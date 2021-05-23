«Ювентус» позволит Роналду уйти, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

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23 мая 2021, 14:40

Нападающий «Ювентуса» не намерен выступать в Лиге Европы.

Как сообщается, португалец достиг соглашения с президентом туринского клуба Андреа Аньелли, что, если «Ювентус» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, руководство команды не будет препятствовать уходу Криштиану. Несмотря на то что у Роналду остаётся ещё один год по контракту с «Ювентусом», Аньелли согласился на условия португальца.

Ранее стало известно, что «бьянконери» будут готовы отпустить Роналду за 25 млн евро.