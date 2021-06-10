Грозный: «Акцию „Жизни всех людей важны“ поддержал бы весь мир»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Терека» (ныне «Ахмат») высказался об обращении УЕФА к болельщикам на стадионах Евро-2020 с просьбой проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено перед матчами в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Толерантно отношусь ко всем, но я сторонник того, что если и преклонять колено, то делать это под лозунгом «Все жизни важны!» Чтобы это не зависело от цвета кожи, религии или чего-то еще. Все имеют право на жизнь. Хорошо, чтобы весь мир объединился не под словом «черные», а под словом «все».

Предлагаю Санкт-Петербургу и сборной России запустить свою акцию — «Жизни всех людей важны». Это было бы красиво. Ее бы поддержал весь мир, и никто бы не стал освистывать.

Я готов встать на два колена за идею, что жизнь каждого человека важна, вне зависимости от цвета кожи. Я в России проработал много лет и ни разу не встречал проявлений расизма. Если некоторые индивиды в принципе себя неправильно ведут, это не говорит о том, что так поступают все остальные. Нельзя говорить: «Жизнь черных важна». Нет, она, конечно, важна, но, как и жизнь любого другого человека. Жизнь белых не важна разве?

Допустим, все футболисты встанут на колено, но разве это запретит каким-то невменяемым оскорблять людей на расовой почве? Конечно, нет.