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Шварц: «В России среднее чистое время матча — 45 минут»

23 мая 2021, 12:16

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об уровне интенсивности матчей в Российской Премьер-Лиге.

Я следил за РПЛ еще до приезда в Россию. Но посмотрите на матчи «Локомотива» против «Баварии» и «Атлетико» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, они добились хорошего результата. Командам в России надо ориентироваться на топ-5 европейских чемпионатов. В моей философии футбола интенсивность и прессинг — основа всего. Но это работает только с условием, что футболисты готовы много работать на поле. Поэтому с моим приходом в «Динамо» мы уделили большое внимание физподготовке и работе в тренажерном зале.

В топ-5 лиг команды развиты не только тактически, но и физически, потому у них более энергичный футбол, чем в РПЛ. В футбольном плане команды из России хороши, но в плане интенсивности действительно отстают. В «Динамо» мы работаем и над физикой, и над тактикой. Это — наш путь развития.

И обращу внимание еще на одну делать. В футболе есть 90 минут матча, но есть чистое время, когда мяч находится в игре. В России среднее чистое время матча — 45 минут, остальное время — это остановки, связанные с паузами на стандарты, желтые карточки и так далее. То есть в игре мяч находится лишь тайм. 45 минут — это очень мало. Нам нужно стремиться, чтобы мяч был в игре минимум 56-57 минут. За счет этого развивается интенсивность.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:01
это уже любопытно
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 15:26
Хоть один глаза раскрыл
Doping_87
Doping_87
23 мая в 14:08
Это Шварц ещё мягко выразился, но хотел сказать из 90 минут игры, 45 игра с мячем 45 лежание на газоне, затяжки вратарей, ввод мяча, водопой, просмотр var, обсуждение судьями эпизода и многое другое.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 14:01
В играх спартака это время равно 25 минутам а в остальное кукуян размышляет.
galem72
galem72
23 мая в 13:50
"...нужно стремиться, чтобы мяч был в игре минимум 56-57 минут..."

Откуда такая точность? Почему не 58-59? Хотелось бы посмотреть на его математические расчёты. ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
23 мая в 13:13
Убедил. Теперь я пожалуй стану персофаном Сандро, какие бы трудности и необычные коллизии не выпали этому отважному немцу, на моей, не самой простой для освоения и привыкания Родине. Неужели в Динамо наконец случайно угадали? Я имею ввиду Бувача..
LOpp
LOpp
23 мая в 12:41
Наши клубы и играют 45 минут, а остальное время вату катают.
ДСА
ДСА
23 мая в 12:27
Поэтому билеты нужно продавать в два раза дешевле.
bsww
bsww
23 мая в 12:23
То есть у нас одну минуту бегают и одну минуту отдыхают. По мне, так он (тренер) загнул. Я скорее поверю, что у нас 50-55 минут чистого времени. Да и стремиться надо не к 60 минутам, а к 70-75 минутам
Ironigor
Ironigor
23 мая в 12:22
Ну чтож это Россия !!!
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