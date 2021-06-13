Мухин: «В раздевалке все очень расстроены. Не ожидали такого результата»

Полузащитник ЦСКА и сборной России дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Когда выходил на замену, задача была как и у всех — выйти и помочь команде, выложиться. Сейчас в раздевалке все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата. Но ничего страшного. Будем исправлять эти ошибки и двигаться вперёд.

Можно играть со всеми соперниками. Всё зависит от нас самих. В этот раз нам не очень повезло. Где-то была расслабленность, потеря концентрации. На матчи с Финляндией и Данией смотрим с оптимизмом. Нужно забывать плохие моменты и двигаться вперёд.