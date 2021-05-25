Зобнин: «Наверное, готов уехать в Европу»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал слухи, что он собирается перейти в европейский чемпионат.

Наверное, готов уехать в Европу. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов. Вопрос, какое будет предложение. Интерес в Италии? Давайте пока не будем. Как вариант — конечно. Не отказываюсь от сказанного. У меня большое желание поиграть в Европе. «Аталанта»? Для меня это топ-клуб, играют в Лиге чемпионов. У меня контракт со «Спартаком» еще достаточно долгий. Ближе всего к Европе я был после чемпионства. Второй момент — после чемпионата мира. Это была Германия.