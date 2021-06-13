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Дивеев: «Не сказал бы, что Лукаку — машина. В плане игры ничего особенного»

сегодня, 01:49
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Все поддержали Семёнова. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, всё нормально».

Лукаку — машина? Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — ничего особенного.

Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку забил два гола в ворота сборной России и был признан лучшим игроком встречи.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 02:58
И правда , что особенного в дубле бельгийца в ворота такой команды?
Дoктор
Дoктор
сегодня в 02:31
"Бельгия нас ничем не удивила"...Да Бельгия никого не удивила-разгромила нас как и должно быть. Нам Бельгию удивлять надо было своей игрой.А так,в принципе, да-ничего удивительного.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:29
Но почему-то Лукаку как на машине тебя обошёл как стоячий трактор 🚜 когда забил гол !!! Вот тебе и не машина 🚗 !!!
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 02:06
Ниче особенного. 3 — 0
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:05
Не зная счет , по первым абзацам можно было бы подумать, что это мы три ноль выиграли.
Игорю надо аккуратнее подбирать слова, а лучше промолчать.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 02:05
Машина работала на холостом ходе. Оценивать Дивееву, который вышел под уже немотивированных бельгийцев, как-то наивно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:59
В общем ничего необычного не произошло всё закономерно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:55
Отличное интервью и очень адекватное! Я даже знаю, как будет звучать следующее

- "Все снова поддержали Семенова и Жиркова тоже..."

- "Пукки - машина? Я бы не сказал..."

- "...Финляндия нас ничем не удивила"
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