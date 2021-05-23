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Мхитарян уладил конфликт с Моуриньо и готов остаться в «Роме»

23 мая 2021, 16:03

Полузащитник Генрих Мхитарян продолжит выступать за «Рому».

В следующем сезоне новым главным тренером римского клуба станет Жозе Моуриньо, который конфликтовал с хавбеком, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед». В СМИ появилась информация о том, что Мхитарян может покинуть «Рому».

Как сообщается, Моуриньо пообщался с Мхитаряном и стороны уладили все разногласия. Генрих готов продлить контракт с римской командой. Текущее соглашение игрока истекает этим летом, однако «Рома» может автоматически активировать продление контракта.

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Все комментарии
valt134
valt134
23 мая в 18:18
Странно... А как же Зенит???
ARMENIAN
ARMENIAN
23 мая в 17:31
ну и отлично
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 17:01
Генрих провел за Рому очень приличный сезон , терять такого игрока было бы просто неправильно. Хорошо , что стороны уладили все разногласия. Грех разбрасываться такими игроками. Будем надеяться , что Генрих еще порадует нас своей игрой. Но Роме необходимо усиление, иначе опять можно остаться без ЛЧ.
Всем здоровья.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
23 мая в 16:49
Мхитаряна ждали в Юве, где хотели создать связку Роналдо-Мхитарян... Теперь непонятна судьба Роналдо в Юве. Хдут Мхитаряна в Милане...
Теперь выяснилось, что за Мхитаряна впряглось руководство и хозяева Ромы; они не желают его отпускать, надавили на Моуринью и выяснилось, что и тот не желает ухода Мхитаряна, ибо строить команду будет опираясь на костяк из Мхитаряна, Пелегрини и пару-тройки других игроков.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 16:45
Этот конфликт надолго, Жозику тяжело забывать трения.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 16:31
Маур злопамятный, перемирие временно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 16:04
Наверное в ногах валялся,плакал!
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