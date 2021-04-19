Хачатурянц: «Нам с Вилковым говорить не о чем»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не собирается встречаться с арбитром Михаилом Вилковым, который хочет «пообщаться с руководителем по-мужски».
Панин, который работал с Вилковым на последнем матче? По нему пока никаких решений нет, так как все решения в матче принимал Вилков, по Панину все спокойно.
Слова Вилкова я ещё не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем.
Гнать таких как Вилков!
Гнать таких как Вилков!
-«Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня.
Это не нелепая ошибка —
То что ты уходишь от меня»
-«Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня.
Это не нелепая ошибка —
То что ты уходишь от меня»
В.Черномырдин: "Да, не было у нас никогда такого. И тут опять."))))
В.Черномырдин: "Да, не было у нас никогда такого. И тут опять."))))
Наружу ничего не выносится...всё варится внутри..."полиграфы"...секретные письма...явки...пароли - давно уже в обиходе в этих сверхсекретных,даже таинственно-мистических организациях....
Никто никого не обличает...никто лишнего слова не скажет...секретность наивысшего уровня....
Фетисов из Спартака вообще прикинулся что Палмейрас и Карпин - это два новых слова которых он никогда не слышал не видел и не произносил......и это тот кто по профессии обязан хоть что то говорить для "связи с общественностью"..))
Что уж о других говорить....
Хатачурянц ни за что и никогда не выдаст тайну по чьему велению у него Вилков вдруг резко "утратил доверие"...)))
Комики....)))
Чем дальше - тем смешней...
Наружу ничего не выносится...всё варится внутри..."полиграфы"...секретные письма...явки...пароли - давно уже в обиходе в этих сверхсекретных,даже таинственно-мистических организациях....
Никто никого не обличает...никто лишнего слова не скажет...секретность наивысшего уровня....
Фетисов из Спартака вообще прикинулся что Палмейрас и Карпин - это два новых слова которых он никогда не слышал не видел и не произносил......и это тот кто по профессии обязан хоть что то говорить для "связи с общественностью"..))
Что уж о других говорить....
Хатачурянц ни за что и никогда не выдаст тайну по чьему велению у него Вилков вдруг резко "утратил доверие"...)))
Комики....)))
Чем дальше - тем смешней...