыгравший себе рукой и лишивший Ирландцев или шотландцев выхода на ЧЕ, сулейка отморозок испортивший матч Челси - Барселона и т.д. Это по по вашему двух игры? ВАР отличная задумка, но 62ово реализованная из за маразма.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Camellot (раскрыть)
сегодня в 10:47
Ну ладно, я уже сто раз одно и то же повторяю. Вы видели мои комментарии. Там уже талмуды. Вы прекрасно понимаете, что я за Европу.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ arsenVS (раскрыть)
сегодня в 10:44
ДА, понятно что эти двадцатилетние не принимают решения. Насчет потолка зарплат. Есть столько вариантов. И с премиальными(только правильно указать в законе). Регламентации по контрактам, там надо с юристами смотреть. Все, даже не профессионалы как я понимают ,что там идет жульничество. Но все равно, мне кажется, это следствие, а не причина. А причина в неспортивных, неконкурентных финансовых условиях и возможностях и информсреде, которая также влияет. Ну и понятно, что изменить систему надо время, много сил и трудных переговоров, компромиссов. Но никто не пойдет на это. УЕФА двигаться не будет.
cska1948
cska1948 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 10:44
Да, я имею ввиду то, что Китай и не только он, в Юго-Восточной Азии, является футбольным рынком.
Camellot
Camellot ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 10:42
Ты считаешь что футбол это только Европа? Тоесть для жителя Будапешта, будет сверх важно посмотреть матч Верона Кальяри? Как конкретно страдает Хулио из Будапешта, житель Европы от супер лиги?
arsenVS
arsenVS
сегодня в 10:33
Тут не правы и 12 клубов кто создал Суперлигу и УЕФА с ФИФА . Футбол сгубили непомерные аппетиты игроков , клубов , агентов . Ну яркий последний пример Холланда на лицо. Сопляк 20 ти летний и его агент требуют 20 лямов отцу , 20 лямов агенту и оклад в сотни миллионов игроку. Ну как такое возможно , это же бредятина ! Ну как игрок который пока НИКТО и звать его НИКАК в мире футбола может претендовать на такие деньги ? Виноваты и управленцы этих 12 клубов ( + ПСЖ ) которые не могут грамотно распоряжаться сотнями миллионов на благо клубов. В футболе пора вводить реальный потолок зарплат и трансферных стоимостей. Максимальная зарплата 10 миллионов евро и трансферное ограничение в 70-80 миллионов как потолок стоимости. Если подобных мер не предпринят то футбол умрет , а потом воскреснет только не понятно в каком виде. Агентов реально надо выдавить из футбола ( точнее не агентов , а вот таких 77ков как всякие Райолы и ему подобные которые и перегревают рынок ). Футбол нуждается в лечении , но Суперлига скорее всего это неправильное лечение.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Я не понимаю вас. Если вы имеете ввиду, что Китай тоже рынок для футбола, я не знаю. Я ориентируюсь на европейские чемпионаты, европейских болельщиков и рынок наверно тоже. Есть виды спорта, которые, ну я не знаю, характерны что ли для отдельных регионов. Понятно, что я имею ввиду баскетбол, хоккей. Вот футбол больше подходит для Европы и Латинской Америки. Не для Азии и не для Северной Америки. Это мое мнение.
cska1948
cska1948 ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 10:27
"Клубы создают привлекательный телевизионный продукт и хотят сами без посредников продавать его телеканалам."
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Скажите честно, вы готовы платить тысячи рублей за этот самый продукт?
Майне Кляйне
Майне Кляйне ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:26
С Ливерпулем то оно гораздо интереснее смотреть - понятное дело
cska1948
cska1948 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 10:25
А полуторамиллиардный Китай ПРИЧЕМ? Ведь в Китае разница во времени с Европой сопоставима с Иркутском.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Camellot (раскрыть)
сегодня в 10:11
пострадают болельщики европейских чемпионатов. Причем здесь Иркутск, я не понимаю вообще.
Roman73
Roman73
сегодня в 09:07, ред.
И так война !
На самом деле война идёт давно, время от времени гранды бунтуют против власти короля ( УЕФА) , требуют перераспределения доходов , не хотят содержать дорогой чиновничьи аппарат , погрязших в коррупции функционеров за свой счёт.
Клубы создают привлекательный телевизионный продукт и хотят сами без посредников продавать его телеканалам.
Нелогичен только момент объявления войны. Не дожидаясь конца сезона и распределения титулов и дивидендов гранды кинулись на амбразуру системы .
Что это ? Завеса для более серьёзной войны или мелкая свара за скудную кость постылого пандемического сезона ?
DXTK
DXTK
сегодня в 08:49, ред.
Роналду и Месси перейдут просто один в условную Баварию другой в ПСЖ и будут допущены до ЧМ 2022, не проблема, думаю опртугал и аргентос в случаи такого поворота сами покинут проекты участвующие в супер лиге.

PS вот лучше бы сейчас Месси сказал что хочет покинуть Барсу, если та будет участвовать в супер лиге, ......... потому что его могут отсранить как от сборной так и команду от ЛЧ....и как он получит очередной ЗМ,.

на барсу в супер лиге смотреть не интересно будет........ потому что Барса даже в таком состоянии уделает всех представителей АПЛ, интеру и милану тоже залетит.....и будут в этой супер лиге за право считаться лучшими матч между Барсой и Реалом, я и так могу дождаться класико....... может Юве что и перепадет или МС.......... а тотхэм и Арсенал от всех по кругу будут получать...... 0-5 минимум.
ᅠ
сегодня в 08:40
Суперлига - это хорошо. Но в чём-то она вызывает вопросы.

13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:26
Нашей днище лиге это ничем не грозит, а вот футбол который мне был по душе с этими дисквами ,если так случится, похоже умер
ᅠ
сегодня в 07:45
Почему-то все говорят только о том, что эти клубы хотят заработать. Это - главная мысль всех статей. Но штука в том, что я хочу каждую неделю смотреть топ-матч, а не игры вида Брюгге-Зенит. Ливерпуль - Реал или Сити - Барселона и так каждую неделю - это интересно.
Я - за Суперлигу.
kachan63
kachan63
сегодня в 06:12
Хорошая статья, но с ложкой дёгтя. Вот это зачем: "...Безумные диктаторы творят, что хотят, а им ничего никто не может сделать. Перес и Аньелли решили, что они годятся на роли генералиссимусов;"...
С этого места поподробнее - какие такие безумные диктаторы? Обама, Трамп и, теперь уже, Байден? Этот точно полоумен. (Ким Чен Ина не предлагать, он далеко не безумен).
Camellot
Camellot ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 05:52
Интересно как рядовой болельщик из Иркутска работающий на заводе, смотрящий лч только полуфиналы и финал, может пострадать? У него футбол в 4 утра по средам? А если клубы исключат из всех турниров, то наш герой Анатолий только выиграет, футбол с топ вывеской будут показывать на выходных
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 05:35
А игроки как пострадают ? Все их угозы это полная чушь , я верю Переса который говорит что они полностью защищены , и никто их ни откуда исключить не смогут
Hoyar
Hoyar
сегодня в 03:11
Вообще можно было бы делать рокировки в Суперлиге самая худшая команда по итогом года выбивалась бы, а команда выигравшая ЛЧ заходила, это так в будущем.)
Hoyar
Hoyar
сегодня в 03:08
Я ЗА суперлигу, надоело смотреть дворовый футбол.) Надеюсь время УЕФА и ФИФА канули в лето. Другие клубы просто станут инкубаторами для клубов супер лиги, этим и будут зарабатывать. Какой смысл в этих Краснодарах, Копенгагенах и Славий с Гиморашами, они и так тысячи лет не выиграют ЛЧ, а щас хоть шанс для них появиться. На счёт Аталанты смешно, этих выскочек в Чемпионшипе, Серии Б можно десяток найти, раскупят звёзд, поменяется тренер и скатятся.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:25
Как захотят так и сделают!
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:59
За тысячу только Брюгге - Зенит...в записи...
Gia Chakvetadze
Gia Chakvetadze
вчера в 23:31
Кому нужна лига 1 без реала и барсы, кому нужен АПЛ без ливерпуля , мю , челси, мс, арсенала,тотенхема, кому нужна серия а без Милана, юве, и интера?
trimetil
trimetil
вчера в 23:25
Надо бойкотировать эту Суперлигу. Все это ведет к социальному неравенству. Сначала Суперлига, где играют избранные, потом Суперсити, где живут суперлюди...
К тому же все это ведет в тупик. Допустим у этих клубов вырастет доход, но так же возрастет конкуренция за хорошего игрока, зарплаты вырастут и опять лезть в кредит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:01
Это полное дно.
Doоm
Doоm
вчера в 22:39
Игроки чем виноваты? Ладно отстранить клубы, но игроков от сборных из-за чего? Или им расторгнуть контракт и сесть дома?
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:27
Да уж, фильм ужасов😅
2576
2576 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:07
за Брагу беспокойся,а то опять спам твой из дискы выкинет..
SpM_
SpM_
вчера в 22:07
По сути что произошло?
Супер клубы отказались от ЛЧ. И хотят проводить турнир между собой. Они не отказываются от национальных чемпионатов. И возникает вопрос за что их наказывать?
Это тоже самое если вдруг российский клуб скажем Томь заявит, что будет участвовать в каком-то турнире и ее УЕФА возьмёт и накажет. Ведь сейчас ЛЧ до стадии 1/8 уже не представляет никакого интереса. Пусть меняют ЛЧ так чтобы этим клубам не нужно было уходить куда-то ещё.А так они пытаются заработать вне своих национальных чемпионатов, когда у них свободный день они же не отказаться от них.
Это тоже самое если кто-то после работы по пытался что сделать, чтобы заработать ещё, а его за это уволят с основной работы.
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