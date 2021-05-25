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Радченко: «Зобнин может уехать в Европу, если наберет форму»

25 мая 2021, 13:25

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал слухи, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин может перейти в европейский клуб.

У Романа действительно был хороший сезон, когда он играл и за «Спартак», и за сборную России. К сожалению, травмы, которые у него есть, прогрессируют и мешают ему. Он хороший игрок, потенциал у него, безусловно, есть. Если Зобнин выйдет на тот уровень, на котором играл ранее, то он вполне может уехать в Европу. Однако сейчас он на него не вышел. Что касается основной причины желания перехода — качества судейства, то я не считаю это основной проблемой. Каждый футболист хочет попробовать себя в каком-нибудь европейском чемпионате. Я думаю, что он просто хочет попробовать свои силы в Европе. Футбольная карьера очень коротка, надо использовать любой шанс, чтобы поиграть не только в российском чемпионате, но и в другом.

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ermak6848
ermak6848
25 мая в 16:02
акая на хрен форма - если уже завтра открывается пляжный сезон...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 15:39
Разве Роман сейчас не в форме?
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 13:32
Рома - действительно классный футболист, к тому в силу обстоятельств стал еще и универсалом. Вполне допускаю, что после Евро к нему может появиться интерес со стороны европейских клубов. Роман и в отборе хорош , и в созидании, обладает хорошим ударом, сам может решить эпизод. Посмотрим, где в итоге окажется Роман в следующем сезоне.
Всем здоровья.
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