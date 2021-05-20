Семеро лиц получили обвинения в смерти Марадоны. Им грозит до 25 лет тюрьмы

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20 мая 2021, 11:54

В Аргентине продвигается разбирательство по уголовному делу в связи со смертью легендарного футболиста .

Marca сообщает, что обвинения в смерти Марадоны предъявлены семерым лицам. Им грозит от 8 до 25 лет заключения.

В судебном деле поясняется, что медицинская бригада, которая следила за здоровьем Марадоны, совершала неадекватные и безрассудные действия, оставив состояние здоровья пациента на волю судьбы.

Марадона скончался в возрасте 60 лет в ноябре прошлого года.

Не так давно аргентинский телеканал показал последнее видео Марадоны.