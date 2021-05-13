Ударивший директора «Спартака» Фетисова получил один месяц домашнего ареста

Монтажник Жафяр Боровков, ударивший директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения.
Источник уточняет, что это временная мера. Скорее всего, в будущем срок будет увеличен.
Инцидент произошёл 9 мая. После конфликта на выходе из ресторана у Фетисова произошла драка с Боровковым, по итогам которой сотрудник «Спартака» попал в реанимацию. У Фетисова была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Чувак применил навыки самообороны и оказался виноват .... ещё и посадят
А мвд отредактировали видео так как надо где фетисов просто получил первый удар, хотя фактически первый его нанес, просто Боровков увернулся и контратаковал
Чувак применил навыки самообороны и оказался виноват .... ещё и посадят
А мвд отредактировали видео так как надо где фетисов просто получил первый удар, хотя фактически первый его нанес, просто Боровков увернулся и контратаковал
В каждой избушке свои погремушки...
В каждой избушке свои погремушки...
Выздоровления директору по связям с общественностью. Вот тебе связи, вот тебе общество.
Выздоровления директору по связям с общественностью. Вот тебе связи, вот тебе общество.