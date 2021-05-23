ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2020/2021

В составе «Ювентуса» только 6 игроков, которых клуб не готов продать

23 мая 2021, 14:53

Ряд футболистов может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, туринский клуб готов выслушать предложения по всем игрокам, кроме Матийса де Лигта, Хуана Куадрадо, Федерико Кьезы, Леонардо Бонуччи, Деяна Кулусевски и Данило. Эти футболисты считаются неприкосновенными.

Отмечается, что «Ювентус» будет готов продать Криштиану Роналду. Португалец не входит в число игроков, которых «бьянконери» будут пытаться удержать, если команда не выйдет Лигу чемпионов.

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Sexual Harassment
Sexual Harassment
25 мая в 18:11
Милануччи что в списке неприкасаемых забыл?
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Lucky luciano (раскрыть)
24 мая в 19:35
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ juvenale (раскрыть)
    23 мая в 20:56
    Так 33 года будет в следующем.) Хотя в Юве можно и до 40 играть.) И больше полкоманды стрики играют.
    juvenale
    juvenale ответ Van Vanovich (раскрыть)
    23 мая в 19:00, ред.
    к Квадрадо вообще нет претензий в этом сезоне,вместе с Кьезой лучшие игроки Юве и он точно заслужил продление
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    23 мая в 17:56
    Куадрадо и Бонуччи нужно продавать, пока за них дают какие то деньги.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ juvenale (раскрыть)
    23 мая в 17:42
    Возможно! Но они друг друга стоят!
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    23 мая в 17:29
    Интересно,что тогда чемпионат германии...если Даже 6 команда Италии(Лацио) два матч возит вторую команду Германи,и интер налегке обыгрывает гладбах...так что о посредственных чемпионатах я бы промолчал
    juvenale
    juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    23 мая в 17:27
    или Паратичи?
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ juvenale (раскрыть)
    23 мая в 17:26
    Абсолютно верно и объективно! И этого осла по моему зовут Маротта?!
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    23 мая в 17:02
    хм, а мне вот вери интересна стала!
    а что в суперлиге забыл клуб, который в посредственном чемпионате Италии идёт на 5ом месте? хм, невероятные реакции в голове сейчас произойдут у зебр
    juvenale
    juvenale
    23 мая в 16:37
    мердуччи это первый игрок,который должен стоять в списке на очистку...Человек как игрок полное дно и как человек тоже.Но один осел продлил с ним контракт до 2024 года(до 37 лет) с зп 7 млн.....
    ДАША Д
    ДАША Д
    23 мая в 15:45
    Можно новый состав набирать.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    23 мая в 15:39
    Странно как в этот список попал Бонуччи! Вот уж кого можно было без сожаления продать , так как он уже отработанный материал! Это
    Ещё тот симулянт и привозчик, хотя и намного лучше и надежнее своего дружка Кьелини!
    Ironigor
    Ironigor
    23 мая в 15:08, ред.
    А как же быть теперь ???
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 мая в 15:05
    Акция как в "Пятерочке" ?!?
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    23 мая в 14:55
    Бонуччи спорно, я бы продал. Много напривозил по ходу двух прошедших сезонов.
    hаrut
    hаrut
    23 мая в 14:54
    О как Рон навоевал с Юве...
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