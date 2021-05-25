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Боярский: «Пускай „Спартак“ берёт пример с „Зенита“»

25 мая 2021, 12:03

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Виторию.

Пускай «Спартак» берет пример с «Зенита». У нас все происходит интеллигентно, тихо и мирно. А самое главное — продуктивно. Почему назначение так обсуждается? Я думаю, это связано с пиаром. Потому что это современный способ существования клуба. Делать все чуть-чуть на показуху. Это бизнес, поэтому и скандалы и происходят. Без скандалов денег не заработаешь. «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту»? Команда из Санкт-Петербурга обладает огромным потенциалом, до которого «Спартаку» добраться довольно сложно, вне зависимости от смены тренера.

Сергей Богданович Семак постоянно развивает команду. Фора «Зениту» дана большая, и вряд ли он сдаст свои позиции. Хорошо, пускай «Спартак» развивается, я не против, но до нас им очень далеко. Пусть они в своем клубе варятся, а нам нужно думать о Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:42
он практически гениален !
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
25 мая в 22:43
Знатно Боярский потроллил Спартак и все по делу
galem72
galem72 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 мая в 22:28
Я тебе по секрету скажу, но только ты никому не рассказывай (официальные данные МинФина): 2/3 (почти 70%) консолидированного бюджета страны (РФии), т.е. по всем направлениям расходов, составляют живые налогоплательщики, а на гос'шаражки приходится всё остальное.
Я не знаю, что ты там вычитал, но с продаж сырья РФия пополняет только свой валютный фонд, с которого платятся пенсии гражданам РФии.
По МСФО (официально) 20-й финансовый год газпром и роснефть закончили в минусе: примерно -400млрд и -700млрд скрепных рубликов. Обе эти бесполезные гос'шаражки были полностью освобождены от НДПИ с 19-го года по просьбе их руководителей (миллером и сечиным) на ковре у плеши и медведя соответственно.
Даже представить себе не могу, каким образом, по твоему вычитанному мнению, убогий газнефтепром может пополнить бюджет нашей страны (РФии).
Caliostro
Caliostro
25 мая в 21:18
Каналья!!! Опять у него скрепит потертое седло.....и чо там с былой в голове раной...
batog
batog
25 мая в 18:28, ред.
Прав Миша! Лукойлу до Газпрома далековато! Ты наверно хлебнул чево, а???
Ganymed1
Ganymed1
25 мая в 18:16
Миша уже бредит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
25 мая в 17:26
Полюбопытствуй на сайте. Налоговые поступления от Газпрома за счет продажи газа, который (газ) является по Конституции всенародной собственностью и формируется значительная часть бюджета страны. Ты не знал? Кстати и собственность Газпрома ( скважины, трубопроводы, станции) - это тоже собственность страны, а не Миллера.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
25 мая в 17:18
Это что было?
berda2003
berda2003
25 мая в 17:00
постаревший провокатор-маразматик...
планы одни, как и в этом году обо...раться в ЛЧ, тем самым Питер "прославить"...
Нектофбане
Нектофбане
25 мая в 13:40
тебя каналья не спросили!!!!
particular
particular
25 мая в 13:26
У Шляпы традиционно хорошо получаются чемпионские рассуждения с поучительным шляпозакидательством...
STVA 1
STVA 1
25 мая в 13:07
У нас все происходит интеллигентно
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258881/boyarskiy-mihail-spartak

Futurista
Futurista ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
25 мая в 12:56
Такой "футбол" нам не нужен)...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
25 мая в 12:47
Может еще начать с Дзюбы пример брать?!)))
КЭТиК
КЭТиК
25 мая в 12:47
Тренеров пытаемся брать именитых, а игроки их не понимают.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 12:40
Мишаня в своем репертуаре. А чего это он за баскетбол перестал "трещать"???
ptd6yfm4fjjm
ptd6yfm4fjjm
25 мая в 12:37
Миня! Совет " хороший."
У меня " предложение " лучше, а что если скрестить ( как в ботанике ) фк " Спартак " и фк " Зенит " - то получится топовая команда " СпаЗен " ( звучит как название таблетки от головной боли для Боярского Михи) ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 мая в 12:36
В области психиатрии появился новый диагноз:
galem72
galem72 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 мая в 12:32
Это что за бюджет такой в РФии, который "на 60% формируется газпромом"? ))
Ironigor
Ironigor
25 мая в 12:26, ред.
ГАЗПРОМ - ЛУКОЙЛ , ФОРА ОГРОМНАЯ !!!
ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!
Рaтмир
Рaтмир
25 мая в 12:26
Что пока говорить ни о чем....посмотрим на Спартак в новом сезоне
25процентный клоун
25процентный клоун
25 мая в 12:24
Напомните человеку как выгоняли Спалетти с подачи кержакова
ildar_3871
ildar_3871
25 мая в 12:17
Зачем тренер Зениту , чемпиона все равно назначают в России !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 мая в 12:16
Ага. Широков тоже тихо, интеллигентно по булкам Спаллети пинал? Пусть вспомнит Робин Гуда Денисова,борца обиженных и обездоленных).
"Потенциал" Зенита в игле. Яйцо у Дюкова, сундук у главного газовика, который висит на шее Дуба Дзю.
antant1
antant1
25 мая в 12:12
На счет форы согласен)))
makkie
makkie
25 мая в 12:09
Когда назначали Семака в Зенит были такие разборки - одни хотели затащить в Зенит иностранца, другие - россиянина. В итоге вторые победили.
Я прекрасно помню этот момент, новостей тоже куча была.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 мая в 12:06
"Фора «Зениту» дана большая, и вряд ли он сдаст свои позиции."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258881/boyarskiy-mihail-spartak
Не иначе Боярский имеет в виду, что бюджет России на 60% формирует Газпром. И до денег Зенита как до луны.?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 мая в 12:06
А вот этого не будет
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