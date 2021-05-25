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Зобнин: «Сборная готова повторить успех, который был на ЧМ»

25 мая 2021, 14:13

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о том, на что может претендовать национальная команда на Евро-2020.

Сборная-то готова повторить успех, который был на ЧМ. Но есть много нюансов — травмы, кто будет в строю. Конечно, хотим повторить. Задачи должны ставить постепенно. Сейчас надо хорошо подготовиться. Впереди тяжелейший матч с Бельгией.

Ранее Роман Зобнин прокомментировал слухи, что он собирается перейти в европейский чемпионат.

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112910415
112910415
вчера в 10:46
как бы не повторить другие успехи ...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 20:05
Ожидание успеха как говорится ваша проблема
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 15:31
Есть большие сомнения.
Ironigor
Ironigor
25 мая в 14:47
Будущие чемпионы ЕВРО - 2020 !!! ЗНАЙ НАШИХ !!! )))
Мечты, мечты... . ФАНТАЗИИ !!!
stanichnik
stanichnik
25 мая в 14:44
После результатов игры нашей Сборной в Лиге наций, выход из группы уже будет успехом.
Little Caprice
Little Caprice
25 мая в 14:39
Всмысле? Я не вижу в группе Саудовской Аравии и Египта. Какой успех?
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 14:38
Фиаско в ЛН еще не забыто, так что лучше бы игрокам не мечтать , а готовится серьезно к турниру, и идти от матча к матчу. Ну а там как получится. Оптимизм - это хорошо, вот только не всегда он срабатывает. Мы - не топ сборная, можем как выстрелить, так и провалиться . Так что прогнозировать что то не вижу смысла.
Ждем Евро и болеем за наших, а там как бог даст.
Всем здоровья.
berda2003
berda2003
25 мая в 14:33
это он называет успехом? хохлы в восьмёрку на ЧМ попали ещё в 2006 году!
главная задача - попасть в восьмёрку на ЧЕ - можно и не ехать... с таким настроем они из группы не выйдут...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 мая в 14:17
Ожидание: Успех на Мире - 2018
Реальность: Успех на Евро - 2016
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