Зобнин: «Сборная готова повторить успех, который был на ЧМ»

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25 мая 2021, 14:13

Полузащитник сборной России рассказал о том, на что может претендовать национальная команда на Евро-2020.

Сборная-то готова повторить успех, который был на ЧМ . Но есть много нюансов — травмы, кто будет в строю. Конечно, хотим повторить. Задачи должны ставить постепенно. Сейчас надо хорошо подготовиться. Впереди тяжелейший матч с Бельгией.

Ранее Роман Зобнин прокомментировал слухи, что он собирается перейти в европейский чемпионат.