Зобнин: «Наверное, готов уехать в Европу»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слухи, что он собирается перейти в европейский чемпионат.
Наверное, готов уехать в Европу. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов. Вопрос, какое будет предложение. Интерес в Италии? Давайте пока не будем. Как вариант — конечно. Не отказываюсь от сказанного. У меня большое желание поиграть в Европе. «Аталанта»? Для меня это топ-клуб, играют в Лиге чемпионов. У меня контракт со «Спартаком» еще достаточно долгий. Ближе всего к Европе я был после чемпионства. Второй момент — после чемпионата мира. Это была Германия.
Заслужил он этот вызов! Хотя бы ради интереса съездить и проверить свои силы на новом уровне. Ведь РПЛ не предел мечтаний, а скорее наоборот.
Заслужил он этот вызов! Хотя бы ради интереса съездить и проверить свои силы на новом уровне. Ведь РПЛ не предел мечтаний, а скорее наоборот.
Европа: "Давайте пока не будем".
Европа: "Давайте пока не будем".