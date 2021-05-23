Мхитарян уладил конфликт с Моуриньо и готов остаться в «Роме»

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23 мая 2021, 16:03

Полузащитник продолжит выступать за «Рому».

В следующем сезоне новым главным тренером римского клуба станет , который конфликтовал с хавбеком, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед». В СМИ появилась информация о том, что Мхитарян может покинуть «Рому».

Как сообщается, Моуриньо пообщался с Мхитаряном и стороны уладили все разногласия. Генрих готов продлить контракт с римской командой. Текущее соглашение игрока истекает этим летом, однако «Рома» может автоматически активировать продление контракта.