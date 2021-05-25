Зобнин: «Сборная готова повторить успех, который был на ЧМ»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о том, на что может претендовать национальная команда на Евро-2020.
Сборная-то готова повторить успех, который был на ЧМ. Но есть много нюансов — травмы, кто будет в строю. Конечно, хотим повторить. Задачи должны ставить постепенно. Сейчас надо хорошо подготовиться. Впереди тяжелейший матч с Бельгией.
Ранее Роман Зобнин прокомментировал слухи, что он собирается перейти в европейский чемпионат.
Ждем Евро и болеем за наших, а там как бог даст.
Всем здоровья.
Ждем Евро и болеем за наших, а там как бог даст.
Всем здоровья.