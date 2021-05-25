Червиченко: «Переход Кокорина в „Фиорентину“ — антиреклама нашего футбола»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективах нападающего в «Фиорентине».

Полсезона Кокорина за «Фиорентину» — просто фиаско. Вообще переход Александра в итальянский клуб — это идеальная антиреклама продажи наших футболистов на Запад. Если до этого у кого-то в Европе была мысль — купить или не купить российского игрока, то теперь, после выступления этой звезды, европейские клубы будут воздерживаться от такой идеи. Думаю, «Фиорентина» в сторону России еще лет 10 не посмотрит, но и остальные клубы будут плеваться в нашу сторону. В общем, это огромнейший удар по репутации игроков из России. Хорошо хоть есть Головин, Миранчук, Шомуродов, которые могут компенсировать эту ситуацию.