Радченко: «Зобнин может уехать в Европу, если наберет форму»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи, что полузащитник красно-белых может перейти в европейский клуб.

У Романа действительно был хороший сезон, когда он играл и за «Спартак», и за сборную России. К сожалению, травмы, которые у него есть, прогрессируют и мешают ему. Он хороший игрок, потенциал у него, безусловно, есть. Если Зобнин выйдет на тот уровень, на котором играл ранее, то он вполне может уехать в Европу. Однако сейчас он на него не вышел. Что касается основной причины желания перехода — качества судейства, то я не считаю это основной проблемой. Каждый футболист хочет попробовать себя в каком-нибудь европейском чемпионате. Я думаю, что он просто хочет попробовать свои силы в Европе. Футбольная карьера очень коротка, надо использовать любой шанс, чтобы поиграть не только в российском чемпионате, но и в другом.