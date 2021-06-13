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Мухин: «В раздевалке все очень расстроены. Не ожидали такого результата»

сегодня, 02:16
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Когда выходил на замену, задача была как и у всех — выйти и помочь команде, выложиться. Сейчас в раздевалке все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата. Но ничего страшного. Будем исправлять эти ошибки и двигаться вперёд.

Можно играть со всеми соперниками. Всё зависит от нас самих. В этот раз нам не очень повезло. Где-то была расслабленность, потеря концентрации. На матчи с Финляндией и Данией смотрим с оптимизмом. Нужно забывать плохие моменты и двигаться вперёд.

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 03:15
Вполне закономерный исход
swed27
swed27
сегодня в 03:14
Вполне закономерны
Mangur
Mangur
сегодня в 02:33
В рекламе смотрел,-англичане придумали футбол а мы играем для вас. Вот и сыграли вы для нас. Дома, прзорище
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:31
Кстати Мухин полузащитник ЦСКА уже, а не Локомотива !!! Но сейчас это не имеет никакого значения !!! Проиграла же сборная России.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:22
А у нас вот что то оптимизма поубавилось
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