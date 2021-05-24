«Я хочу плакать». Вейналдум объявил об уходе из «Ливерпуля»

Матч 38-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас» (2:0) стал последним за «Ливерпуль» для полузащитника . Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры.

Прямо сейчас я хочу плакать. Люди в «Ливерпуле» проявляли ко мне любовь в течение пяти лет. Я буду скучать по ним, понимаете? Я надеялся, что буду играть за этот клуб ещё много лет, но, к сожалению, всё пошло по-другому. Мне нужно начать новое приключение.

Я знал, что перешёл в большой клуб. Я помню, что сидел в гостиной, и тренер сказал мне, что с «Ливерпулем» мы будем выигрывать трофеи. Я рад, что всё прошло так хорошо. Было бы очень больно уйти из команды, не выиграв трофеи.



С тех пор как я перешёл в «Ливерпуль», фанаты пели моё имя. Каждую неделю они видели, что я выкладываюсь на все 100%, чтобы отдать всё для этого клуба. Это то, что болельщики хотят видеть, и это то, что они ценят во мне. Я буду скучать по этому.