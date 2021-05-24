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Гвардиола: «Агуэро близок к переходу в „Барселону“»

24 мая 2021, 08:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».

Может быть, я открою секрет. Агуэро близок к тому, чтобы заключить сделку с клубом моего сердца — с «Барселоной». Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времен [Месси]. Я почти уверен, что ему понравится в этом клубе. И, возможно, «Барселона» будет сильнее с Агуэро на поле.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ t56yfsk4ub74 (раскрыть)
24 мая в 21:11
Чемпионом мира?? )) Ну ну. Мне интересно, еслиб Аргентина всё-таки победила ту супер немецкую машину в финале, которая деклассировала великую Бразилию в полуфинале на своемже поле, чтобы все говорили? Всеб говорили что всего однажды стал чемпионом, этого мало, надо как минимум 3 раза??
Loko best
Loko best ответ t56yfsk4ub74 (раскрыть)
24 мая в 17:06
Такое легко может быть,и это очевидно любому мало-мальски разбирающегося в футболе.Некоторые потрясающие футболисты вообще не играли на ЧМ.
t56yfsk4ub74
t56yfsk4ub74
24 мая в 12:39
Лучший игрок мира ни разу не был чемпионом мира? Такого быть не может. А кто трижды чемпион мира- Все Знают!
Legend 6
Legend 6 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 мая в 09:46
Дом, милый дом.
Legend 6
Legend 6
24 мая в 09:46
Гвардиола всю малину соккеру обломал😀😀😀
Могли бы всё лето мусолить тему куда перейдет Агуэро и останется ли Месси. А теперь нет)))
VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 08:57
Начинается сезон переходов!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
24 мая в 08:53
Даже непонятно из-за чего сильнее переживает Гвардиола, из-за ухода Агуэро или из-за того, что в Барселону идёт не он, ведь прежнего руководства, с которым у каталонца были разногласия, там уже нет.

Igo0rek
Igo0rek
24 мая в 08:52
Удачи Агуэро и спасибо за фантастический период в Сити!
swed27
swed27
24 мая в 08:48
Интересная будет связка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 08:34
Пеп фанатически болеет за Барселону.
sihafazatron
sihafazatron
24 мая в 08:33
Это уже не секрет! Удачи агуэро!))))
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