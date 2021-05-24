Гвардиола: «Агуэро близок к переходу в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» подтвердил, что нападающий продолжит карьеру в «Барселоне».

Может быть, я открою секрет. Агуэро близок к тому, чтобы заключить сделку с клубом моего сердца — с «Барселоной». Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времен [Месси]. Я почти уверен, что ему понравится в этом клубе. И, возможно, «Барселона» будет сильнее с Агуэро на поле.