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Тухель: «Позвоните мне, если найдёте тренера, которому не нужен Кейн»

23 мая 2021, 11:05

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи об интересе к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну.

Если вы найдете в мире тренера, который бы не захотел иметь Харри Кейна в команде, позвоните мне. Я бы хотел поговорить с ним и расспросить его о его представлении о том, как организовывать атаки и забивать голы.

Конечно, всем нравится Харри Кейн, но давайте проясним. Это игрок «Тоттенхэма», и у него долгосрочный контракт, мы не будем принимать участие в пресс-конференциях, где будут неуважительные комментарии по этому поводу.

Напомним, что Кейн раздумывает об уходе из «Тоттенхэма». Форвард обсудит своё будущее с руководством клуба этим летом.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
23 мая в 12:39
Знаю такого!Это Якини!Зачем ему Кейн когда есть Кокорин!
Garrincha58
Garrincha58
23 мая в 11:30
жаль не знаю номера но тренера точно знаю он работает в Зените и зачем ему англичанин у него есть супер русский Д
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 11:18
На вкус и цвет как говорится и друзей нет.
ДСА
ДСА
23 мая в 11:18
Гризманн тоже думает, что он великий.
Ironigor
Ironigor
23 мая в 11:17
Каждый думает по своему.
Бубнин
Бубнин
23 мая в 11:11, ред.
Сергей Богданович по просьбе Дзюбы должен позвонить сегодня.
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