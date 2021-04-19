«Это война против футбола». Реакция мира на Суперлигу: бойкот, угрозы и новый формат ЛЧ

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вчера, 21:08

Делаем важные выводы после старта переворота Переса-Аньелли.

Причина заговора на поверхности — долги

Решение Переса и двух кланов – Аньелли и Глейзеров, подняло на уши мир футбола. Гранды подгадали с объявлением Суперлиги, ведь Чеферин сегодня планировал и предложил новый формат ЛЧ – 36 клубов, швейцарская система, по 10 матчей каждому до плей-офф.

Точно будет больше центральных игр с высоким рейтингом. УЕФА предлагает сохранить 1/8 финала (8 клубов из 36 выйдут в плей-офф сразу, еще 8 повоюют в стыках). Но в ЛЧ реформу ждут к 2024 году, а не с августа. А вот отчеты об убытках создателей Суперлиги выглядят красноречиво:

«Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан» в сильном минусе. «Ливерпуль» не опубликовал результаты финансового года, но Клопп сто раз повторял – денег нет. Общие долги у команд, которые заявили, что якобы не хотят «кормить всю финансовую пирамиду», выглядят вот так:

«Тоттенхэм» и «Барселона» идут хуже всех, но и «Ювентус» был должен 752 млн фунтов. У «Интера» мало вариантов, клуб не удалось продать. Годами команды жили не по средствам, но не реагировали на предупреждения экономистов.

Теперь нашли «выход» – закрытая Суперлига. На нее даст денег банк из США , что подтверждено официально. Вот только цель ставят невменяемую – якобы турнир сразу принесет 10 миллиардов евро. А если нет? Оценим потенциальные последствия авантюры.

Неизбежность судов

Клубы Суперлиги подали в суд на УЕФА , но ответные иски не за горами. Что решит спортивный арбитраж? УЕФА и ФИФА – официальные футбольные власти, как и АПЛ , Ла Лига или Серия А. На основании чего суд может встать на сторону заговорщиков? Юридически их позиции слабые.

Суперлига – нечто новое и непонятное. В футбол играют профессиональные футболисты, у тренеров есть лицензии. Наконец, существуют профсоюзы игроков в разных странах. Если в Англии увидят, что ради заработков 6 клубов надо похоронить 30 команд – будут локальные судебные иски.

Бойкоты ультрас

Не так давно футбольные фанаты приняли участие в протестах в Великобритании. Местные власти с подачи полиции планировали принять поправку в закон, что ограничит право на мирный протест. Парни разбили окна в отделении полиции и сожгли авто правоохранителей.

Не станут толкать машину, что повезет их в отделение. В Англии и Италии готовятся к фанатской войне против Суперлиги. У людей и так забрали старый распорядок жизни из-за пандемии, а теперь еще и привычных турниров лишат? Бойкоты неизбежны, а их последствия сложно предугадать.

Дисквалификации

Уже в пути. Чеферин заявил, что футболисты из Суперлиги не сыграют на чемпионатах Европы и мира. Вряд ли Инфантино пойдет против, допустив Роналду или Месси к отбору ЧМ -2022. Будут торги, ведь УЕФА и ФИФА тоже нужны звезды, но острый конфликт приведет к отстранениям.

Начнут оспаривать их в судах, но представьте, что 17 клубов Серии А проголосуют за исключение «Ювентуса», «Интера» и «Милана». Не подумайте, что это невозможно, туринцы уже играли в низшей лиге. Аналогично могут поступить 14 клубов АПЛ , отказавшись от топ-6. Невилл предлагает выбросить МЮ и «Ливерпуль» в Чемпионшип.

Судейский кризис

Руководство клубов и футболисты – богатые перцы. Но есть арбитры, что не могут работать без лицензий УЕФА . А если набрать рефери из других континентов, то Инфантино отстранит их от работы за две секунды. А судьи-ветераны не успеют за игрой уровня Суперлиги.

Рефери пробегает много километров, нужно хорошее зрение, активная практика, чтобы была правильная реакция на сложные эпизоды. Старые рефери не умеют работать с повторами. Если война продолжится, то УЕФА и ФИФА заберет у Суперлиги арбитров. Будут судить Вилков и Эвребе?

Давление политиков

Не верьте Макрону или Джонсону, что они на стороне «маленького фаната». Их популистские гневные заявления одобрены политическими консультантами. Видят, что пошла волна недовольства от поклонников игры – поддержали ее, чтобы примазаться к протесту.

Но у властей есть реальные рычаги влияния на футбол. Достаточно проверить бухгалтерию более тщательно, чем раньше. Политики на местах зависят от мнения электората. Если в Китае или Индии Суперлигу одобрят, то это не помешает британцам запретить грандам АПЛ трансферы тех же иностранцев.

Гнев футболистов

Фердинанд, Невилл и Каррагер высказывают мнение отставных игроков. Но если ФИФА дисквалифицирует Роналду, то он не побьет мировой рекорд по голам за сборные. А у Криштиану каждый матч на счету, ведь времени на поле осталось мало.

Бруну Фернандеш мягко высказался против Суперлиги – с помощью лайка чужого поста. Игроки зажаты, ведь деньги им платят те же, что создали Суперлигу, но внутренние конфликты будут. Например, Холанду закрыт путь в «Реал» или «Барселону», ведь сразу последует дисквалификация.

Ассист американцам

Решение о Суперлиге заставит ветеранов быстрее уехать в США ? А если распри уничтожат и ослабят европейский футбол, то надо искать, кому выгодно? Возможно, отсутствие единства и падение условных акций клубов зоны УЕФА на руку тоже американцам.

Они и так владеют многими ведущими командами, но поскольку китайцы отступают с этого рынка – бизнесмены из США скупят остальных, будут править на пепелище. Разговоры о прибыли как приманка, а 5.3 миллиарда — кредит, а не прямая инвестиция. Как бы старика Переса и хитреца Аньелли не обвели вокруг пальца дяди Сэмы.

Анализ ситуации можно свести к нескольким заключениям:

- учитывая суммарный долг 12 участников Суперлиги в размере 8.6 миллиардов евро, решение Аньелли и Переса о резкой атаке больше похоже на жест отчаянья и призыв к переговорам, нежели на спланированную победоносную войну. Поставили на кон репутацию, понимая, что могут проиграть;

- если дойдет до исключений клубов из национальных лиг и игроков из сборных, то молодым звездам придется уйти в «Севилью», «Вест Хэм» или «Лацио». А там их уже будут ждать новые акционеры с миллиардами. «Ювентус» уже хотят выбросить из Серии А из-за поведения Аньелли;

- в мире кризис власти, доверия к ней и уважения к институциям, ведь многие запятнали репутацию, как ФИФА или УЕФА . И не только в футболе. Безумные диктаторы творят, что хотят, а им ничего никто не может сделать. Перес и Аньелли решили, что они годятся на роли генералиссимусов;

- в УЕФА допустили нынешний кризис, ведь отдали значительную часть пирога в одни руки. Нет рычагов сдерживания. Закрывали глаза за махинации с финансированием, позволяли взвинчивать зарплаты без привязки к росту доходов. Не было, например, комиссии по трансферам, что зарубала бы сделки с переплатой в 15 раз;

- Суперлига на бумаге выглядит интересно для глорихантеров. Но не исключено, что финансово не будет такой успешной, как предполагают. А вот если будет, то это вечный отрыв 15 клубов. В АПЛ могут выставлять юниоров, ведь между четвертым и десятым местом для «Арсенала» не будет разницы;

- ломают базовый принцип европейского футбола: зарабатывают все, а победители – больше. Спортивная составляющая теряется, если «Ювентус», который проиграл «Беневенто», «Порту» и «Аталанте», идет в Суперлигу, а команда Гасперини – нет. Наплевав на вековой принцип футбола, не предложили новый;

- прямо сейчас во власти УЕФА выпилить МЮ и «Арсенал» из полуфиналов ЛЕ и дать путевки тем, кого они обыграли не из Суперлиги. Аналогично с ЛЧ . Возможно, «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» на днях дисквалифицируют. Вместо них сыграют «Боруссия» Д, «Бавария» и «Порту» против ПСЖ ;

- в чем футбольное отличие Суперлиги из 20 команд, где 15 не вылетают, от ЛЧ из 36, где 20 из года в год одни и те же? Второй формат это 4 условных группы по 8, гранды в первых двух и реже встречаются с аутсайдерами, чем между собой. Чеферин даже прописал автоматические путевки для клубов с историей.

Можно было понять выход клубов к людям со словами: «Да, мы крупно ошиблись. У нас миллиардные долги. Надо срочно что-то делать с трансферными суммами, зарплатами, агентами. Предлагаем взять кредит у банкиров». Вместо этого решили, что 250 клубов – пустое место, а спасение 12 якобы все изменит.

Ничего не изменит. Вместо умного урезания расходов и единых правил для всех собираются утопить друг друга в кредитных деньгах. Но ведь предыдущие 15 лет такой политики привели к убыткам. Что изменится? Инициаторы Суперлиги это так и не объяснили. Именно они не сумели грамотно распорядиться сотнями миллионов евро.

Теперь одолжили миллиарды и предлагают поверить, что без изменения трансферных законов, без потолка зарплат или аудитов расходов футбол магически исцелится? Это как продавать гомеопатию, будучи врачом доказательной медицины – стыдно и не поможет. Не нужно высокопарных слов о традициях, достаточно расчета.