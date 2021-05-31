Пономарёв: «Плевать хотел Заболотный на сборную»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансфер нападающего Антона Заболотного из «Сочи» в армейский клуб.
Официально объявили Заболотного? Значит этот трансфер игроку и клубу нужен. Возраст у Антона хороший, но не знаю, подойдет ли он для армейцев. Парень он напористый, но сейчас переходить из одного коллектива в другой — очень сложно.
Сейчас стали бегать из команды в команду, раньше такого не было. Неприлично было, боялись: «А вдруг не заиграю?». А сейчас ничего не боятся — подписывают контракты. Контракт на три года, хорошие деньги, наверное. Сейчас все деньгами измеряется. Скажет: «Три года? А, и черт с ними. Иду — деньги хорошие».
Он игрок сборной? Да ладно! Плевать он хотел на сборную. Не будет он там играть — не того уровня, чтобы выступать в сборной. И в ЦСКА, в том числе.
Вот такие высказывания легенды ЦСКА и сборной СССР Пономарёва совсем не красят! Откуда он знает как относится к игре в сборной Заболотный? И вообще, я думаю любому адекватному человеку будет за честь играть за сборную своей страны, это как Аксиома! С чего это Пономарев сделал такие выводы, вообще не понятно. Скоро все всё увидим. Всем Добра!
Вот такие высказывания легенды ЦСКА и сборной СССР Пономарёва совсем не красят! Откуда он знает как относится к игре в сборной Заболотный? И вообще, я думаю любому адекватному человеку будет за честь играть за сборную своей страны, это как Аксиома! С чего это Пономарев сделал такие выводы, вообще не понятно. Скоро все всё увидим. Всем Добра!