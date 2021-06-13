Черчесов: «Черышев не попал в игру»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 прокомментировал обратную замену хавбека «Валенсии» Дениса Черышева и оценил выступление вышедшего вместо него полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
С одной стороны, не попал в игру. Надо было менять систему. Как видели, мы поставили Дениса под Дзюбу, что ему непривычно. Дали освоиться. Когда увидели, что не получается, выпустили Миранчука. Мы говорили перед матчем — он знал, что будет задействован. Хорошо вышел, нам принёс пользу. Другое дело, что был один штрафной и один момент, который ему было бы неплохо реализовать.
Черчесов также прокомментировал результативные ошибки игроков сборной России в матче с Бельгией.