Черчесов: «Черышев не попал в игру»

Главный тренер сборной России после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 прокомментировал обратную замену хавбека «Валенсии» и оценил выступление вышедшего вместо него полузащитника «Аталанты» .

С одной стороны, не попал в игру. Надо было менять систему. Как видели, мы поставили Дениса под Дзюбу, что ему непривычно. Дали освоиться. Когда увидели, что не получается, выпустили Миранчука. Мы говорили перед матчем — он знал, что будет задействован. Хорошо вышел, нам принёс пользу. Другое дело, что был один штрафной и один момент, который ему было бы неплохо реализовать.