Боярский: «Пускай „Спартак“ берёт пример с „Зенита“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Виторию.
Пускай «Спартак» берет пример с «Зенита». У нас все происходит интеллигентно, тихо и мирно. А самое главное — продуктивно. Почему назначение так обсуждается? Я думаю, это связано с пиаром. Потому что это современный способ существования клуба. Делать все чуть-чуть на показуху. Это бизнес, поэтому и скандалы и происходят. Без скандалов денег не заработаешь. «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту»? Команда из Санкт-Петербурга обладает огромным потенциалом, до которого «Спартаку» добраться довольно сложно, вне зависимости от смены тренера.
Сергей Богданович Семак постоянно развивает команду. Фора «Зениту» дана большая, и вряд ли он сдаст свои позиции. Хорошо, пускай «Спартак» развивается, я не против, но до нас им очень далеко. Пусть они в своем клубе варятся, а нам нужно думать о Санкт-Петербурге.
Я не знаю, что ты там вычитал, но с продаж сырья РФия пополняет только свой валютный фонд, с которого платятся пенсии гражданам РФии.
По МСФО (официально) 20-й финансовый год газпром и роснефть закончили в минусе: примерно -400млрд и -700млрд скрепных рубликов. Обе эти бесполезные гос'шаражки были полностью освобождены от НДПИ с 19-го года по просьбе их руководителей (миллером и сечиным) на ковре у плеши и медведя соответственно.
Даже представить себе не могу, каким образом, по твоему вычитанному мнению, убогий газнефтепром может пополнить бюджет нашей страны (РФии).
Я не знаю, что ты там вычитал, но с продаж сырья РФия пополняет только свой валютный фонд, с которого платятся пенсии гражданам РФии.
По МСФО (официально) 20-й финансовый год газпром и роснефть закончили в минусе: примерно -400млрд и -700млрд скрепных рубликов. Обе эти бесполезные гос'шаражки были полностью освобождены от НДПИ с 19-го года по просьбе их руководителей (миллером и сечиным) на ковре у плеши и медведя соответственно.
Даже представить себе не могу, каким образом, по твоему вычитанному мнению, убогий газнефтепром может пополнить бюджет нашей страны (РФии).
планы одни, как и в этом году обо...раться в ЛЧ, тем самым Питер "прославить"...
планы одни, как и в этом году обо...раться в ЛЧ, тем самым Питер "прославить"...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258881/boyarskiy-mihail-spartak
https://www.youtube.com/watch?v=eL-ardz_YMw
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258881/boyarskiy-mihail-spartak
У меня " предложение " лучше, а что если скрестить ( как в ботанике ) фк " Спартак " и фк " Зенит " - то получится топовая команда " СпаЗен " ( звучит как название таблетки от головной боли для Боярского Михи) ...
У меня " предложение " лучше, а что если скрестить ( как в ботанике ) фк " Спартак " и фк " Зенит " - то получится топовая команда " СпаЗен " ( звучит как название таблетки от головной боли для Боярского Михи) ...
ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!
ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!
"Потенциал" Зенита в игле. Яйцо у Дюкова, сундук у главного газовика, который висит на шее Дуба Дзю.
"Потенциал" Зенита в игле. Яйцо у Дюкова, сундук у главного газовика, который висит на шее Дуба Дзю.
Я прекрасно помню этот момент, новостей тоже куча была.
Я прекрасно помню этот момент, новостей тоже куча была.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258881/boyarskiy-mihail-spartak
Не иначе Боярский имеет в виду, что бюджет России на 60% формирует Газпром. И до денег Зенита как до луны.?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258881/boyarskiy-mihail-spartak
Не иначе Боярский имеет в виду, что бюджет России на 60% формирует Газпром. И до денег Зенита как до луны.?