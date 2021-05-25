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Червиченко: «Переход Кокорина в „Фиорентину“ — антиреклама нашего футбола»

25 мая 2021, 11:41

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

Полсезона Кокорина за «Фиорентину» — просто фиаско. Вообще переход Александра в итальянский клуб — это идеальная антиреклама продажи наших футболистов на Запад. Если до этого у кого-то в Европе была мысль — купить или не купить российского игрока, то теперь, после выступления этой звезды, европейские клубы будут воздерживаться от такой идеи. Думаю, «Фиорентина» в сторону России еще лет 10 не посмотрит, но и остальные клубы будут плеваться в нашу сторону. В общем, это огромнейший удар по репутации игроков из России. Хорошо хоть есть Головин, Миранчук, Шомуродов, которые могут компенсировать эту ситуацию.

Сейчас Кокорин — футболист уровня середняка ФНЛ, где-то там. Хотя я думаю, что даже там его никто не хотел бы выпускать. А его содержание очень дорогое: неиграющий человек получает цифры с шестью нулями в евро. Поэтому я не думаю, что он будет востребован в России. Вернется ли в «Сочи»? Здесь вопрос в том, насколько он вообще способен на сегодняшний день играть в футбол. Покупать его просто, чтобы он сидел и получал деньги, никто больше не будет. Сейчас все переходят на математическую схему и изучают полезность футболистов. Вот посмотрят в «Сочи» на полезность Кокорина и поймут, что она абсолютно минимальная, поэтому не станут идти на такие риски.

Ранее ходили слухи, что Кокорин может сменить «Фиорентину» на «Кальяри».

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112910415
112910415
вчера в 10:40
неприятный случай, конечно
mor57
mor57
25 мая в 14:25
а антирекламу сделали кто ?
правильно -мясо!!!
galem72
galem72
25 мая в 13:10
"...переход кокорина в Фиорентину — антиреклама нашего футбола..."

Антиреклама российского футбола — выступление наших клубов в ЛЧ и ЛЕ. Так что никакому какохе нет нужды ничего добавлять этому вслед. Как говорится, всё уже украдено до нас! ))
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 12:42
Футболист - невидимка - это новое амплуа Кокорина.
Ironigor
Ironigor
25 мая в 12:40
Это антиреклама спортивных функционеров Фиорентины , прежде всего !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 мая в 12:06
Они ещё российского "Лукаку" не видели). Как бы хотел увидеть пенька за бугром в реактивном, английском чемпионате! Они бы показали всю "мощь" газпромовского чемпионата).
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
25 мая в 12:05
После одсидки сам Кокорин антиреклама росс. футбола))
swed27
swed27
25 мая в 11:48
Наши в Европе - это не то чтобы антиреклама Это нонсенс
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