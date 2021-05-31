Юран рассказал о трансферных планах «СКА-Хабаровск»

Главный тренер « СКА -Хабаровск» , продливший контракт с клубом, рассказал о трансферных планах команды.

В первую очередь будем усиливать центральную зону полузащиты. Центральный защитник, крайний полузащитник. В меньшей степени это коснется линии атаки, потому что у нас уже есть Барков, Брагин и Булия. Косте Базелюку предложили контракт, но он взял паузу, поэтому по нему еще точно не определено. Так что линия атаки в меньшей степени меня волнует.

Я планирую, что где-то семь-восемь футболистов будет новых в команде. А просмотреть, естественно, нужно большее количество. Нужно минимизировать ошибки, когда ты приглашаешь футболиста, который не подходит в игровом или бытовом плане. Поэтому нужно посмотреть, убедиться. С теми же, кого я знаю, мы уже разговариваем. Могу одну фамилию уже назвать. К нам добавится Виталий Кольцов — воспитанник академии донецкого «Шахтера», игрок Премьер-Лиги, выступал за «Александрию», «Олимпик» (Донецк). Сейчас находится в харьковском «Металлисте», команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно.