Пономарёв: «Плевать хотел Заболотный на сборную»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансфер нападающего из «Сочи» в армейский клуб.

Официально объявили Заболотного? Значит этот трансфер игроку и клубу нужен. Возраст у Антона хороший, но не знаю, подойдет ли он для армейцев. Парень он напористый, но сейчас переходить из одного коллектива в другой — очень сложно.

Сейчас стали бегать из команды в команду, раньше такого не было. Неприлично было, боялись: «А вдруг не заиграю?». А сейчас ничего не боятся — подписывают контракты. Контракт на три года, хорошие деньги, наверное. Сейчас все деньгами измеряется. Скажет: «Три года? А, и черт с ними. Иду — деньги хорошие».