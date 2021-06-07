Аллегри подозревают в отмывании денег. Он попал под расследование

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сегодня, 09:17

Главный тренер «Ювентуса» попал под подозрение по делу об отмывании денег.

Calciomercato со ссылкой на La Verità сообщает, что в отношении специалиста начато расследование. Аллегри несколько раз получал переводы от мальтийской компании Oia service limited, которая обвиняется в организации незаконных азартных игр и ставок, мошенничестве. Также компанию связывают с итальянской преступной группировкой.

В свою очередь Аллегри все обвинения отрицает. Итальянский специалист мог не знать, что компании, осуществлявшие транзакции по его счету, нарушали закон.

Также ранее сообщалось, что клубы Серии А могут подать в суд на президента «Ювентуса» Аньелли.