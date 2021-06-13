Дивеев: «Не сказал бы, что Лукаку — машина. В плане игры ничего особенного»

Защитник ЦСКА и сборной России дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Все поддержали Семёнова. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, всё нормально».

Лукаку — машина? Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — ничего особенного.

Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.