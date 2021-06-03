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«Спартак» отказался от имущественных требований к Газизову

сегодня, 13:17

Акционер «Спартака» фирма «Капитальные активы» отказалась от имущественных требований к бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову. Сумма требований составляла 88,3 млн рублей.

«Мы требуем признать недействительным решение совета директоров ФК „Спартак“ в части делегирования председателю совета директоров Федуну полномочий по согласованию условий расторжения трудового договора с генеральным директором Газизовым, признать недействительным решение председателя совета директоров ФК „Спартак“ Федуна от 09.12.2020 согласовать расторжение договора с генеральным директором общества Газизовым на условиях, указанных в п. 2 и 2.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, и признать недействительными пп.2 и 2.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному между Газизовым и ФК „Спартак“… Истец отказывается от имущественных требований», — сказала представитель фирмы «Капитальные активы» в суде.

Ранее также сообщалось, что «Спартак» не выплатил Газизову все деньги за разрыв контракта.

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за
за ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:15
Да, и, кстати, ЦСКА - ШЕСТОЙ! )
за
за ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:10
Вы документы видели, читали их? Знаете о всех договоренностях?
112910415
112910415
сегодня в 13:21
иди с миром, добрый человек
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:20
Газизов измором возьмёт тем более требования законные.
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