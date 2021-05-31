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Врач сборной России рассказал, в чем феномен Жиркова

сегодня, 10:24

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о физической готовности 37-летнего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

В чем феномен Жиркова? Во-первых, генетика. Это и скоростные качества, и выносливость, и потрясающая скорость восстановления после нагрузок. Второй важный фактор спортивного долголетия Юрия — отсутствие тяжелых травм и операций. Кто-то говорит, что он подвержен травматизму, но, представьте, у него не было ни одной операции! Знаю, ему несколько раз предлагали решить ту или иную проблему хирургическим способом, но он всегда предпочитал начинать лечение с использованием безоперационных методов. И не потому, что он какой-то своевольный человек. Просто прекрасно знает свой организм и тщательно подходит даже к самым маленьким нюансам в процессе лечения.

Сейчас мы видим его данные на сборе, и, поверьте, за два года он ни по одному функциональному показателю не стал хуже. И если взять всех российских крайних защитников и полузащитников, то по показателям скорости и скоростной выносливости Жирков будет в числе лучших.

Недавно ходили разговоры, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Жирковым.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:05
Все эти хвалебные слова в адрес Юрия Валентиновича имели бы значение, если бы он отбегал весь матч без замен. Тогда не только я, а все болельщики поклонились ему в ноги. А что видит врач сборной ? Жирков занимается в спортзале, на тренировках потихонечку трусит во время пробежки, в пол-силы играет в двухсторонке..., то есть участвует в тренировочном процессе, не требующем выкладки всех сил. В такой ситуации делать вывод о "феномене" Ю.В. по меньшей мере безответственно, по большей - непрофессионально. Понятно, что врач хочет этими словами поддержать футболиста, чтобы тот держался хотя бы из последних сил и в одно прекрасное время не упал на травку, закатив глаза от того, что его покинули последние физические силы. Всему есть предел разумности, и врачу лучше было бы промолчать.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 13:19
Круговая порука мажет как копоть
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:46
этот врач тупо ссыт в глаза и не краснеет... ай да молодца)))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:17
На 15-20 минут.....(((
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:06
Жирков сильнее Зинченко прямо сейчас
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:51
Пусть будет так)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:48
А какая разница, за кого играет? Он игру не портит, раз тренеры вызывают. Может, на целый матч его не хватает, так для этого и существуют замены.
В сборной на турнире нужно сыграть несколько матчей, в зависимости от результата. А вот в клубе 30 в чемпионате плюс ещё КР и еврокубки. Нагрузка выше, поэтому я не расстроюсь, если Жиркова продадут в команду попроще или предложат должность в команде...
galem72
galem72
сегодня в 11:27
Феномен жиркова лишь в том, что сборкой руководит черчес.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:46
Интересно если бы он у коняшек играл или у КБ, ты также бы сказал?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:46
Если Жирков даже "по скорости лучший", то нам ловить на ЧЕ НЕЧЕГО
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:44
Гонит чепуху этот Безуглов. Жирков 10 минут побегает и на него уже больно смотреть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:36
Он ещё даст форму молодым пешеходам...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:27
не вижу ничего феноменального
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