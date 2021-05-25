Червиченко: «Переход Кокорина в „Фиорентину“ — антиреклама нашего футбола»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
Полсезона Кокорина за «Фиорентину» — просто фиаско. Вообще переход Александра в итальянский клуб — это идеальная антиреклама продажи наших футболистов на Запад. Если до этого у кого-то в Европе была мысль — купить или не купить российского игрока, то теперь, после выступления этой звезды, европейские клубы будут воздерживаться от такой идеи. Думаю, «Фиорентина» в сторону России еще лет 10 не посмотрит, но и остальные клубы будут плеваться в нашу сторону. В общем, это огромнейший удар по репутации игроков из России. Хорошо хоть есть Головин, Миранчук, Шомуродов, которые могут компенсировать эту ситуацию.
Сейчас Кокорин — футболист уровня середняка ФНЛ, где-то там. Хотя я думаю, что даже там его никто не хотел бы выпускать. А его содержание очень дорогое: неиграющий человек получает цифры с шестью нулями в евро. Поэтому я не думаю, что он будет востребован в России. Вернется ли в «Сочи»? Здесь вопрос в том, насколько он вообще способен на сегодняшний день играть в футбол. Покупать его просто, чтобы он сидел и получал деньги, никто больше не будет. Сейчас все переходят на математическую схему и изучают полезность футболистов. Вот посмотрят в «Сочи» на полезность Кокорина и поймут, что она абсолютно минимальная, поэтому не станут идти на такие риски.
Ранее ходили слухи, что Кокорин может сменить «Фиорентину» на «Кальяри».
правильно -мясо!!!
правильно -мясо!!!
Антиреклама российского футбола — выступление наших клубов в ЛЧ и ЛЕ. Так что никакому какохе нет нужды ничего добавлять этому вслед. Как говорится, всё уже украдено до нас! ))
Антиреклама российского футбола — выступление наших клубов в ЛЧ и ЛЕ. Так что никакому какохе нет нужды ничего добавлять этому вслед. Как говорится, всё уже украдено до нас! ))