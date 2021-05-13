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Ударивший директора «Спартака» Фетисова получил один месяц домашнего ареста

13 мая 2021, 16:14

Монтажник Жафяр Боровков, ударивший директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения.

Источник уточняет, что это временная мера. Скорее всего, в будущем срок будет увеличен.

Инцидент произошёл 9 мая. После конфликта на выходе из ресторана у Фетисова произошла драка с Боровковым, по итогам которой сотрудник «Спартака» попал в реанимацию. У Фетисова была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 мая в 22:42
Эх времена !!! Раньше в тюряге сидели ,а сейчас даже срок на удалёнке мотают ! Пандемия ,однако ! ))))
RamonCSKA
RamonCSKA
13 мая в 21:32, ред.
Связи федуна активированы....
Чувак применил навыки самообороны и оказался виноват .... ещё и посадят
А мвд отредактировали видео так как надо где фетисов просто получил первый удар, хотя фактически первый его нанес, просто Боровков увернулся и контратаковал
Little Caprice
Little Caprice ответ Futurista (раскрыть)
13 мая в 19:49
А негры тут причём? Причём тут вообще другая страна?
nautilus163
nautilus163
13 мая в 19:20
Открытая ЧМТ, это значит сломаны кости и видно мозги! Но по-моему мозгов там нет! Как же может быть ЧМТ?
nautilus163
nautilus163
13 мая в 19:16
А Фетисов, ударивший монтажника, что получил? Премию?
SAFqwer
SAFqwer
13 мая в 19:13
Острослову дали по щам....Не знаю как Фетисов в роли директора, но в схватках один на один явно хиловат)))
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 18:51
Не хило он так ему вмазал! Конечно за такое могут дать и несколько лет тюрьмы. Он по сути кто? Монтажник...
Futurista
Futurista ответ Али Самаркандский (раскрыть)
13 мая в 18:35
Всегда говоришь возвращается?)...ну так вернется еще раз значит...надо прекращать это...кто хочет подраться перчатки и на ринг...
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
13 мая в 18:24
Классика нероссийского правосудия Тебя бьют негры? Терпи!...
В каждой избушке свои погремушки...
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 18:24
Хоть в отпуск человек сходит.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 18:06
Ну вот и связался с общественностью.
Little Caprice
Little Caprice
13 мая в 17:35
Классика российского правосудия. Тебя бьют? Терпи! Иначе будешь виноватым.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 17:12
Погасил с двух ударов двоих. А пусть не пристают. Ему бы адвоката толкового,а то засудят ни за что......
Ironigor
Ironigor
13 мая в 17:06
Вот это развязка, какой же негодяй этот Фентистов , из-за него теперь паренёк будет страдать цельный месяц в заточении у себя дома. Сам напился, поднял дебош, а кто-то виноват. Бессовестный негодяй , тебе ещё надо было по щам надавать за публикации в адрес ЦСКА. ☝✊✊✌😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:58
Честно говоря молодец парень, одним ударом отправил в нокдаум тарасовца.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:57
Что значит "ударивший фетисова"? Может защищавсегося от фетисова? фетисов же первым напал и ударил человека.
Alean
Alean
13 мая в 16:55
Так по итогу Фетисова надо на нары, сажать за нападение. А у монтажника самооборона.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Байкал-38 (раскрыть)
13 мая в 16:53
Никакой тёмной истории, посмотри ролик, бандит пришёл, увёл в сторону и въхал в челюсть а парень нокаутировал, считаю правильно сделал.
STVA 1
STVA 1 ответ Али Самаркандский (раскрыть)
13 мая в 16:53
А разве одни спартачи били?Зачем передёргивать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:50
Федун весь криминал собрал вокруг себя, как может директор клуба спровоцировать и непосредственно учавствовать в драке.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:48, ред.
За то, что бандит фетисов первым ударил монажника ему за это конечно же ничего.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 16:42
Какая драка? Один удар, десять дырок. Второй тоже мешком оказался. Легли, как стрелка компаса. Один на север, другой на юг. Как в Острове сокровищ, указатели к кладу.
Выздоровления директору по связям с общественностью. Вот тебе связи, вот тебе общество.
Байкал-38
Байкал-38
13 мая в 16:28
Тёмная история, возможно скоро узнаем, что Фетисов не просто так вмешался конфликт. Да ещё и первым нанёс удар.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 мая в 16:24
Ну вот.Сначала спартачи били нерусских в 90е.Теперь нерусские бьют спартачей. петля Времени Кларка в практическом исполнении."Кварки" всегда возвращаются.
SHMEL258
SHMEL258
13 мая в 16:23
За что его арестовали? Он оборонялся от напавшего на него разъярённого хряка. Не зря народная мудрость гласит: " Двое в драку- третий в $раку" Первым поднял руку на оппонента-получи по заслугам!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 16:23
После такого наказания не выживают!
sihafazatron
sihafazatron
13 мая в 16:16
сам нарвался фетисов
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