Семеро лиц получили обвинения в смерти Марадоны. Им грозит до 25 лет тюрьмы

В Аргентине продвигается разбирательство по уголовному делу в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.
Marca сообщает, что обвинения в смерти Марадоны предъявлены семерым лицам. Им грозит от 8 до 25 лет заключения.
В судебном деле поясняется, что медицинская бригада, которая следила за здоровьем Марадоны, совершала неадекватные и безрассудные действия, оставив состояние здоровья пациента на волю судьбы.
Марадона скончался в возрасте 60 лет в ноябре прошлого года.
Не так давно аргентинский телеканал показал последнее видео Марадоны.
Короче это уже не так важно,главное это то что наркотики это полная хрень!
Короче это уже не так важно,главное это то что наркотики это полная хрень!
Явно политический пиар.
Решили выпустить пар толпы с помощью стрелочников.
Надеюсь Аргентинский народ адекватный.
Явно политический пиар.
Решили выпустить пар толпы с помощью стрелочников.
Надеюсь Аргентинский народ адекватный.
Но это Марадона и если врачи виновны то должны сесть
Но это Марадона и если врачи виновны то должны сесть