Экс-чиновник Петербурга осужден за взятки при строительстве «Газпром Арены»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии по делу о получении взяток при строительстве «Газпром Арены».
Чиновник был задержан в Москве осенью 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался.
В 2017 году Оганесян признал свою вину.
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А на днях за истечением срока следствия с 2018 года отпустили двоих с Иванова по хищению 700 лямов
подождали, признался, завтра выпустят...
подождали, признался, завтра выпустят...