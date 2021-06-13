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Черчесов: «Черышев не попал в игру»

сегодня, 02:45
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 прокомментировал обратную замену хавбека «Валенсии» Дениса Черышева и оценил выступление вышедшего вместо него полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

С одной стороны, не попал в игру. Надо было менять систему. Как видели, мы поставили Дениса под Дзюбу, что ему непривычно. Дали освоиться. Когда увидели, что не получается, выпустили Миранчука. Мы говорили перед матчем — он знал, что будет задействован. Хорошо вышел, нам принёс пользу. Другое дело, что был один штрафной и один момент, который ему было бы неплохо реализовать.

Черчесов также прокомментировал результативные ошибки игроков сборной России в матче с Бельгией.

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sv_1969
sv_1969 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 03:01
Он давно никуда не попадает
протон1
протон1
сегодня в 02:53
аналогично так же и тренер не попал в игру своей команды
mars6791
mars6791
сегодня в 02:51
Да гранаты у него не той системы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:49
Денис уже давно выпал из игры и в клубе , и в сборной.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:48
А классно аас на шишку натянули? Позорники.
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