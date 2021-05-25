Боярский: «Пускай „Спартак“ берёт пример с „Зенита“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста .

Пускай «Спартак» берет пример с «Зенита». У нас все происходит интеллигентно, тихо и мирно. А самое главное — продуктивно. Почему назначение так обсуждается? Я думаю, это связано с пиаром. Потому что это современный способ существования клуба. Делать все чуть-чуть на показуху. Это бизнес, поэтому и скандалы и происходят. Без скандалов денег не заработаешь. «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту»? Команда из Санкт-Петербурга обладает огромным потенциалом, до которого «Спартаку» добраться довольно сложно, вне зависимости от смены тренера.

Сергей Богданович Семак постоянно развивает команду. Фора «Зениту» дана большая, и вряд ли он сдаст свои позиции. Хорошо, пускай «Спартак» развивается, я не против, но до нас им очень далеко. Пусть они в своем клубе варятся, а нам нужно думать о Санкт-Петербурге.