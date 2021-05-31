Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился мнением о шансах сборной России на Евро-2020.
У сборной России тоже очень сложная группа. Не сравнить с чемпионатом мира, где попались явно слабые сборные — Саудовская Аравия и Египет. На Евро будет очень тяжело — особенно против Бельгии и Дании. Думаю, уместнее рассчитывать на победу над финнами и выход из группы с третьего места. Именно к матчу с Финляндией желательно подойти в оптимальной форме.
Что касается состава, то на чемпионате мира Черчесов удивил нас, не побоявшись поставить с Игнашевичем Кутепова, — возможно, в этот раз повторится что-то подобное с Евгеньевым или Дивеевым. Или на фланге появится новый защитник. В полузащите и атаке я сюрпризов не жду.
Многие болельщики «Локо» недовольны тем, что в сборной нет Гильерме и Смолова, но считаю, что Черчесов лучше нас знает вратарскую ситуацию, а три приглашенных форварда заслужили вызов не меньше Федора.
А так вообще все три выбранные Черчесовым нападающие вряд ли покажут что-то действительно хорошее, разве что в матче с Финляндией, но и это далеко не факт, а в двух других у них шансов хорошо сыграть в нападении чуть. Впрочем и с другими линиями едва ли всё хорошо. При этом проиграть лишь один раз за групповой этап является посильной задачей, всё-таки Дания не прям явный топ, хотя и значительно сильнее сборной России, плюс Финляндия послабее, но всё равно весьма крепкая, своего рода тёмная северная лошадка. В общем уровень достойности выступления сборной России будет прежде всего зависеть от всех напрямую причастных к её качеству игры и результатам.
А так вообще все три выбранные Черчесовым нападающие вряд ли покажут что-то действительно хорошее, разве что в матче с Финляндией, но и это далеко не факт, а в двух других у них шансов хорошо сыграть в нападении чуть. Впрочем и с другими линиями едва ли всё хорошо. При этом проиграть лишь один раз за групповой этап является посильной задачей, всё-таки Дания не прям явный топ, хотя и значительно сильнее сборной России, плюс Финляндия послабее, но всё равно весьма крепкая, своего рода тёмная северная лошадка. В общем уровень достойности выступления сборной России будет прежде всего зависеть от всех напрямую причастных к её качеству игры и результатам.