Буффон может перейти в «Реал»

Голкипер Джанлуиджи Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.
Как сообщается, в подписании вратаря заинтересован «Реал». В мадридском клубе считают, что Буффон мог бы стать сменщиком Тибо Куртуа, а Андрей Лунин отправился бы в аренду, чтобы получать больше игрового времени.
Отмечается, что Буффон серьезно обдумывает возможный вариант с продолжением карьеры в «Реале».
Возможно Джиджи на столько сильно хочет выиграть ЛЧ , что не знает куда податься...
Ушел в ПСЖ...неудалось...вернулся в казалось бы усиленный Роналду и Моратой Ювентус но и тут снова мимо...теперь вот в Реал, который каждый год является одним из фаворитов в победе в ЛЧ...
Всего добился Джиджи но вот ЛЧ пока так и не покорилась ему...
Возможно Джиджи на столько сильно хочет выиграть ЛЧ , что не знает куда податься...
Ушел в ПСЖ...неудалось...вернулся в казалось бы усиленный Роналду и Моратой Ювентус но и тут снова мимо...теперь вот в Реал, который каждый год является одним из фаворитов в победе в ЛЧ...
Всего добился Джиджи но вот ЛЧ пока так и не покорилась ему...
какую чушь только не пишут
какую чушь только не пишут