Ударивший директора «Спартака» Фетисова получил один месяц домашнего ареста

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13 мая 2021, 16:14

Монтажник Жафяр Боровков, ударивший директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения.

Источник уточняет, что это временная мера. Скорее всего, в будущем срок будет увеличен.

Инцидент произошёл 9 мая. После конфликта на выходе из ресторана у Фетисова произошла драка с Боровковым, по итогам которой сотрудник «Спартака» попал в реанимацию. У Фетисова была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.