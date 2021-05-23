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Буффон может перейти в «Реал»

23 мая 2021, 13:51

Голкипер Джанлуиджи Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, в подписании вратаря заинтересован «Реал». В мадридском клубе считают, что Буффон мог бы стать сменщиком Тибо Куртуа, а Андрей Лунин отправился бы в аренду, чтобы получать больше игрового времени.

Отмечается, что Буффон серьезно обдумывает возможный вариант с продолжением карьеры в «Реале».

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Все комментарии
амурец
амурец
24 мая в 02:17
Буффон в Реал? ну насмешили. для чего? да в Реале даже запасные лучше Буффона, не говоря про Куртуа
gentlewolf
gentlewolf ответ ColdSun1995 (раскрыть)
23 мая в 18:53
там же написано: в Реал, а не в Баварию. Кринж:)
gentlewolf
gentlewolf
23 мая в 18:50
Буффон что то знает!
valt134
valt134
23 мая в 18:15
Даже если и так, то всё у Реала плохо.
azkan
azkan ответ juvenale (раскрыть)
23 мая в 17:27
А как третий ему близко нет равных на свете)
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ A.S.A (раскрыть)
23 мая в 17:05
жаль Джиджи он заслуживает ушастого
ColdSun1995
ColdSun1995
23 мая в 16:51, ред.
король кринжа в мировом футболе в клубе для плебса всех любителей футбола. в принципе, закономерно)
Шуnя771
Шуnя771
23 мая в 16:46
Хромая утятина!
juvenale
juvenale
23 мая в 16:40
Буффон топище,как второй вратарь вообще сильнейший в мире
Обезжиренный
Обезжиренный
23 мая в 16:04
Хочет объять необъятное
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
23 мая в 15:28
Если так то Реалу надо быть готовым, что ЛЧ они тогда точно не возьмут)
Elliada
Elliada
23 мая в 15:22
Буффону стоит учесть, что Реал рано вылетает из Кубка Испании
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 15:03
Титула чемпиона Испании ему явно не хватает.
ДАША Д
ДАША Д
23 мая в 14:44
Запасной из него хороший получится.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
23 мая в 14:39
Прикольно если так, только ЗА!)
Ironigor
Ironigor
23 мая в 14:38
Нее, ну а фантазии бьют ключом !!! И кто-то верит в эту сказку - чушь ??!
A.S.A
A.S.A
23 мая в 14:35
Можно подумать, что в Реале у него будет больше игрового времени...видимо все разговоры про нехватку игрового времени это всего лишь придлог уйти из Юве...
Возможно Джиджи на столько сильно хочет выиграть ЛЧ , что не знает куда податься...
Ушел в ПСЖ...неудалось...вернулся в казалось бы усиленный Роналду и Моратой Ювентус но и тут снова мимо...теперь вот в Реал, который каждый год является одним из фаворитов в победе в ЛЧ...
Всего добился Джиджи но вот ЛЧ пока так и не покорилась ему...
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
23 мая в 14:25
Топовый будет кипер на замену у Реала.
Doping_87
Doping_87
23 мая в 14:10
Буффону надо думать как попасть в помощники к условному Пирло или Зедану, а не какие ворота защищать.
Caniggia
Caniggia
23 мая в 14:03
Точно собрался до 45-ти доиграть и не в какой-нибудь Серии В,С. Правда, в основном лавку полировать, если в Реал.
sihafazatron
sihafazatron ответ swed27 (раскрыть)
23 мая в 14:00
а вот парижу как раз испортил, во многом из-за буффона вылетели от мю
swed27
swed27 ответ sihafazatron (раскрыть)
23 мая в 13:58
Старый конь бразды не портит. Пусть полирует скамейку реала
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 13:55
Ужас и кошмар какой при всём уважении к Буффону и Реалу.
particular
particular
23 мая в 13:54
Перебор... На 5-ом десятке сидеть сменщиком - это лишнее...
1bear
1bear
23 мая в 13:53
...да ну на фиг...
какую чушь только не пишут
sihafazatron
sihafazatron
23 мая в 13:53
на старости лет бегает туда-сюда, а толку никакого. пора уже заканчивать
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