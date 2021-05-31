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Дивеев: «Есть цель уехать в Европу»

сегодня, 10:07

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем желании перейти в европейский клуб.

Конечно, есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду рассказывать. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. В «Уфе» играет Йокич, а он выступал за «Вильярреал». Он мне рассказывал, каково играть против «Барселоны»: «Дивей, это вообще ужас. Начинаешь матч и 40 минут мяч вообще не трогаешь. Там Хави, Бускетс, Иньеста — они по 300 касаний мяча сделали, а ты дай бог раз тронул. А если тронул, то когда аут кидал. Ты бегаешь против них, засыпаешь, а потом бам — и гол». После такого описания в Испанию не особо хочется. Ради трансфера готов на понижение зарплаты. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не до конца готов.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 13:24
Цель поставлена, старайся и все получится.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:21
Говорит, что ему не нравится испанский футбол из-за контроля мяча, а до этого говорил, что Олич ставит на контроль мяча и ему с ним тренироваться нравится. Как это понимать? То ли флюгер то ли язык как помело.
112910415
112910415
сегодня в 10:39
Европа может не согласиться )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:38
А ты там нужен?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:24
Игорь не готов ещё играть в Европе, учиться, и учиться ему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:10
Ну пусть попробует...
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