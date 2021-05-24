ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

«Я хочу плакать». Вейналдум объявил об уходе из «Ливерпуля»

24 мая 2021, 08:39

Матч 38-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас» (2:0) стал последним за «Ливерпуль» для полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры.

Прямо сейчас я хочу плакать. Люди в «Ливерпуле» проявляли ко мне любовь в течение пяти лет. Я буду скучать по ним, понимаете? Я надеялся, что буду играть за этот клуб ещё много лет, но, к сожалению, всё пошло по-другому. Мне нужно начать новое приключение.

Я знал, что перешёл в большой клуб. Я помню, что сидел в гостиной, и тренер сказал мне, что с «Ливерпулем» мы будем выигрывать трофеи. Я рад, что всё прошло так хорошо. Было бы очень больно уйти из команды, не выиграв трофеи.

С тех пор как я перешёл в «Ливерпуль», фанаты пели моё имя. Каждую неделю они видели, что я выкладываюсь на все 100%, чтобы отдать всё для этого клуба. Это то, что болельщики хотят видеть, и это то, что они ценят во мне. Я буду скучать по этому.

Напомним, что слухи связывают Вейналдума с переходом «Ювентус», «Интер», «Баварию» и «Барселону».

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака
Сегодня, 04:54 Комментарии3
СлухиПСЖ и «Атлетико» сразятся за подписание Фабиана Руиса
Сегодня, 00:42 Комментарии1
СлухиКамавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт
Вчера, 23:38 Комментарии2
СлухиИкарди принял решение покинуть ПСЖ
Вчера, 23:19 Комментарии2
Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»
Вчера, 22:45 Комментарии3
СлухиЛукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере
Вчера, 22:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 мая в 14:31
Куман уволен с Барсы, Интер и Бавария - вроде бы должны быть приоритетными,потому что юВЕ с Пирло - это простите меня недоразумение. Но если быть честным,то не всегда приключения бывают весёлыми,взять того же Азара или ЭРИКСЕНА,а вот у ЛУКАКУ,после ухода из АПЛа,карьера пошла в гору.Вообще то от добра добра не ищут.но парень трудяга и в принципе заслуживает выбирать своё будущее,тем более уходит красиво.без скандалов.
Klaus-S
Klaus-S
24 мая в 12:01
Очень, очень жаль. Я надеялся что он все таки останется.
Для меня Джинни, это прежде всего 2 гола в ворота Барселоны. Да и вообще,он пахарь как и Милнер.
Надеюсь все у него сложится отлично.
dzvinka
dzvinka
24 мая в 11:49
спасибо Джинни, ты был очень крут! Удачи тебе и успехов!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
24 мая в 10:36
Жаль Вейналдума, могли ведь дать более высокую зарплату игроку такого уровня, топ уровня. Руководство красных совершает большую ошибку, отпуская голландца
katalonez
katalonez
24 мая в 09:31
Классный игрок, работяга, спасибо за игру и жду в Барсе
Van Vanovich
Van Vanovich
24 мая в 09:21
Ты все отдал Ливеру! Особенно в камбеке против Барсы это была фантастика, вышел на замену и за несколько мин решил исход. У тебя теперь есть право принять новый вызов.
КЭТиК
КЭТиК
24 мая в 09:07
Завершили сезон на хорошей ноте.
sihafazatron
sihafazatron
24 мая в 09:06
А почему тогда контракт не продлил? Неужели ливер не смог предложить хорошую зп?
hаrut
hаrut
24 мая в 08:52
Удачи тебе в дальнейшем
mihaluch
mihaluch
24 мая в 08:51
Что же такова футбольная карьера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 мая в 08:48
Очень всё душевно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100