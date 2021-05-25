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Зобнин: «Наверное, готов уехать в Европу»

25 мая 2021, 13:49

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слухи, что он собирается перейти в европейский чемпионат.

Наверное, готов уехать в Европу. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов. Вопрос, какое будет предложение. Интерес в Италии? Давайте пока не будем. Как вариант — конечно. Не отказываюсь от сказанного. У меня большое желание поиграть в Европе. «Аталанта»? Для меня это топ-клуб, играют в Лиге чемпионов. У меня контракт со «Спартаком» еще достаточно долгий. Ближе всего к Европе я был после чемпионства. Второй момент — после чемпионата мира. Это была Германия.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:45
да оставайся, нужен !
Рыжая Борода
Рыжая Борода
25 мая в 20:28
для Спартака он незаменимый, не хотелось бы его ухода...но Рома (не по своему желанию) так и не застолбил (не точное выражение, не знаю как точно) свое амплуа на поле...и если перейдет в условную Аталанту опорным, то не факт, что воплотит свои мечты, а в топ не позовут, им не нужны универсалы, там на каждой позиции должен быть перепроверенный гений своего места
pioner1987
pioner1987
25 мая в 16:39
думаю Рома ты там не нужен и не заиграешь, но пробовать всё равно нужно
makkie
makkie
25 мая в 15:43
Очень интересно посмотреть на трудягу Зобнина в Европе.
Заслужил он этот вызов! Хотя бы ради интереса съездить и проверить свои силы на новом уровне. Ведь РПЛ не предел мечтаний, а скорее наоборот.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 15:34
Поздноватенько спохватился Роман, добротный футболист но из спартака сложно попасть в Европу.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 14:24
Сам себе рекламу делает
Бубнин
Бубнин
25 мая в 14:08
Зобнин: «Наверное, готов уехать в Европу»
Европа: "Давайте пока не будем".
LAISMEN
LAISMEN
25 мая в 14:07
Дзюба надоумил наверное...
Ironigor
Ironigor
25 мая в 14:02
А что по этому поводу скажет товарищ Глоба ???)
swed27
swed27
25 мая в 13:59
Если в Германию то только в Айнтрахт
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 13:58
Кузяев тоже думал , что готов к Европе, вот только Европа была не готова к Кузяеву.
ДСА
ДСА
25 мая в 13:54
Не у многих там получается.
hаrut
hаrut
25 мая в 13:54
О хорошей команде можно даже и не думать....
STVA 1
STVA 1
25 мая в 13:50
В команде уровня Ньюкасла наверное сможет заиграть
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