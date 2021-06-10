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Грозный: «Акцию „Жизни всех людей важны“ поддержал бы весь мир»

вчера, 20:22

Бывший главный тренер «Спартака» и «Терека» (ныне «Ахмат») Вячеслав Грозный высказался об обращении УЕФА к болельщикам на стадионах Евро-2020 с просьбой проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено перед матчами в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Толерантно отношусь ко всем, но я сторонник того, что если и преклонять колено, то делать это под лозунгом «Все жизни важны!» Чтобы это не зависело от цвета кожи, религии или чего-то еще. Все имеют право на жизнь. Хорошо, чтобы весь мир объединился не под словом «черные», а под словом «все».

Предлагаю Санкт-Петербургу и сборной России запустить свою акцию — «Жизни всех людей важны». Это было бы красиво. Ее бы поддержал весь мир, и никто бы не стал освистывать.

Я готов встать на два колена за идею, что жизнь каждого человека важна, вне зависимости от цвета кожи. Я в России проработал много лет и ни разу не встречал проявлений расизма. Если некоторые индивиды в принципе себя неправильно ведут, это не говорит о том, что так поступают все остальные. Нельзя говорить: «Жизнь черных важна». Нет, она, конечно, важна, но, как и жизнь любого другого человека. Жизнь белых не важна разве?

Допустим, все футболисты встанут на колено, но разве это запретит каким-то невменяемым оскорблять людей на расовой почве? Конечно, нет.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что сборной России стоит поддержать акцию BLM.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:52
пусть весь капитолий встает на колени. россия тут не причем.. каждое заседание пусть начинают с колен
Tostao
Tostao
вчера в 21:39, ред.
Это проблемы Америки. Мы никогда не занимались работорговлей и не уничтожали индейцев, у нас не было КУ- КЛУКС Клана.
Я что-то не помню, чтобы кто-то с Запада вставал на колени перед Россией за спасение от фашизма. Пошли на...
Gahi
Gahi
вчера в 21:37
Очень верное предложение Вячеслава Грозного которое стоит обсудить с УЕФА, чтобы не было кривотолков получить от них одобрения и запустить хотя бы на стадионе Санкт-Петербурга.  Думаю что и остальные участники соревнования будут солидарны с идей России после такой акции, примирения всех людей на земле и значимость каждого человека на нашей планете. Удачи 
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 21:14
Очень достойные слова
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:38
А я не знал что Смородина заявила про BLM! Вот она 76я((
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:37, ред.
По сути Вячеслав Грозный высказался правильно (против расизма), но вот зачем он готов вставать на колени?
Он забыл свои корни? Или он как гражданин Украины готов устроить провокацию? Каким он молится богам?
В православной церкви вставать на колени обычно не принято. Однако посвящаемый в епископы встаёт на колени перед алтарём, ему на голову кладут Евангелие и читают молитву. Также на колени могут ставить родителей и крёстных во время крещения. Можно ещё встать перед родителями и близкими прося у них благословения или прощения.
Где это увидел Вячеслав Грозный на стадионе?
Грозный бред несёт!!! Видать по пирожкам на "майдане" соскучился!!!
viv
viv
вчера в 20:25
Вячеслав Грозный прав. Не то что Смородская.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:23
Такую и я бы поддержал! А то чёрные важны.......
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