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Семеро лиц получили обвинения в смерти Марадоны. Им грозит до 25 лет тюрьмы

20 мая 2021, 11:54

В Аргентине продвигается разбирательство по уголовному делу в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.

Marca сообщает, что обвинения в смерти Марадоны предъявлены семерым лицам. Им грозит от 8 до 25 лет заключения.

В судебном деле поясняется, что медицинская бригада, которая следила за здоровьем Марадоны, совершала неадекватные и безрассудные действия, оставив состояние здоровья пациента на волю судьбы.

Марадона скончался в возрасте 60 лет в ноябре прошлого года.

Не так давно аргентинский телеканал показал последнее видео Марадоны.

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112910415
112910415
26 мая в 13:25
сложная была у них работа
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
20 мая в 22:55
Я смотрел док.фильм про Марадону там он сам сказал что на кокс его подсадили в Неаполе местные мафиози!
Короче это уже не так важно,главное это то что наркотики это полная хрень!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
20 мая в 20:50
Когда в Наполи перешёл ему сколько лет было? По его рассказам вроде начал пробовать в ночных барах Неаполя. От больших денег голову скружило и остановиться уже не мог.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 18:52
Он сам во многом этому поспособствовал
старина
старина
20 мая в 17:39
Петров с Башировым есть в списке?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Землянин (раскрыть)
20 мая в 16:25
Ооо Землянин.Давненько не слышно и не видно.Рад видеть.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
20 мая в 15:33
Наркоман убивший себя сам. А теперь врачи виноваты ?
Явно политический пиар.
Решили выпустить пар толпы с помощью стрелочников.
Надеюсь Аргентинский народ адекватный.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Аксинья (раскрыть)
20 мая в 13:29
Ну уж нет, наркоманы биатлонисты и гимнастки российские не согласны с этим мнением)
Аксинья
Аксинья
20 мая в 13:16
Наркоман доживший до шестидесяти лет это уже сенсация и виновен в своей смерти только сам Марадона...Но фанатам кумира конечно нужна чья-то кровь))
КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 12:23
Марадона сам определял что ему принимать, а что нет .Медики лишь консультировали.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 мая в 12:23
Марадону не вернуть.
eleven LC
eleven LC
20 мая в 12:19, ред.
Мужик 30 лет кокс долбил,ему удалили часть мозга,а он дожил аж до 60-ти лет!
Но это Марадона и если врачи виновны то должны сесть
swed27
swed27
20 мая в 12:08
25 лет за смерть Марадоны? Да ещё групповуха? Строгие все-таки законы в Аргентине
Futurista
Futurista
20 мая в 12:07
Неизвестно еще кто совершал больше неадекватных и безрассудных действий...медицинская бригада или сам Марадона...
berda2003
berda2003
20 мая в 12:06
меньше на бога уповали бы и он и медики: отговорка всегда одна - на то воля божья.
Землянин
Землянин
20 мая в 12:00
Нашли козлов отпущения. Какая у него жизнь была с приключениями, здоровье нужно было беречь с молоду
Ironigor
Ironigor
20 мая в 11:56
Шоо за банда целая ???
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