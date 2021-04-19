Хачатурянц: «Нам с Вилковым говорить не о чем»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не собирается встречаться с арбитром Михаилом Вилковым, который хочет «пообщаться с руководителем по-мужски».

Панин, который работал с Вилковым на последнем матче? По нему пока никаких решений нет, так как все решения в матче принимал Вилков, по Панину все спокойно.

Слова Вилкова я ещё не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем.