В составе «Ювентуса» только 6 игроков, которых клуб не готов продать

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23 мая 2021, 14:53

Ряд футболистов может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, туринский клуб готов выслушать предложения по всем игрокам, кроме , , , , и Данило. Эти футболисты считаются неприкосновенными.

Отмечается, что «Ювентус» будет готов продать . Португалец не входит в число игроков, которых «бьянконери» будут пытаться удержать, если команда не выйдет Лигу чемпионов.