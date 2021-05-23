Тухель: «Позвоните мне, если найдёте тренера, которому не нужен Кейн»

Главный тренер «Челси» прокомментировал слухи об интересе к форварду «Тоттенхэма» .

Если вы найдете в мире тренера, который бы не захотел иметь Харри Кейна в команде, позвоните мне. Я бы хотел поговорить с ним и расспросить его о его представлении о том, как организовывать атаки и забивать голы.

Конечно, всем нравится Харри Кейн, но давайте проясним. Это игрок «Тоттенхэма», и у него долгосрочный контракт, мы не будем принимать участие в пресс-конференциях, где будут неуважительные комментарии по этому поводу.