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Канчельскис: «„Фиорентина“ — это последний шанс Кокорина»

25 мая 2021, 11:36

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

Как оценю игру Кокорина за «Фиорентину»? Да никак. За полсезона делать выводы нельзя, я считаю. Следующий год будет для него определяющим. Кокорин должен понимать, что «Фиорентина» — это его последний шанс играть в солидной команде. После Италии, если он себя не покажет, его уже такие большие клубы брать не будут. Закат карьеры близок, поэтому ему надо приложить все усилия, максимально подготовиться, восстановиться, чтобы использовать свой последний шанс.

Но в любом случае ему в Россию возвращаться нельзя. Ни ему, ни Миранчуку. Они только вылезли из болота, зачем опять в него падать? Посмотрите, что творится в российском футболе — сплошное издевательство. Так что пусть Саша развивается там и не смотрит в сторону возвращения.

Ранее ходили слухи, что Кокорин может сменить «Фиорентину» на «Кальяри».

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Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sv_1969 (раскрыть)
25 мая в 12:42
Кризиса нет! Статистика -огонь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 мая в 12:04
"Так что пусть Саша развивается там...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258874/kanchelskis-andrey-fiorentina"
Там, в Италии ему "развиваться" уже некуда. Репутация то, что надо. Единственная радость, что в Италии 4 профессиональные лиги. Серия А, Серия В, Серия С и Серия D. Найдет себе клуб по силам, правда деньги не те, но.....
Ironigor
Ironigor
25 мая в 11:58
Этим шансом он пользуется как нельзя отлично 👍!!!
sv_1969
sv_1969
25 мая в 11:39, ред.
Какие полсезона!!! Одно касание и всё... Андрей заканчивай ерунду пороть. Саня лоханул макаронников и отдыхать)
ДАША Д
ДАША Д
25 мая в 11:38
Этот шанс похоже - коту под хвост.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 11:38
И он его про76...
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