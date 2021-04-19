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Хачатурянц: «Нам с Вилковым говорить не о чем»

19 апреля 2021, 18:58

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не собирается встречаться с арбитром Михаилом Вилковым, который хочет «пообщаться с руководителем по-мужски».

Панин, который работал с Вилковым на последнем матче? По нему пока никаких решений нет, так как все решения в матче принимал Вилков, по Панину все спокойно.

Слова Вилкова я ещё не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем.

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Все комментарии
batman555
batman555
20 апреля в 00:51
Всех арбитров,которые так плохо судят,-надо отчислять
makkie
makkie
19 апреля в 23:04
Тот случай, когда решение Хачатурянца во благо российскому футболу.
Гнать таких как Вилков!
ABir
ABir
19 апреля в 22:24
Пауки в бане
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 22:17
Вилков утратил доверие.....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 апреля в 22:02
Не путай студента и деловые отношения
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
19 апреля в 22:02
Господин Вилков всей своей так сказать судейской карьерой "упрашивал" выбросить свисток, но думаю что в этом сезоне в раскладе всё ясно, зенит чемп, паровоз второй, поэтому до следующего сезона можно отдохнуть, средств хватит
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 22:01
Вот такое существо живёт и кормится от нашего горефутбола
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 20:50
Ашот Хачатурянц :
-«Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня.
Это не нелепая ошибка —
То что ты уходишь от меня»
протон1
протон1
19 апреля в 20:40
а я уже ставки сделал. как быть уже
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
19 апреля в 20:22, ред.
Правильно сказал, он начальник. Еще бы выгнанный за незнание студент сказал про профессора: "Я пойду и пообщаюсь с ним по-мужски", лол.
arzamas
arzamas
19 апреля в 20:17
А.Хачатурянц: "...я не в Москве. И не буду ТУТ всю неделю..."
В.Черномырдин: "Да, не было у нас никогда такого. И тут опять."))))
Брулин
Брулин
19 апреля в 20:11
Неоднократно высказывал свое мнение по Вилкову. Для меня он - чудовищно некомпетентный, непоследовательный, скандальный , подкупный судья!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 20:04, ред.
РФС...РПЛ...самые закрытые в Мире организации....КГБ и ФСБ ещё далеко до них....
Наружу ничего не выносится...всё варится внутри..."полиграфы"...секретные письма...явки...пароли - давно уже в обиходе в этих сверхсекретных,даже таинственно-мистических организациях....
Никто никого не обличает...никто лишнего слова не скажет...секретность наивысшего уровня....
Фетисов из Спартака вообще прикинулся что Палмейрас и Карпин - это два новых слова которых он никогда не слышал не видел и не произносил......и это тот кто по профессии обязан хоть что то говорить для "связи с общественностью"..))
Что уж о других говорить....
Хатачурянц ни за что и никогда не выдаст тайну по чьему велению у него Вилков вдруг резко "утратил доверие"...)))

Комики....)))
Чем дальше - тем смешней...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 19:56
Хорошо что кони по 3 пенки за игру бьют!)
beefs
beefs
19 апреля в 19:49
от таких как Вилков давно уже нужно очищать наш футбол...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 19:44
На вилкова походу федун накапал хачатурянцу.
David Young
David Young
19 апреля в 19:36
Тебе-то не о чем, а Михаилу есть о чём. А так вообще довольно изящно заблокировал попытки изменений своего решения ввиду влияния извне.
морозз
морозз
19 апреля в 19:29
Гнать метлой и никаких разговоров, надоела эта банда арбитров возглавляемая Вилковым и парнями с берегов Невы! Пора чистить эти конюшни от мусора и фекалий!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 апреля в 19:21
Вилков не понимает своего счастья. Надо срочно звонить в Мадрид Пересу. У него там дело наклевывается. А он с какими-то Хачатурянцом говорить хочет. Ничему его работа в РФС не учит.
за
за ответ ermak6848 (раскрыть)
19 апреля в 19:20
У Вас кроме рынка есть еще фразы? )
particular
particular
19 апреля в 19:19
Ашот игнорит Мишу, делая пачку кирпичом и дистанцируясь от намеченного изгоя...
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 19:10
Ашоту пора на рынок, торговать цветами...
Zak11
Zak11 ответ КЭТиК (раскрыть)
19 апреля в 19:07
Вилков постоянно принимал неоднозначные решения, которые вызывают вопросы. Матч с Локо просто был последней каплей.
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
19 апреля в 19:07
Зачем доказывать когда вся страна видела!
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 19:01
Если судья не прав - докажи!
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