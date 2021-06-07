ГлавнаяНовостиСудыИталия. Серия А 2021/2022

Аллегри подозревают в отмывании денег. Он попал под расследование

сегодня, 09:17

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попал под подозрение по делу об отмывании денег.

Calciomercato со ссылкой на La Verità сообщает, что в отношении специалиста начато расследование. Аллегри несколько раз получал переводы от мальтийской компании Oia service limited, которая обвиняется в организации незаконных азартных игр и ставок, мошенничестве. Также компанию связывают с итальянской преступной группировкой.

В свою очередь Аллегри все обвинения отрицает. Итальянский специалист мог не знать, что компании, осуществлявшие транзакции по его счету, нарушали закон.

Также ранее сообщалось, что клубы Серии А могут подать в суд на президента «Ювентуса» Аньелли.

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Все комментарии
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:24
Обращайтесь.)
Тут из логики всё вытекает:
1) Сейчас всех лиц, причастных к клубам, которые враждуют с УЕФА, будут рассматривать под микроскопом.
2) Зачем тренеру получающему 6 млн. в год рисковать за жалкие пол миллиона?
Просто стартовала охота на ведьм.
Первый звоночек был от Федерации Футбола Италии. Уже пытались через Наполи подать иск в прокуратуру, на неверное судейство в матче Интер-Юве, когда Юве выиграл, а Пьянич не был удалён. Тот результат, якобы повлиял на турнирную таблицу двухлетней давности. Но никого не смущает, что не был поставлен железный пенальти в ворота Интера, а так же не были удалены Дамброзио и Шкриньяр.) Интересно, что пропали записи переговоров арбитра и арбитра, отвечающего за ВАР), как же запись могла исчезнуть, если судьи и ВАР подконтрольны ФФИ?)
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:54
Эх, Макс нажил себе проблем
Шуnя771
Шуnя771 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 16:51
Выигрыши в казино??
Шуnя771
Шуnя771 ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 16:47
Спасибо за пояснения.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 16:39
Это же Ювентус.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 15:41
Вот тут подробнее. Похоже, что играл в казино:


Газета La Verit? сегодня опубликовала материал о том, что сотрудники Банка Италии получили подозрительную информацию в рамках расследования, одним из фигурантов которого является Массимилиано Аллегри. Сам тренер, тем не менее, уже успел опровергнуть эту информацию, заявив следующее: "Ссылаясь на новости, опубликованные сегодня, я абсолютно твёрдо заявляю, что не имею никакого отношения к какой-либо незаконной деятельности и, тем более, к какому-либо нарушению законодательства в области отмывания денег".

Изучая подробности стать, опубликованной изданием La Verit?, прежде всего необходимо отметить, что членам Федерации футбола Италии запрещено прямо или косвенно участвовать в ставках даже в отношении тех субъектов, которые уполномочены их принимать, на любые игры, организованные в рамках ФФИ, ФИФА и УЕФА.

В статье отмечается, что в конце апреля 2021 года, риск-менеджеры Banca Intermobiliare (Bim), в частности, его филиала в Турине, где Аллегри открыл счёт в 2014 году, сообщили, что их клиент в период с августа 2018 года по апрель 2021 года получил семь кредитовых трансферов на общую сумму 161 тысяча евро от мальтийской компании Oia service limited через Banca Poste Italiane. Эта компания стала объектом расследования по делу Galassia della Dda в регионе Реджо-Калабрии, в результате которого были конфискованы активы, принадлежащие предпринимателю Антонио Риччи, на сумму около 400 миллионов евро. Данная компания могла быть частью арестованных активов, и для итальянского правительства она могла рассматриваться как субъект, используемый Риччи для совершения предполагаемых незаконных действий.

Здесь следует уточнить, что Аллегри, вероятно, полностью не был осведомлён о статусе компании, переводившей средства и продолжал получать от неё платежи даже после того, как компания перешла в ноябре 2018 года под управление директоров, назначенных судов, и начала действовать законно.

Но о каких играх и ставках идёт речь в отношении тренера "Ювентуса"? Информации об этом в издании нет, однако сообщается, что в тот же период, на счёт тренера поступило еще семь переводов из-за границы на общую сумму 168 тысяч евро от словенской компании Hit D.D. Nova Gorica - компании, управляющей гостиницами и игорными залами в Словении.

Менеджеры банка пишут: "учитывая отсутствие подтверждающей документации, предполагается, что эти переводы могут являться результатом выигрыша, но дублирование определённых аналогичных сумм может сохранять повод для иных подозрительных интерпретаций".

Туринский филиал Bim также выпустил отчёт от 18 марта 2021 года, по данным которого отмечается, что Аллегри "являлся объектом расследования, организованного финансово экономической полицией города Ливорно". Проверки включали отчётность финансового посредника, как это предусмотрено законом, в связи с чем, были предоставлены выписки по счетам Аллегри в период с 1 января 2017 года по 1 августа 2019 года.

Утверждается, что 15 ноября 2019 года тренером был получен перевоз из-за рубежа в размере 80 тысяч евро от банка Soci?t? g?n?rale из Монте-Карло. В данном случае речь идёт о повторной операции, и эти суммы учитываются как возмещения с кредитной карты казино. В ноябре 2017 года был зачислен дополнительный иностранный перевод в размере 60 тысяч евро, который также расценивается как выигрыш в казино.

Наконец, есть еще один отчёт от октября 2019 года по пользованию кредитной картой Аллегри. В период с июля 2018 года по август 2019 года, в общей сложности он потратил 497 748,91 евро на 123 операции. Четырнадцать использований на сумму в 356 тысяч евро относятся к операциям в отношении торговцев услуг азартных игр, в частности, в казино Монте-Карло и казино Perla. Эти операции были совершены в первые пятнадцать дней месяца, иногда несколько раз в один и тот же день, на сумму, превышающую 50 тысяч евро.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:11
Почитал первоисточник, судя по всему, Аллегри влип реально. Учитывая, что компания, которая делала ему переводы, именно и обвиняется в устройстве сети нелегальных букмекеров, к тому же ее владелец связан с Ндрангета - наряду с Коза Нострой и Каморрой, одной из трех крупнейших мафиозных группировок Италии.

Причем Аллегри начал получать переводы в мае 2018 года, за год до увольнения из "Ювентуса".

За что он мог получать переводы от сети нелегальных букмекеров под крылом мафии?)
Incredulous
Incredulous ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:35
А при чём здесь все старые грехи Ювентуса к Аллегри? Странная у вас какая-то логика. Значит все, кто находится в структуре Ювентуса автоматически становятся виноватыми во всех грехах клуба?
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:06
Не получится у них пришить мокруху. Он как тренер был два года не у дел и не мог влиять на результат своими прямыми действиями. Возможно были косвенные, но это недоказуемо.
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 13:04
В Италии мафия по хлеще чем в Москве, в России такие и не снилсь.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:57
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:23
    Откуда дым надо узнать...

    Может только консультировал...))
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    сегодня в 11:20
    Мы бандито гангстерито, мы кастето пистолето, о-йес!
    Мы стрелянто, украданто, убиванто, то и это, о-йес!
    Банко - Престо, президенто. Ограблянто ун моменто, о-йес!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 11:01
    Вроде в Москве не работал, а замашки чисто Московские ....
    Наверное Гинер научил.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
    сегодня в 10:46
    Правильно Misses in Краснодар.
    ITALY mafii удивляться не стоит. Там тёмные дела.Миллионы туда сюда.По этому у них самолёт, яхты, виллах под носом.😎.)
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 10:42
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 10:20
      Почему-то я не удивлен)
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 10:15
      Многие так делают: кого-то ловят, кого-то нет.
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 10:07
      Добро пожаловать домой!)
      112910415
      112910415
      сегодня в 10:04
      весёлое начало ...
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ
      сегодня в 09:47
        Чёрный рыцарь
        Чёрный рыцарь
        сегодня в 09:43
        Грязная борьба против клубов Суперлиги набирает обороты.
        milanetto10
        milanetto10
        сегодня в 09:37
        не везёт что-то Ювентусу
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        сегодня в 09:30
        Вы знаете, а я почему-то верю. Ссылка в Серию Б, пенальти на 90+ минутах, удаления соперников на ровном месте...теперь вот отмывание денег тренером.
        Хотя, может во всём Навальный, конечно, виноват, а сами они ни при чём.
        Gahi
        Gahi
        сегодня в 09:19
        Это серьёзное обвинение, но сначала нужно разобраться.
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