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Пономарёв: «Плевать хотел Заболотный на сборную»

сегодня, 12:25

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансфер нападающего Антона Заболотного из «Сочи» в армейский клуб.

Официально объявили Заболотного? Значит этот трансфер игроку и клубу нужен. Возраст у Антона хороший, но не знаю, подойдет ли он для армейцев. Парень он напористый, но сейчас переходить из одного коллектива в другой — очень сложно.

Сейчас стали бегать из команды в команду, раньше такого не было. Неприлично было, боялись: «А вдруг не заиграю?». А сейчас ничего не боятся — подписывают контракты. Контракт на три года, хорошие деньги, наверное. Сейчас все деньгами измеряется. Скажет: «Три года? А, и черт с ними. Иду — деньги хорошие».

Он игрок сборной? Да ладно! Плевать он хотел на сборную. Не будет он там играть — не того уровня, чтобы выступать в сборной. И в ЦСКА, в том числе.

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Серж 129
Серж 129
сегодня в 13:47
так в сборной кто главный ананист страны, дед Жирков, да алконападающий Забалотный ух не победимая команда
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:47, ред.
Он игрок сборной? Да ладно! Плевать он хотел на сборную. Не будет он там играть — не того уровня, чтобы выступать в сборной.
Вот такие высказывания легенды ЦСКА и сборной СССР Пономарёва совсем не красят! Откуда он знает как относится к игре в сборной Заболотный? И вообще, я думаю любому адекватному человеку будет за честь играть за сборную своей страны, это как Аксиома! С чего это Пономарев сделал такие выводы, вообще не понятно. Скоро все всё увидим. Всем Добра!
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 13:13
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:07
    Антон сам сказал Пономареву что ему плевать?
    galem72
    galem72
    сегодня в 12:55
    "...игрок сборной? Он не того уровня, чтобы выступать в сборной..."

    Да ладно! Какой такой уровень у нашей сборки, что зеболото прям до неё не дотягивает? Ни одного топового игрока в составе просто нет. Наверное, если только Голова что-то показывает.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:52
    Круто....).
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 12:41
    Конечно плевать, только Стас с Артемом ночами не спят, все о сборной думают.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 12:39
    Всецело поддерживаю Пономарёва.
    Лакшери
    Лакшери ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 12:34
    Да вся страна на нее плевала , плюет и будет плевать
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 12:33
    Заболотный не уровень ЦСКА?
    Нет того ЦСКА который был 2-3 года назад.
    Сейчас ЦСКА это уровень как раз игроков ранга Заболотного.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:29
    Все кто играет в Сборной,плевать на неё хотели!
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