Заболотный: «Я вернулся, я дома, я счастлив!»

Нападающий Антон Заболотный прокомментировал свой переход из «Сочи» в ЦСКА.
Красно-синяя семья. Я вернулся, я дома, я счастлив!
Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные 2 года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего.
Теперь только нужно играть на Победу !!!
Удачи тебе Антоха ,больших Успехов и мячей забитых в ворота соперников !!! Всем Добра !!!
Теперь только нужно играть на Победу !!!
Удачи тебе Антоха ,больших Успехов и мячей забитых в ворота соперников !!! Всем Добра !!!
Антон, ты дома!
Антон, ты дома!
https://cdn.smartfacts.ru/178743/eys-ventura-rozysk-domashnih-zhivotnyh_0.jpg
https://cdn.smartfacts.ru/178743/eys-ventura-rozysk-domashnih-zhivotnyh_0.jpg
https://youtu.be/Z-faOOEyd8c