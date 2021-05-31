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Заболотный: «Я вернулся, я дома, я счастлив!»

сегодня, 11:26

Нападающий Антон Заболотный прокомментировал свой переход из «Сочи» в ЦСКА.

Красно-синяя семья. Я вернулся, я дома, я счастлив!

Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные 2 года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего.

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Слайш
Слайш
сегодня в 15:17
даж не знаю, радоваться или плакать...
доктоР7
доктоР7
сегодня в 14:31
3,14здец моему любимому клубу, если он покупает такие поленья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:00
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ !!!
Теперь только нужно играть на Победу !!!
Удачи тебе Антоха ,больших Успехов и мячей забитых в ворота соперников !!! Всем Добра !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:26
Может Антон и счастлив только вот у нас много вопросов.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 13:18
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 13:15
Осталось свое счастье воплотить в голы соперникам.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:59, ред.
В гостях хорошо, а дома лучше!
Антон, ты дома!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:21
Посмотрим как сложится судьба Антона в ЦСКА. Удачи ему.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 12:21
Фото напомнило:
https://cdn.smartfacts.ru/178743/eys-ventura-rozysk-domashnih-zhivotnyh_0.jpg
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 12:20
Легенда ЦСКА
Futurista
Futurista
сегодня в 11:37
Заболотный болельщику ЦСКА....

cska1948
cska1948
сегодня в 11:32
Теперь дело за малым! Осчастливить своей игрой нас, болельщиков!
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 11:29
Дома играть нужно еще лучше чем ты играл в Сочи :)
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