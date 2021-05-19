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Экс-чиновник Петербурга осужден за взятки при строительстве «Газпром Арены»

19 мая 2021, 18:38

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии по делу о получении взяток при строительстве «Газпром Арены».

Чиновник был задержан в Москве осенью 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

В 2017 году Оганесян признал свою вину.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
22 мая в 00:06, ред.
Есть такая русская поговорка - чем больше украл, тем меньше срок... Правда это, или нет, - обсуждать не берусь, а то опять. Как пел Высоцкий - Жираф большой, ему видней.
galem72
galem72 ответ Трезвый повар (раскрыть)
20 мая в 10:17
Лёшку нельзя в кутузку, потому что он эффективный топ-менеджер. К нему применимы только такие санкции, как повышение зарплаты и освобождение от налогов.
13 RUS
13 RUS
20 мая в 08:17
Воу, странно слышать "Срок содержания под стражей неоднократно продлевался."
А на днях за истечением срока следствия с 2018 года отпустили двоих с Иванова по хищению 700 лямов
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1 ответ Ислам0926 (раскрыть)
20 мая в 00:05
Уже, что-то новое будет строить.
Andy Rush
Andy Rush
20 мая в 00:04
Цирк... с учетом СИЗО что ж не написали что отпущен в зале суда...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 311 (раскрыть)
19 мая в 23:47
В шоколаде)) где и все))
25процентный клоун
25процентный клоун
19 мая в 23:46
Удачи ему с будущими контрактами, а я уверен их будет очень много
Ислам0926
Ислам0926
19 мая в 23:14
Если он под следствием сидел с 2016г то его освободили из зала суда
За адекватность
За адекватность
19 мая в 22:16, ред.
Свободу Оганесяну...
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 22:02
Одному столько денег было не унести, кто то "помогал" и "помогал" очень активно.
valt134
valt134 ответ ceret (раскрыть)
19 мая в 21:58
Вова Непотопляем... До 2036-го уж точно. Хотя пора эту»субмарину» пустить ко дну.
valt134
valt134
19 мая в 21:55
В Китае бы расстреляли... И это Правильно!!!
abramjan
abramjan ответ RiotZero (комментарий удален) (раскрыть)
19 мая в 21:40, ред.
Кстати год на крытке идёт за полтора в лагере...так что
abramjan
abramjan
19 мая в 21:33
Просто надо делиться
311
311
19 мая в 21:22
А с 2017 года где он был?)
zooveterinar
zooveterinar
19 мая в 21:22
Разве он там один такой??!!
Вагабонди
Вагабонди ответ ceret (раскрыть)
19 мая в 21:17
Большая в совете федерации...руки коротки.
старина
старина
19 мая в 21:07
Этот Маратик мелкая сошка.Отсидит немного в вип хате,потом амнистируют в честь взятия Бастилии и еще деньжат накинут.А там глядишь и в госдуму пройдет от едросни
Liverpoolets
Liverpoolets ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 мая в 20:53
Такой же чистый как и Почта России.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 мая в 20:22
А зенитовцы говорят газпром кристально чистый.
ceret
ceret
19 мая в 20:08
Мелкую рыбу взяли ,а большая на свободе
berda2003
berda2003
19 мая в 20:02, ред.
это не тот, что бакланов разводил на крыше?
подождали, признался, завтра выпустят...
Over 9000
Over 9000
19 мая в 19:56
ну тогда демонтируем распил-арену вслед за черкизоном
SHMEL258
SHMEL258
19 мая в 19:52
Там если копнуть ещё таких же штук 20 легко можно посадить.
петр сидоров
петр сидоров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 мая в 19:50
долго искали , никто не соглашался
particular
particular
19 мая в 19:50
Один ворюга испортил репутацию такой стройки и таких людей... Вай-вай...
петр сидоров
петр сидоров ответ Трезвый повар (раскрыть)
19 мая в 19:49
да ты что , если не миллер ,мы замерзнем зимой))))))))))))
alex kim
alex kim
19 мая в 19:40
Там переработало около 700 компаний с разных регионов. Очевидцы мне такие вещи порассказывали, можно пару томов написать. Бабла там протекало, Нева ручеёк по сравнению с этим.
Трезвый повар
Трезвый повар
19 мая в 19:38
Миллер снова вышел сухим
oFANATo
oFANATo
19 мая в 19:32
Награда нашла своего героя!
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