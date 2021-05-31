Заболотный: «Я вернулся, я дома, я счастлив!»

Нападающий прокомментировал свой переход из «Сочи» в ЦСКА .

Красно-синяя семья. Я вернулся, я дома, я счастлив!

Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные 2 года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего.