Экс-чиновник Петербурга осужден за взятки при строительстве «Газпром Арены»

1621438704

19 мая 2021, 18:38

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии по делу о получении взяток при строительстве «Газпром Арены».

Чиновник был задержан в Москве осенью 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

В 2017 году Оганесян признал свою вину.