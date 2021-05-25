Канчельскис: «„Фиорентина“ — это последний шанс Кокорина»

Бывший российский футболист оценил перспективы нападающего в «Фиорентине».

Как оценю игру Кокорина за «Фиорентину»? Да никак. За полсезона делать выводы нельзя, я считаю. Следующий год будет для него определяющим. Кокорин должен понимать, что «Фиорентина» — это его последний шанс играть в солидной команде. После Италии, если он себя не покажет, его уже такие большие клубы брать не будут. Закат карьеры близок, поэтому ему надо приложить все усилия, максимально подготовиться, восстановиться, чтобы использовать свой последний шанс.

Но в любом случае ему в Россию возвращаться нельзя. Ни ему, ни Миранчуку. Они только вылезли из болота, зачем опять в него падать? Посмотрите, что творится в российском футболе — сплошное издевательство. Так что пусть Саша развивается там и не смотрит в сторону возвращения.