Буффон может перейти в «Реал»

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23 мая 2021, 13:51

Голкипер объявил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, в подписании вратаря заинтересован «Реал». В мадридском клубе считают, что Буффон мог бы стать сменщиком , а отправился бы в аренду, чтобы получать больше игрового времени.

Отмечается, что Буффон серьезно обдумывает возможный вариант с продолжением карьеры в «Реале».