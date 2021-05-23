В составе «Ювентуса» только 6 игроков, которых клуб не готов продать

Ряд футболистов может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.
Как сообщается, туринский клуб готов выслушать предложения по всем игрокам, кроме Матийса де Лигта, Хуана Куадрадо, Федерико Кьезы, Леонардо Бонуччи, Деяна Кулусевски и Данило. Эти футболисты считаются неприкосновенными.
Отмечается, что «Ювентус» будет готов продать Криштиану Роналду. Португалец не входит в число игроков, которых «бьянконери» будут пытаться удержать, если команда не выйдет Лигу чемпионов.
правильно - промолчи)))) ты и так постоянно думаешь о Серии А, когда смотришь на 5е место Ювентуса в таблице - так что можешь не говорить. с ума-то ведь сойти можно!
правильно - промолчи)))) ты и так постоянно думаешь о Серии А, когда смотришь на 5е место Ювентуса в таблице - так что можешь не говорить. с ума-то ведь сойти можно!
а что в суперлиге забыл клуб, который в посредственном чемпионате Италии идёт на 5ом месте? хм, невероятные реакции в голове сейчас произойдут у зебр
а что в суперлиге забыл клуб, который в посредственном чемпионате Италии идёт на 5ом месте? хм, невероятные реакции в голове сейчас произойдут у зебр
Ещё тот симулянт и привозчик, хотя и намного лучше и надежнее своего дружка Кьелини!
Ещё тот симулянт и привозчик, хотя и намного лучше и надежнее своего дружка Кьелини!