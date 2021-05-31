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Газизов: «Ситуация у „Уфы“ с финансами ухудшается»

сегодня, 11:39

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах клуба.

Сезон неоднозначный. Он должен был начаться и продолжиться при лучшем эмоциональном фоне. Год назад, несмотря на начавшуюся пандемию, мы до последних туров боролись за место в еврокубках. Перед началом нового чемпионата нужно было точечно усилить некоторые позиции. Увы, этого не произошло. Причин может быть несколько. Может, повлиял мой уход из клуба. Естественно, нельзя не упомянуть возникшие финансовые трудности. Проблема появилась и никуда не делаcь с началом чемпионата. «Уфа» сразу боролась за выживание. Это сложно.

«Уфа» потеряла летом сразу 50 процентов бюджета. Это катастрофа для любого клуба. Хорошо, что до наступления сложных времен успели продать или договориться о продаже целой группы игроков, на эти деньги и жили. Отмечу, что не было задержек по зарплате никогда — это важно. Удалось сохранить структуру, единство. Это было очень сложно. На сегодняшний день «Уфа» живет небольшим бюджетом. Наверное, меньше денег было только у «Тамбова». Но мы устойчиво стоим на ногах за счет того, что стратегия клуба изначально была выбрана правильно.

Ранее Газизов рассказал о задаче «Уфы» на следующий сезон.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:41
Походу федун старается по своим каналам.
grroznyi85
grroznyi85 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:31
Он хотя бы говорит правду, а не врёт как председатель совета директоров "Уфы" Мурзагулов что с финансированием у клуба всё хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:17
Сам же всех распродал и рванул в столицу за очень длинным рублем, а теперь плачется.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:02
мог бы из 400 лямов и поделиться с любимым клубом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:56
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:45
    Эх, дороги !!? Пыль да туман !!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:43
    Скоро и уфа последует за Тамбовом!
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