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«Ювентус» позволит Роналду уйти, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

23 мая 2021, 14:40

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен выступать в Лиге Европы.

Как сообщается, португалец достиг соглашения с президентом туринского клуба Андреа Аньелли, что, если «Ювентус» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, руководство команды не будет препятствовать уходу Криштиану. Несмотря на то что у Роналду остаётся ещё один год по контракту с «Ювентусом», Аньелли согласился на условия португальца.

Ранее стало известно, что «бьянконери» будут готовы отпустить Роналду за 25 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:22
быть по сему
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 22:05
Можно уже и в "Спортинг"!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Ron09 (раскрыть)
23 мая в 20:15
Да, к сожалению это так!!
Ron09
Ron09 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
23 мая в 18:59
Руководство Ювентуса так сильно хотели выиграть Лч выбросили за борт топ тренеров а теперь могут даже не попасть.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
23 мая в 17:33
Это же надо,дожились!! Попадание Юве в лигу чемпионов зависит от других команд! Ужас и позор! Как такое вообще возможно после 10 лет ежегодного участия !
juvenale
juvenale
23 мая в 16:37
я надеюсь он уйдет в любом случает
An Jo
An Jo
23 мая в 16:36
Да он уже как бы не скрывая ушел.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
23 мая в 14:53
В лигу чемпионов Юве попадёт и Роналду никуда не уйдёт!
sv_1969
sv_1969
23 мая в 14:50
Спрашивается зачем брать такого пассажира, который будет условия ставить!
STVA 1
STVA 1
23 мая в 14:49
Ну посмотрим что получится
hаrut
hаrut
23 мая в 14:43
Юве пролетит мимо кассы...
КЭТиК
КЭТиК
23 мая в 14:42
Роналду будет играть спустя рукава.
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