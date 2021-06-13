Дивеев: «Не сказал бы, что Лукаку — машина. В плане игры ничего особенного»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Все поддержали Семёнова. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, всё нормально».
Лукаку — машина? Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — ничего особенного.
Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.
Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку забил два гола в ворота сборной России и был признан лучшим игроком встречи.
Игорю надо аккуратнее подбирать слова, а лучше промолчать.
Игорю надо аккуратнее подбирать слова, а лучше промолчать.
- "Все снова поддержали Семенова и Жиркова тоже..."
- "Пукки - машина? Я бы не сказал..."
- "...Финляндия нас ничем не удивила"
- "Все снова поддержали Семенова и Жиркова тоже..."
- "Пукки - машина? Я бы не сказал..."
- "...Финляндия нас ничем не удивила"